マルエツの移動スーパーで健活フェスタ初開催

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下、マルエツ）は、地域における食育活動および買い物困難地域における移動スーパーの取り組みを継続的に実施しております。このたび、4月14日（火）、川崎市宮前区にて運行する移動スーパーにおいて、健康イベント「健活フェスタ」を開催いたしますので、お知らせいたします。

店舗での食育イベントの様子移動スーパーでのお買物の様子

本イベントでは、マルエツの食育推進「いーとぴあ」が野菜摂取量や血管年齢の測定などを通じて、楽しみながらご自身の健康状態を知る機会をご提供いたします。また、管理栄養士による栄養相談会の実施や、川崎市と連携し健康づくりに役立つ情報の発信も行います。マルエツの移動スーパーが、お買物を楽しみながらご自身の健康や食生活を見直すきっかけづくり、またコミュニケーションの場となることを目指します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135992/table/38_1_03223c24d8cbdb2db435f96fb0d5ab6b.jpg?v=202604131051 ]

■当社の食育活動は、農林水産省が推進する「食育ピクトグラム」の趣旨に基づいています。

本イベントは以下のような食育の視点を取り入れています。

「食育を推進しよう」

食育イベントを通じて、食育に関する知識を楽しく学べる

機会を提供します。

■「移動スーパー」の取り組みについて

マルエツは、地域におけるライフラインとしての役割を担うため、すべてのお客さまのお困りごとの解消につながるサービスの提供に努めております。そのひとつとして展開する「移動スーパー」は、お買物に困難を感じている地域の方々に日々の買物の機会と楽しさをお届けするとともに、地域のコミュニケーションの場としての役割も担っています。現在マルエツの移動スーパーでは、15台の車両が稼働しております。

・マルエツの移動スーパーについて詳しくはこちら

https://www.maruetsu.co.jp/mobilesuper/

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。