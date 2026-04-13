フェイスマスクブランドNo.1※『ルルルン』の「旅するルルルン」シリーズから、関東エリア限定で『栃木ルルルン（とちあいかの香り）』が誕生。断面がハート形の「栃木県産とちあいか」の恵みをギュッと凝縮

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、シリーズ累計29億枚※2突破、フェイスマスクブランドNo.1※1のルルルンが展開する、地域限定「旅するルルルン」シリーズより『栃木ルルルン（とちあいかの香り）』を発売いたします。

4月中旬以降、関東エリアのお土産屋・一部バラエティストアにて順次お取り扱いを開始いたします。

商品ページ：https://lululun.com/lp?u=tabisuru_tochiaika

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2011年7月～2025年12月の累計販売枚数（当社調べ）

カットした断面は、かわいいハート形！57年連続日本一※のいちご王国・栃木の「とちあいか」

1968年から栃木県のいちごの生産量は連続日本一※を誇ります。

そんないちご王国・栃木で、2018年に開発された新品種が「とちあいか」（品種名：栃木i37号）です。「とちあいか」は、大粒で甘みが強く、縦に切ると断面がかわいらしいハート型になるのが特徴で、その名前には全国の皆さんに “愛” される “とち” ぎの “果” 実になってほしいという願いが込められています。

『栃木ルルルン（とちあいかの香り）』は、甘くジューシーな「とちあいか」の恵みをギュッと凝縮したフェイスマスクです。ほんのり甘くフレッシュなとちあいかの香りに包まれながら、ふっくらみずみずしい肌へと導きます。

※ 農林水産省「作物統計」昭和43(1968)年産から令和6(2024)年産

栃木ルルルン（とちあいかの香り）

【価格】1,980円（税込）

【内容量】7枚入×5袋

【発売日】2026年4月中旬以降、順次発売

【お取り扱い】関東エリアのお土産屋、一部バラエティストア

甘くみずみずしい、とちあいかの香りとエキスをたっぷり配合

栃木県産「とちあいか果実エキス」*

栃木県で生まれた新品種のいちご「とちあいか」。

つややかな赤色で、縦にカットするとハートのような形になるのが特徴です。ほんのり香る、とちあいかの香りで、イチゴを肌でも味わってください。

* 保湿成分 イチゴ果実エキス

イチゴポリフェノール入り、「イチゴ種子エキス」*

イチゴのつぶつぶの中に入っている種子には、チリロサイドなどのイチゴポリフェノールがたっぷり含まれています。この種子から抽出したエキス*が肌のうるおいバランスを整えて、明るいツヤを届けます。

* ハリツヤ成分

うるおいヴェールで肌をつつむ「吸着型ヒアルロン酸」*

イオンの力で肌にくっつくヒアルロン酸。水や汗によって流れ落ちないくらいの吸着性を持ち、ヴェールのように肌の表面にとどまってうるおいをキープ。水分たっぷりなしっとり美肌へ導きます。

* 保湿成分 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

毎日使い続けるからこそ。心地よさを追求した「ふっくら極厚高密着」新シート

美容成分をたっぷり含んだ「うるおいたっぷり貯水槽」を、付け心地のよい「肌への浸透※サポート層」で優しくサンドすることで、うるおいがじっくりと効率よくお肌に浸透※します。

毎日使い続けるからこそ、手に取りやすく、貼り付けたときの密着感にもこだわり、”ストレスフリー” な新シートを採用しました。

※角質層まで

地域限定「旅するルルルン」とは？

その地域ならではのご当地原料を使い、香りで旅の思い出も楽しめるシリーズです。

──旅の後も、楽しかった旅の思い出やその余韻にひたれますように、そして、思い出のおすそ分けに。

日本の風土や文化のゆたかさに魅了され、その知られざる魅力をもっと発見したい、もっと伝えたいという想いから、その地域でしか出会えない素材=美容のヒミツを見つけ、「おみやげ」という形でフェイスマスクやハンドクリームなどを開発。

2013年6月に「沖縄のプレミアムルルルン」を発売して以来、現在では全40種類以上の商品を展開しています。

フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード350冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に “毎日使いのフェイスマスク” を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025 」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2025年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

【お客様からのお問い合わせ】

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フリーダイヤル：0120-200-390

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

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公式サイト：https://lululun.com/

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Dr.ルルルン株式会社 広報担当

TEL：03-5778-0408（代表）

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メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com