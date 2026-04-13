【つくば市】『きれいきれい大作戦×スポGOMI大会inつくば』を開催地域住民ら144名が参加し、48.3kgのごみを収集！ ースポーツ×環境美化を通じて、街への親しみを感じられる機会へ

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースウェルビーイングパートナーズ*1（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大久保将樹）、及びつくば市きれいなまちづくり実行委員会（所在：茨城県つくば市、代表：大関虎之介*2）は、つくばセンター広場を中心としたつくば市エリアにて、「きれいきれい大作戦×スポGOMI大会inつくば」を開催しましたことをお知らせします。

「スポGOMI」大会は、定められたエリア内でチームに分かれてごみを拾い、拾ったごみの質と量でポイントを競うスポーツです。当日は子どもから大人まで全38チーム・144名が参加し、1時間の競技時間で合計48.3kgのごみを集めました。

*1：イベント実施時の会社名称は株式会社フージャースリビングサービス

*2：イベント実施時の代表は斉藤淳一

【当日集合写真】38チーム144名で約48kgのゴミを収集■ごみ拾い×スポーツ「スポGOMI」で、地域の美化と魅力の再発見を

スポGOMIは、企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに「スポーツ」の要素を加え、今までの社会奉仕活動を「競技」へと昇華させた日本発祥の競技です。誰もが気軽に活動に取り組めることはもちろん、参加者自身が住む街の美化や、街の散策による魅力の再発見の機会にもつながります。

このたび、つくばエリアでグループ会社が開発分譲したマンションの管理事業を行っている株式会社フージャースウェルビーイングパートナーズと、つくば市で「きれいきれい大作戦」という地域環境美化活動を行っているつくば市きれいなまちづくり実行委員会にて、地域の皆様がより一層地域への親しみを感じるきっかけとなればと考え、「きれいきれい大作戦×スポGOMI大会inつくば」を共同開催いたしました。

当日受付を行う参加者開会式の様子

当日は、各チームがエリア内で戦略的にルートを考えながら、つくばセンター前広場から竹園西広場公園までのエリアにて制限時間内にごみ拾いを実施しました。開会式および閉会式には、つくば市イメージキャラクターの「フックン船長」が応援に駆け付け、会場を大いに盛り上げました。

競技終了後の閉会式では、成績上位チームの表彰が行われ、つくば市を拠点とする協賛企業さまからも景品が贈られました。会場は参加者からの拍手に包まれ、イベントは盛況のうちに終了しました。

＜イベント概要＞

開催日時 ：2026年3月14日(土) 10:30～12:30

参加人数 ：144名（全38チーム）

収集ごみの総重量 ：48.3kg

主催 ：つくば市きれいなまちづくり実行委員会

株式会社フージャースウェルビーイングパートナーズ

協賛 ：株式会社クーロンヌジャポン、一誠商事株式会社、

フードブランディング株式会社、有限会社コン・コース

協力 ：つくばイクシバ！、合同会社ワニナルプロジェクト

運営協力 ：一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

街中でのごみ拾いの様子１.街中でのごみ拾いの様子２.ごみの計量を行う様子表彰式■フージャースグループの「ソーシャルデベロッパー(R)」への取り組み

当社グループでは、2024年4月より「ソーシャルデベロッパー(R)へ」をパーパスとして掲げ、事業を通じて社会へ貢献することを目指しています。

超高齢化社会に「年を重ねることが楽しみになる文化の創造と浸透」を目指すシニア向け分譲マンション「デュオセーヌ」シリーズの開発・運営を行うCCRC事業、都市における質の高い住まいの提供や土地の高度利用等を通じて中心市街地の活性化を図る地方再開発事業、公共サービスに民間の知見やノウハウを提供するPFI事業をはじめ、”暮らし”にまつわる様々な事業を展開しています。

また、不動産事業を中心としながら、被災地の復興支援や京町家の保全管理、社会福祉法人との協働など、地域社会への貢献活動にも積極的に取り組んでおり、様々な取り組みを通じて、お客様にはもちろんのこと、地域や社会にも求められる役割を担ってまいります。

創業から約30年にわたり培ってきた挑戦を大切にする風土のもと、顧客を見つめ、ニーズの本質を見極めることを通じて、「ソーシャルデベロッパー(R)」として唯一無二のソリューションを提供し続けます。

■会社概要

名称 ：株式会社フージャースウェルビーイングパートナーズ

所在地 ：東京都中央区日本橋室町四丁目3番16号 柳屋太洋ビル

代表者 ：代表取締役 大久保 将樹

事業内容 ：マンション管理事業、シニア向けマンション管理・運営事業、ホテル運営事業、

介護保険事業、ビル管理事業、インテリア販売・リフォーム事業、

PPP及びPFI事業の企画マネジメント、保険代理店事業

設立 ：2002年10月16日

HP ：https://www.hoosiers.co.jp/well-beingpartners/ (https://www.hoosiers.co.jp/well-beingpartners/)

プロジェクト紹介：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/kurashidukuri/project/01/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています

■団体概要

名称 ：つくば市きれいなまちづくり実行委員会

所在地 ：茨城県つくば市筑穂１丁目１０－４

代表者 ：大関 虎之介

事業内容 ：大好きな街「つくば」をきれいな街、住み良い街にしようと、

『つくば市(環境保全課)』『一般社団法人つくば青年会議所』が中心となり

参加型ボランティアプロジェクトとして環境美化に取り組んでいます。

HP ：https://www.kireikirei-tsukuba.jp/