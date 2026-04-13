【ピエール マルコリーニ】大丸梅田店 2026年4月20日 (月) グランドオープン

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、 2026年 4月 20日 (月) に、リニューアルオープンする大丸梅田店B1階西食品フロア内、和洋菓子売場に「ピエール マルコリーニ 大丸梅田店」をオープンいたします。

大丸梅田店では、 Bean to Barの先駆者として、カカオ豆の選定から焙煎、製造に至るまで自社で手掛けた創造力溢れるチョコレートのほか、焼き菓子、マカロン、アイスなど、ショコラティエ（チョコレート職人）、パティシエ（菓子職人）、グラシエ（冷菓職人）、コンフィズール（砂糖菓子職人）という4つの国家資格を持つ「ピエール マルコリーニ」ならではのバラエティ豊かな商品ラインアップを取り揃えます。

大丸梅田店限定商品をご用意

【大丸梅田店限定】セレクション 5個入り \2,565 (税込)【大丸梅田店限定】セレクション 10個入り \4,806 (税込)

さらに大丸梅田店限定の商品もご用意いたします。定番のチョコレートをバランスよく詰め合わせた【セレクション】を大丸百貨店のコーポレートカラーであるピーコックグリーンを使い、アール・デコ調の装飾を描いた、優雅な限定パッケージに入れてご用意する特別なアソートメントは、ここでしか手に入らないスペシャルな詰め合わせです。

「ピエール マルコリーニ」は、ブリュッセルのグラン・サブロン広場をはじめ、ベルギー国内に15店舗を構え、パリ、上海、ドバイなど世界各地にも進出しています。

日本には2001年に初上陸し、2026年日本上陸25周年を迎えました。現在は銀座本店をはじめ首都圏に9店舗、中部地方に1店舗、近畿地方に2店舗、中国・九州地方に3店舗、さらにアウトレット店2店舗を構え、この度オープンする大丸梅田店で全国に計18店舗を展開いたします。

大丸梅田店のオープンを記念して、ノベルティもご用意いたします。 4月20日 (月) ～ 5月4日 (月) の15日間、5,000円 (税込) 以上ご購入の方に「チョコレート 2個入り」をプレゼントいたします。

※1会計につき1個のお渡しです。

※チョコレートの種類はお選びいただけません。

【ピエール マルコリーニ 大丸梅田店 概要】

・名称：ピエール マルコリーニ 大丸梅田店

・所在地：〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1階和洋菓子売場

・営業時間：10:00～20:00

・休業日：大丸梅田店に準ずる

・Tel：06-6147-5577

【ピエール マルコリーニ 大丸梅田店 】販売予定商品（一例）

【ピエール マルコリーニについて】

アンタンス 各\972 (税込)コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン 9個入り\4,968 (税込)クッキー アニモ 8枚入り \4,104 (税込)

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。30年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、25年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。

彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆の実を厳選し、生産者からお客様までチョコレートに係わる全ての人の幸せを願い、サステナビリティと倫理観を持ったチョコレート作りを目指します。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：18店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、

コレド室町テラス店、大丸神戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フクオカ・ビルディング店、

西武池袋店、大丸梅田店

※2026年 4月 20日時点



・HP：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/