クリエイティブディレクターの水野学さんが5月30日（土）にStage Felissimoの「神戸学校」に登壇

株式会社フェリシモ

フェリシモは、「経験と言葉の贈り物」をコンセプトに1997年より毎月実施しているメッセージライブ神戸学校を、5月30日（土）にStage Felissimo及びオンラインで開催します。第345回目となる5月度神戸学校のゲストは、クリエイティブディレクターの水野学さんが「知識がセンスに変わり、そして形になるまで。」をテーマに登壇します。

水野 学さん

2026年5月の神戸学校では、good design companyの代表を務め、クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタントとして活躍されている水野学さんをゲストにお迎えします。

ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、インテリア、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手掛けるクリエイティブディレクターという仕事。その多角的な視点を生かし、水野さんは自ら企画運営するブランド「THE」をはじめ、Panasonic、熊本県「くまモン」、相鉄グループ、中川政七商店、久原本家「茅乃舎」など、さまざまな業界においてそのブランドらしさをていねいに引き出したブランディング・ディレクションを手掛けられています。

2014年の発刊以来長く愛されている著書『センスは知識からはじまる』（朝日新聞出版）では、「センス」という感覚的な領域だった言葉をていねいに言語化し、磨き使いこなすためのトレーニング法も説かれています。



今回の講演では、これまで手掛けてこられたブランディングの実例を振り返りながら、ひとつひとつのアウトプットに込めた思いや、人の心が動くコミュニケーションを考えるために意識していることなど、水野さんが生むクリエイティブ・ブランディングの裏側についてお話しいただきます。

いきなり大きくジャンプしたように見える突飛なクリエーションも、地道なインプットや徹底的に段階を踏んで考えた結果、生まれたもの。蓄えた知識がセンスに変わり、形になる。そんなプロセスを実例とともに学べる機会です。

◆概要

第345回 フェリシモ「神戸学校」

・ゲスト：クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント good design company 代表 水野学さん

・テーマ：「知識がセンスに変わり、そして形になるまで。」

・日時：2026年5月30日（土） 13:30～16:00 （開場 13:00）

・場所：Stage Felissimo 1Fホール（神戸市中央区新港町7番1号）

JR「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮駅」より神姫バス"Port Loop"に乗車し、「新港町」または「アリーナ前」バス停下車すぐ。徒歩は同駅、または阪神・JR「元町駅」東出口より徒歩約20分。

〈チケットについて〉

・参加方法・お申し込みページ＞＞ https://feli.jp/s/pr2604132/1/

・会場の座席はすべて自由席で指定はできません。

・参加料：おひとり一般：1,200円（学生の方、もしくはおふたり以上のお申し込みの場合、おひとりあたり1,000円）

・オンライン配信の参加料:おひとり500円

※オンライン配信は神戸学校ホームページから申し込み可能です。

※オンライン配信では、リアルタイムでの講演視聴および見逃し配信の視聴が可能です。

※参加料は、「あしなが育英会」を通じて、病気や災害などで家族を亡くした子供たちの、夢や学び、心のケアなどの活動全般に活用されます。

※延期や中止となる場合があります。

・問い合わせ：神戸学校事務局

TEL:078-325-5727（平日10：00～17：00）

eメールアドレス: kobe@felissimo.co.jp

◆ゲストプロフィール

水野学（みずのまなぶ）

クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント good design company 代表

長期的なブランド戦略を軸に、コンセプト設計から企画開発、グラフィック、プロダクト、空間、広告宣伝まで、領域を横断したトータルディレクションを手掛ける。主な仕事に相鉄グループ、熊本県「くまモン」、Panasonic、三井不動産、HOTEL THE MITSUI、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、Oisix、久原本家「茅乃舎」、黒木本店ほか。「Cannes Lions」金賞、「The One Show」金賞、国内外で受賞歴多数。The One Clubによる2024年発表のGlobal Creative Ranking「Excecutive Creative Director」部門で日本1位、アジア太平洋2位、世界30位。著書に『センスは知識からはじまる』『世界観をつくる「感性×知性」の仕事術』〈山口周氏との共著〉（朝日新聞出版）など。

◆「神戸学校」とは

「神戸学校」は、阪神・淡路大震災をきっかけに、1997年よりスタートしたメッセージライブです。2004年に、メセナアワードの『文化庁長官賞』を受賞しました。豊かな人生を送ることを目指した「生活デザイン学校」として、毎月1回、各界でご活躍のオーソリティーを神戸に招いて開催しています。参加料は、「あしなが育英会」を通じて、病気や災害などで家族を亡くした子供たちの、夢や学び、心のケアなどの活動全般に活用されます。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2604132/2/

・X ＞＞ https://twitter.com/kobegakko

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_kobegakko/

・基金活動報告＞＞ https://feli.jp/s/pr2604132/3/

・ブランドストーリーを読む＞＞ https://feli.jp/s/pr2604132/4/



◆Stage Felissimoホールについて

・舞台と客席を備えた、広さ約350平方メートル の中規模多目的ホールで、舞台には280インチのスクリーンと、9,000～15,000ルーメンのプロジェクターを設置しています。セミナーやコンサートなど、多目的に利用できるホールです。

Stage Felissimo 1Fホール

・Stage Felissimoホールのレンタルについて＞＞ https://feli.jp/s/pr2604132/5/

◆お問い合わせ：

神戸学校事務局 TEL:078-325-5729（平日10：00～17：00）

eメールアドレス: kobe@felissimo.co.jp

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/