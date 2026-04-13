【予約解禁】早い者勝ち [早割]お買い得！完熟マンゴー（熊本県産）

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楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、2026年4月13日（月）より[早割]お買い得！完熟マンゴー（熊本県産）を300セット限定で予約販売いたします。大好評の熊本県産完熟マンゴー。収穫最盛期となる6月出荷分を、一足早くお買い得価格でご用意しました！「今だけ500円OFF」で手に入るのは、この先行予約期間だけ。数量限定、なくなり次第終了の早い者勝ちです。カレンダーのチェックをお忘れなく！

じゅわっと完熟！あふれる果汁

◆[早割]お買い得!完熟マンゴー（熊本県産）１kg（2～4玉）

火の国熊本の大地と澄んだ空気に包まれたハウスで、マンゴーは1玉1玉、まるでわが子のように大切に育てられています。完熟して自然に落果する瞬間まで見極めた、旬のマンゴーだけをお届けしています。そのため、箱を開けた瞬間に広がる濃厚な香りと、とろけるような舌ざわり、口いっぱいに広がる上品な甘さを楽しんでいただけます。

【おいしさの秘訣は“樹上完熟”】

～甘味も香りも、完熟のピークで収穫～

マンゴーは元々温暖な気候で育つ果実のため、最適な生育環境になるように栽培しています。ポトリと枝から落ちる時が完熟のサインになるため、1玉ずつネットを張り落とさないように収穫します。丹精込め育て上げた、『完熟マンゴー』。最高に美味しい季節に、ぜひご賞味ください。

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■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/134_1_c5e430c069f1934df6ffc957e39aae67.jpg?v=202604131051 ]

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