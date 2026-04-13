【ピエール マルコリーニ】大丸梅田店 2026年4月20日 (月) グランドオープン

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株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン


ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、 2026年 4月 20日 (月) に、リニューアルオープンする大丸梅田店B1階西食品フロア内、和洋菓子売場に「ピエール マルコリーニ 大丸梅田店」をオープンいたします。



大丸梅田店では、 Bean to Barの先駆者として、カカオ豆の選定から焙煎、製造に至るまで自社で手掛けた創造力溢れるチョコレートのほか、焼き菓子、マカロン、アイスなど、ショコラティエ（チョコレート職人）、パティシエ（菓子職人）、グラシエ（冷菓職人）、コンフィズール（砂糖菓子職人）という4つの国家資格を持つ「ピエール マルコリーニ」ならではのバラエティ豊かな商品ラインアップを取り揃えます。


大丸梅田店限定商品をご用意


【大丸梅田店限定】セレクション 5個入り \2,565 (税込)

【大丸梅田店限定】セレクション 10個入り \4,806 (税込)

さらに大丸梅田店限定の商品もご用意いたします。定番のチョコレートをバランスよく詰め合わせた【セレクション】を大丸百貨店のコーポレートカラーであるピーコックグリーンを使い、アール・デコ調の装飾を描いた、優雅な限定パッケージに入れてご用意する特別なアソートメントは、ここでしか手に入らないスペシャルな詰め合わせです。



「ピエール マルコリーニ」は、ブリュッセルのグラン・サブロン広場をはじめ、ベルギー国内に15店舗を構え、パリ、上海、ドバイなど世界各地にも進出しています。


日本には2001年に初上陸し、2026年日本上陸25周年を迎えました。現在は銀座本店をはじめ首都圏に9店舗、中部地方に1店舗、近畿地方に2店舗、中国・九州地方に3店舗、さらにアウトレット店2店舗を構え、この度オープンする大丸梅田店で全国に計18店舗を展開いたします。




大丸梅田店のオープンを記念して、ノベルティもご用意いたします。 4月20日 (月) ～ 5月4日 (月) の15日間、5,000円 (税込) 以上ご購入の方に「チョコレート 2個入り」をプレゼントいたします。


※1会計につき1個のお渡しです。


※チョコレートの種類はお選びいただけません。





【ピエール マルコリーニ 大丸梅田店 概要】


・名称：ピエール マルコリーニ 大丸梅田店


・所在地：〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1階和洋菓子売場


・営業時間：10:00～20:00


・休業日：大丸梅田店に準ずる


・Tel：06-6147-5577


【ピエール マルコリーニ 大丸梅田店 】販売予定商品（一例）


アンタンス 各\972 (税込)

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン 9個入り\4,968 (税込)

クッキー アニモ 8枚入り \4,104 (税込)

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。30年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。









【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、25年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。


彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。



また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆の実を厳選し、生産者からお客様までチョコレートに係わる全ての人の幸せを願い、サステナビリティと倫理観を持ったチョコレート作りを目指します。



【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン
・設立：2021年9月22日
・代表取締役：加藤 祐治


・所在地：東京都港区六本木3-2-1　六本木グランドタワー32階
・国内店舗数：18店舗


　銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、


　御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、


　コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、


　三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店、


　西武池袋店、大丸梅田店


　 　 ※2026年 4月 20日時点




・HP：https://pierremarcolini.jp
・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/