提案力を高める一枚板活用術｜設計・コントラクト向けセミナー＆ショールームツアー開催

株式会社関家具

株式会社関家具（本社：福岡県大川市）が展開する一枚板専門ブランド「アトリエ木馬」は、株式会社Swishとのコラボレーションにより、設計・コントラクト関係者様向けの特別イベント「一枚板セミナー＆ショールームツアー」を2026年4月16日（木）に開催いたします。

本取り組みは、家具・インテリア・空間デザインに関わるプロフェッショナルに向け、「素材」や「ものづくり」をテーマに新たな価値を提案するイベントの一環として実施されるものです。

本イベントでは、一枚板の基礎知識から、用途や空間に応じた選び方、提案時のポイント、納品までの具体的なフローを、実例を交えて解説する【セミナー】と、実際の一枚板を見ながら素材の魅力や違いを体感いただける【ショールームツアー】の二部構成で実施いたします。

ショールームツアーでは、実際にアトリエ木馬の新宿ギャラリーを会場として、通常のカタログや写真では伝わりにくい、木の質感やサイズ感、個体ごとの違いをご確認いただけるため、実際の提案業務に活かしていただける内容となっております。

本イベントは先着30名様限定・予約制にて開催いたします。

法人関係者様限定の特別な機会として、設計・デザインに関わる皆様のご参加をお待ちしております。

イベントページを見る :https://swish-inc.jp/event/20260416

【開催概要】

■イベント名

オフィスデザイナー向け

一枚板のプロが語る「オフィス×一枚板」の新常識

produced by Swish x ATELIER MOKUBA

■日時

2026年4月16日（木）19:00～21:00

※19:30以降は途中入場不可

■会場

アトリエ木馬 新宿ギャラリー

東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE 5F

■定員

先着30名（予約制）

■対象

設計事務所、内装業者、デベロッパー、法人関係者様

■詳細・申込

https://swish-inc.jp/event/20260416

■ブランド概要

アトリエ木馬は、世界中から厳選した無垢の一枚板を取り扱う専門ブランドです。木の個性を活かした唯一無二のテーブルを中心に、空間に調和する家具を提案しています。

・アトリエ木馬公式サイト：https://mokuba.co.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/atelier_mokuba_sekikagu/

株式会社関家具 会社概要

家具の生産地、福岡県大川市にある家具の総合商社です。全国の家具店やインテリアショップ、通販会社などへの一般家庭向け家具の卸販売、ホテル、レストランなどの飲食店、ハウスメーカーや工務店、オフィスへの家具インテリアの提供や空間設計の他、関家具大川本店やCRASH GATE、アトリエ木馬の店舗も運営。新しいライフシーンを創造し、人々に幸せと感動を提供するという企業理念のもと、商品企画・開発に注力し、オリジナルブランドを多数展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49478/table/278_1_59bfcddc3d37e3276388ac1b3b61d243.jpg?v=202604131051 ]