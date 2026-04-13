【コンビニでリユースも】資源循環の新たな拠点としてファミリーマートとブックオフが衣料品・雑貨回収ボックスの実証実験を開始

ブックオフグループホールディングス株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内 康隆）の子会社でリユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫）と共同で、衣料品・雑貨の回収ボックス「R-LOOP（アールループ）」をファミリーマート店内に設置する実証実験を2026年4月13日（月）から開始いたします。

リユース・リサイクル事業による循環型社会の実現を目的とした本実験は、住宅街に近い東京都世田谷区・杉並区を中心とした約30店舗で実施。生活動線上で手間なく手放せることによる生活者の利便性やニーズ、環境への貢献度などを検証した上で今後の全国展開を検討し「すてない社会」を目指してまいります。慌ただしい日常の中でも、コンビニついでの一歩が気づけばリユースになっています。手間も時間も必要なし。暮らしがサステナブルに変わっていく仕組みです。

■地域の廃棄物削減による「すてない社会」を目指し生活の身近な場所からサーキュラーエコノミーを実現。

現在の日本では、約56万トンもの衣料品が家庭から可燃・不燃ごみ等として排出されており、廃棄量を削減しサーキュラーエコノミー（循環経済）を実現していくことが重要視されています（※1）。「2030年度時点において、家庭から手放される衣料品のうち、廃棄されるものを2020年度比で25％削減する。」目標が閣議決定され、環境省が発表したアクションプランでは全国どこでも分けて出せる回収システムの構築と受け皿の整備が求められています（※2）。

衣料品がやむなく捨てられてしまう背景には、「まだ使えるものを捨てるのはもったいない」と感じながらもリユースやリサイクルを日常に取り入れる際の手間や時間が考えられ、手放しやすさを感じる選択肢を提供することが必要です。「多くの人に楽しく豊かな生活を提供する」をミッションとするブックオフでは、身近な場所で楽しく自然とリユースできる状態が生活の豊かさに繋がると考え、手間なく不要品を手放し次に必要とする方へと循環できるサービス「R-LOOP」を展開し「すてない社会」の実現を目指しています。

※1 環境省「令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」報告書概要版（2025年7月）

https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/goodpractice/materialflow_reiwa6.pdf

※2 環境省「循環型ファッションの推進に向けたアクションプラン」（2026年2月）

https://www.env.go.jp/content/000383410.pdf

■ファミリーマートに不要品回収ボックス「R-LOOP」を設置。生活導線上で手間なくリユース。

この度、2026年2月に締結した伊藤忠商事株式会社との資本業務提携における「ファミリーマート店舗網を活用したリユース品の仕入強化」の具体的な内容として、「R-LOOP」をファミリーマート店内に設置する実証実験を2026年4月13日（月）から開始いたします。

ファミリーマートは全国16,400店以上の店舗網を有し、家庭の余剰食品を回収し地域の支援が必要な方へ届ける「ファミマフードドライブ」をはじめとした地域社会に貢献する活動を推進しています。生活導線上にあるファミリーマートに「R-LOOP」を設置することにより、お買い物ついでに「入れるだけ」という手軽なリユース・リサイクル体験を通じ、地域の廃棄物排出量の削減を目指すとともに生活者に「すてない」という新たなライフスタイルを提案。生活者の利便性やニーズ、環境への貢献度などを検証した上で、将来的には設置店舗の拡大により年間約4,000トンの衣料品廃棄削減を目指してまいります。

本実験は住宅街に近い東京都世田谷区・杉並区を中心とした約30店舗で実施いたします。

実施店舗はこちら：https://www.bookoff.co.jp/info/news/2026/rloop0413.html

【本実証実験の3大ポイント】

１.回収ボックスに入れるだけ。10秒で完結するリユース体験

店内に設置された専用ボックスに衣料品や雑貨をそのまま入れるだけ。梱包や発送の手間、対面での査定待ちといった物理的・心理的なハードルがなく、忙しい毎日の中でもお買い物のついでにリユース・リサイクルに参加できる仕組みです。

２.預けた先が見える。トレーサビリティで「その後」を約束

回収ボックスに入れていただいた大切な品物は、責任を持って次の役割へと繋げます。ブックオフグループが展開する海外リユースショップ「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）」でリユースするとともに、基準に満たない衣料品などはパートナー企業がリサイクル。また、設置場所から回収する際の全回収袋に識別シールを貼付し、回収量やリユース・リサイクル実績をデータベースで管理することでトレーサビリティ（追跡可能性）を確保します。

３.「捨てない」が「寄付」に。1kg＝1円の社会貢献

回収された不要品をリユースした量に応じ、1kgあたり1円を環境保護や社会課題解決に取り組むNPO法人など任意の団体に寄付いたします。お客さまはボックスを利用するだけで、ご自身の「もったいない」という想いを直接的な社会貢献へ繋げることができます。

