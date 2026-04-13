シニア人材の経験値を「危機管理」の即戦力へ。インフォコム、リスキリングの新たな選択肢を提案する特別記事を公開

インフォコム株式会社

インフォコム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳、以下インフォコム）は、当社協賛により、国内最大規模の経済ニュースプラットフォーム『NewsPicks』にて、シニア人材のリスキリングと企業の危機管理・BCP（事業継続計画）をテーマにした特集記事を公開したことをお知らせいたします。



【記事URL】

https://newspicks.com/news/16245711/body/(https://newspicks.com/news/16245711/body/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260407)

■記事公開の背景：リスキリングの「出口」に悩む人事部門への提言

2025年4月から企業に義務付けられた65歳までの雇用確保を背景にシニア活用が進む一方、リスキリング後の『出口』不足や、経験値の言語化ができず貴重な知見が組織内に埋没している現状が大きな課題となっています。一方で、激甚化する災害や高度化するサイバー攻撃を前に、企業の「危機管理・BCP」の現場では、現場実務に精通し、不測の事態に動じない冷静な判断力を備えた人材の確保が急務です。

インフォコムは、阪神・淡路大震災以来、30年以上にわたる危機管理支援の歩みの中で、有事の際に求められるのはシステムと並んで「現場を知り尽くした人間の経験」であることを実感してきました。本企画では、シニア層が持つ豊かな経験値を、組織の守りである危機管理領域で再定義。シニア本人にとっては「誇りある貢献」となり、企業にとっては「実効性のあるBCP体制」の構築に直結する、新たな人材活用のあり方を提示します。

■本記事の主なトピックス：多角的な視点から紐解く「人材と組織」の処方箋

本記事では、有識者への取材をもとに、シニア人材の知見をいかに組織のレジリエンス（回復力）へと転換させるかという本質的な問いを深掘りしています。社会構造の変化というマクロな視点から、現場で即実践できる人材マネジメントのヒントまで、多角的な視点で構成された内容となっています。

- シニア・リスキリングの「現在地」： なぜ多くの企業で「学んで終わり」のミスマッチが起きているのか- 「修羅場の経験」が武器になる： 危機管理・BCP領域においてシニア人材の知見が切望される理由- 人事・経営層のパラダイムシフト： シニア活用を「継続雇用」から、実効的な「リスクマネジメント戦略」へ- 自律的なキャリア形成へのヒント： 役職定年後も「組織の要」として信頼され続けるためのマインドセット

▼記事の詳細はこちら

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■今後の展望

インフォコムは本取り組みを通じて、従来の防災・BCP担当部門のみならず、人事・経営企画部門と共に「人が活きる危機管理体制」の構築を支援してまいります。今後も本施策の検証を通じ、シニア層の方々がその豊富な知見を次世代へ繋ぎ、存分に力を発揮できるレジリエントな社会の実現に向け、情報発信をさらに強化していく方針です。

■危機管理を支えるインフォコムのソリューション

インフォコムは、シニア層が培ってきた「判断力」と「経験」を、ITの力で組織全体の迅速なアクションへと繋げるソリューションを提供しています。

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会社概要

会社名 ：インフォコム株式会社

設立 ：1983年（昭和58年）2月12日

代表取締役社長：黒田 淳

所在地 ：本社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階

事業内容 ：企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供

URL ：https://www.infocom.co.jp/ja/index.html

お問い合わせ先：

〇製品・サービスについて

デジタル・サスティナビリティ事業部 emc-info@infocom.co.jp

〇本ニュース内容について

マーケティング室 mk_office@infocom.co.jp