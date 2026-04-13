デリバリーで人気の「極太麻婆春雨」を全国へ！MAGOKORO DINING、冷凍食品として商品化し販売開始！
株式会社MAGOKORO DINING（本社：東京都新宿区、代表：二瓶桂、以下 当社）は、TreefoodPartners と共同で展開してきたデリバリー人気メニュー「極太麻婆春雨」を、このたび冷凍食品として商品化いたしました。
本商品は、TikTok Shop総合支援事業を展開する、株式会社UNIVERSE PULSE（本社：東京都渋谷区、代表：角谷佳祐） が新たに立ち上げた冷凍食品ブランド「パルス食堂」の第一弾商品として、2026年4月10日(金)より、パルス食堂公式オンラインストアおよびTikTok Shopにて販売開始いたします。
商品開発の背景
当社はこれまで、デリバリー市場において複数のブランドを展開し、ユーザーの嗜好に合わせた商品開発を行ってまいりました。
中でも「極太麻婆春雨」は、販売開始直後から高いリピート率を記録し、メディアでも紹介されるなど、多くのお客様から支持をいただいている人気メニューです。
このたび、より多くのお客様に本商品の味をお届けするため、冷凍食品としての再現に取り組み、全国での提供を実現いたしました。
商品の特徴
・ 特注の極太春雨による独自の食感と満足感
・ 長時間煮込んだ牛すじの旨味
・ 本格的な麻辣スープの濃厚な味わい
・ 電子レンジ・湯煎で簡単調理が可能
店舗品質を維持したまま、ご家庭でも手軽にお楽しみいただけます。
ソーシャルコマースとの連携
本商品は、SNS上の購買体験に強みを持つUNIVERSE PULSE と連携し、TikTok Shopを通じた販売を行います。
ショート動画やクリエイターによるレビューを通じて、「食べたい」と感じた瞬間に購入できる新しい購買体験を提供いたします。
今後の展望
当社は今後も、デリバリーで培った商品開発力を活かし、冷凍食品やEC領域への展開を強化してまいります。
また、パートナー企業との連携を通じて、デジタルとリアルを融合させた新たな食の提供価値を創出し、より多くの方に「タベタイモノをタベタイトキに」届けてまいります。
商品概要
・ 商品名：冷凍 極太麻婆春雨（赤・牛すじ）
・ 発売日：2026年4月10日
・ 価格：1,500円（税込・送料別）
・ 販売場所：パルス食堂 公式オンラインストア https://pulse-dining.jp/
パルス食堂 TikTok Shop 下記QRコード
MAGOKORO DININGについて
株式会社MAGOKORO DININGは、デリバリー事業を中心に複数ブランドを展開し、商品開発からオペレーション設計まで一貫した飲食ソリューションを提供しています。市場ニーズを捉えた商品開発により、新たな食の価値創出を目指しています。
会社概要
■ 会社名
株式会社 MAGOKORO DINING
■ 代表者
代表取締役社長 二瓶 桂
■ 所在地
東京都新宿区百人町2丁目16番13号ヘレンハウゼ103
■ 設立
2023年1月