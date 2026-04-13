TEMPO酸化セルロースナノファイバーの作り方を講演

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、2026年4月16日（木）に大阪市中央公会堂で開催されるセミナー「ナノトビ ナノセルロースは料理だ！作り方から、CNFの特徴を理解する」において、TEMPO酸化セルロースナノファイバーに関する講演を行います。

セルロースナノファイバー(CNF)は木材パルプなどを原料とする、サステナブルな材料です。当社の「レオクリスタ(R)」は、CNFの中でも最も細かい幅約3nmのシングルナノファイバーです。レオロジーコントロールや微粒子の分散、沈降抑制等の機能を有しており、セラミックス、電池、化粧品などの分野などさまざまな領域における課題解決への貢献が期待されています。

本講演では、レオクリスタ(R)の製造方法や特性等について紹介します。

レオクリスタ(R)

セミナー概要

1. セミナー名 ナノトビ ナノセルロースは料理だ！ 作り方から、CNFの特徴を理解する

https://nanotobi.com/event/event-392/

(費用は無料です。参加には会員登録が必要です。)

2. 開催日時 2026年4月16日（木）13:30～

3. 開催場所 大阪市中央公会堂 小集会室

大阪市北区中之島1丁目1番27号

4. 講演タイトル 『TEMPO酸化セルロースナノファイバーの作り方～レオクリスタ(R)～』

当社講演時間 15:00～15:25

講演者 コア・マテリアル研究部 糖・セルロース誘導体グループ 田和 貴純

コア・マテリアル研究部 糖・セルロース誘導体グループ 田和 貴純

5. 講演者コメント

レオクリスタ(R)は、「世界で初めて実用化されたCNF」です。当社はこの製造技術を起点に現在も研究開発を止めることなく進化し続けており、様々な分野で採用いただいています。本講演では、作り方がCNFの特性をいかに決定するのか、当社技術をご紹介します。

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

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