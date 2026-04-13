デリバリーで人気の「極太麻婆春雨」を全国へ！MAGOKORO　DINING、冷凍食品として商品化し販売開始！

株式会社MAGOKORO DINING

株式会社MAGOKORO DINING（本社：東京都新宿区、代表：二瓶桂、以下 当社）は、TreefoodPartners と共同で展開してきたデリバリー人気メニュー「極太麻婆春雨」を、このたび冷凍食品として商品化いたしました。

本商品は、TikTok Shop総合支援事業を展開する、株式会社UNIVERSE PULSE（本社：東京都渋谷区、代表：角谷佳祐） が新たに立ち上げた冷凍食品ブランド「パルス食堂」の第一弾商品として、2026年4月10日(金)より、パルス食堂公式オンラインストアおよびTikTok Shopにて販売開始いたします。

商品開発の背景

当社はこれまで、デリバリー市場において複数のブランドを展開し、ユーザーの嗜好に合わせた商品開発を行ってまいりました。

中でも「極太麻婆春雨」は、販売開始直後から高いリピート率を記録し、メディアでも紹介されるなど、多くのお客様から支持をいただいている人気メニューです。

このたび、より多くのお客様に本商品の味をお届けするため、冷凍食品としての再現に取り組み、全国での提供を実現いたしました。

商品の特徴

・ 特注の極太春雨による独自の食感と満足感

・ 長時間煮込んだ牛すじの旨味

・ 本格的な麻辣スープの濃厚な味わい

・ 電子レンジ・湯煎で簡単調理が可能

店舗品質を維持したまま、ご家庭でも手軽にお楽しみいただけます。

ソーシャルコマースとの連携

本商品は、SNS上の購買体験に強みを持つUNIVERSE PULSE と連携し、TikTok Shopを通じた販売を行います。

ショート動画やクリエイターによるレビューを通じて、「食べたい」と感じた瞬間に購入できる新しい購買体験を提供いたします。

今後の展望

当社は今後も、デリバリーで培った商品開発力を活かし、冷凍食品やEC領域への展開を強化してまいります。

また、パートナー企業との連携を通じて、デジタルとリアルを融合させた新たな食の提供価値を創出し、より多くの方に「タベタイモノをタベタイトキに」届けてまいります。

商品概要

・ 商品名：冷凍 極太麻婆春雨（赤・牛すじ）

・ 発売日：2026年4月10日

・ 価格：1,500円（税込・送料別）

・ 販売場所：パルス食堂 公式オンラインストア https://pulse-dining.jp/



パルス食堂 TikTok Shop 下記QRコード

MAGOKORO DININGについて

株式会社MAGOKORO DININGは、デリバリー事業を中心に複数ブランドを展開し、商品開発からオペレーション設計まで一貫した飲食ソリューションを提供しています。市場ニーズを捉えた商品開発により、新たな食の価値創出を目指しています。

会社概要

■ 会社名

株式会社 MAGOKORO DINING

■ 代表者

代表取締役社長 二瓶 桂

■ 所在地

東京都新宿区百人町2丁目16番13号ヘレンハウゼ103

■ 設立

2023年1月