【手放したモノがたどるリユースとリサイクルの流れ】

１.リユース：海を越えてマレーシアやカザフスタンの笑顔へ

まだ使える衣類や雑貨は、ブックオフが海外で展開するリユースショップ「Jalan Jalan Japan」で販売するなど、様々な形で「次に使う人」に責任をもってお届けします。日本国内では役目を終えたモノも、海外では「Used in Japan（ユーズド・イン・ジャパン）」として状態の良さから信頼され多くのお客さまに求められています。

２.リサイクル：形を変えて、新たな製品の素材へ

衣料品でリユースが難しい状態のものは繊維としてリサイクルします。現在は国内パートナーを通じて工業用ぞうきん（ウエス）やフェルト（反毛）へ再資源化。今後は衣料やバッグ、タオルなど新たな製品に形を変え、生活者にもう一度利用していただくことにもチャレンジします。

【本実証実験における主な検証項目】

本実験では、以下の3つの観点から「コンビニ発の循環型モデル」の有効性を検証していきます。

１.エリア・立地ごとの回収量およびニーズの把握

２.店舗スタッフの負担を最小限に抑えた運用フローの構築

３.物流効率の最適化および環境負荷低減効果の算出

【回収できる品物】（１度回収した品物は返却できません）

１.衣料品全般

・著しく汚れているもの、汚物がついているものは回収できません。

・使用済みのマスクや下着・肌着類は回収できません。

２.ファッション雑貨、生活雑貨、おもちゃ・ぬいぐるみ、スポーツ用品など

・廃棄物、または破損などでそれ自体が使用できないものは回収できません。

・電源コードが付いている家電類、バッテリーが内蔵されているものは回収できません。

・刃物などの危険物、火器類など発火のおそれがあるものは回収できません。

・飲食物、化粧品、液体物は回収できません。

■自治体と連携し循環型社会における地域の課題を解決。R-LOOPを通じ身近に安心してリユースできる場の提供へ。

「事業活動を通じての社会への貢献」を経営理念に掲げるブックオフでは、株式会社BPLabと共同運営している「R-LOOP」を通じて、企業のみならず自治体と連携し地域の廃棄物排出量削減を推進しています。市役所庁舎や大学、スポーツセンターなどに設置することにより、住民の皆さまは地域に根差した身近な場所において、手間をかけず安心してリユース・リサイクルに参加いただくことが可能になります。

【2024年11月サービス開始時から2026年4月13日時点での実績】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123523/table/152_1_a36db970f81e325a9889164f8e31f362.jpg?v=202604131051 ]

R-LOOP公式サイト：https://www.rloop.jp/

■ブックオフが提案するモノの手放し方の選択肢

ブックオフでは、国内BOOKOFF事業をはじめ、高い接客力と専門知識を持つスタッフが対応する百貨店内の買取専門店「hugall（ハグオール）(https://www.hugall.co.jp/)」、買取相談カウンター「Rehello（リハロ）(https://www.bookoff.co.jp/sell/rehello/)」 、ジュエリーのリフォーム・リペア・買取・販売を行う「aidect （アイデクト）(https://www.aidect.jp/)」といったプレミアムサービス事業、現地でのリユースに取り組む「BOOKOFF USA(https://www.bookoffusa.com/)」、国内店舗で販売に至らなかった商品をマレーシアなどで販売する「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）(https://www.jalanjalanjapan.com.my/)」といった海外事業を展開しております。そのほか、「サステナブックプロジェクト(https://www.bookoff.co.jp/sbp/)」など本の寄贈を通じてリユースの大切さを広める活動や、ボックス型の不要品回収システム「R-LOOP（アールループ）(https://www.rloop.jp/)」、お近くに店舗がない方もご自宅にいながら手放すことができる「ブックオフ宅配買取(https://www.bookoffonline.co.jp/files/selltop.html)」、不要品の買取査定額を任意のプログラムに寄付して誰かを応援するサービス「キモチと。(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sellfund/)」など、日常的に使用するものから世代を超えて大切にされてきたものまで、次に必要とする方のもとへ循環させる、手放し方の選択肢を提供しております。

「R-LOOP」はその中でも「わざわざ行かなくていい」「査定も梱包も不要」という新しい選択肢として、より多くの方にリユースの入口を広げるサービスです。

■Instagram「スマイルサーキュレーション｜サステナブルな暮らしのヒント」

リユースとはモノの価値を絶やさないことで生まれる「笑顔」をつなぐこと。Instagramにて企業のサステナブルな取り組みをシェアし、笑顔を未来に循環させる暮らしのヒントをお届けしております。

https://www.instagram.com/smile.circulation8/

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：

https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

循環がイメージされる「∞」から、毎月8日にサステナビリティのプレスリリースを実施いたします。

本件に関する取材のお問い合わせ

https://www.bookoffgroup.co.jp/contact_us/top/contact-us-02/