デコレーションテープ「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」を販売開始

〜 サンリオキャラクターズデザインで手帳やカードをかわいくデコ♪ 〜サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、プラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：今泉 忠久）と協業し、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズから、株式会社サンリオのキャラクターとのコラボ企画「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」（全4種・各1,265円）を2026年5月29日（金）に販売開始します。全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなどにて取り扱い予定です。











（発売元：サンスター文具株式会社・販売元：プラス株式会社）修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどの本格的なアレンジが楽しめるデコレーションテープ「デコラッシュ」。手帳ユーザーを中心とした幅広い世代から支持されています。今回はデコラッシュハートケースセットに、サンリオキャラクターズのデザインが登場！人気のキャラクターをあしらったバリエーション豊富なテープが、手帳やカードを簡単にかわいくデコレーションします。キャラクターのプリント入りハートケースは、デコラッシュだけでなく小物入れとしてもおすすめです。テープ幅は、太幅10 mmタイプ。全8種類（2柄セット×4種）の限定デザインは、「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」をラインアップしています。【 商品特長 】■大人気キャラクターたちがペアになって登場！

ハローキティやマイメロディ、シナモロールなど幅広い世代に愛されているサンリオキャラクターズが描かれた8柄のデコラッシュを、なかよしコンビでハート型専用ケースに収めた限定デザインです。本体は、サンリオキャラクターズのアイコンと各キャラクターのイメージに合わせたカラフルなカラーリング。全⾧約6cm（W58×H26×D18mm）の便利なコンパクトサイズで、思わずコレクションしたくなるかわいさです。











































































■キャラクターのプリント入り専用ハートケースは、贈り物や小物入れにもおすすめ「デコラッシュ」の形状をいかし、ぴったり2個収納できるハート型のケースに、ハローキティやマイメロディ、シナモロールなどを、ペアごとに描いた限定デザインです。「デコラッシュ」のテープ幅6mmと10mmの両タイプが入り、積み重ね収納も可能。「デコラッシュ」だけでなく、クリップや付箋など、ちょっとした身のまわりの小物収納にも便利です。ハート形の窓から中身が見えるかわいいパッケージは、プレゼントにもおすすめです。■手帳・ノート・カードに。引くだけでかわいく飾れる「デコラッシュ」＜ テープだから凸凹しない・手帳が分厚くならない・にじまない！ ＞「デコラッシュ」は、薄くて凸凹しない転写式フィルムテープ。手帳が分厚くならず、インクのにじみや裏抜けしないイラストを描いたような仕上がりに。⾧さも自由にコントロールできるので、ワンポイントデコ、⾧く引いてラインデコも思いのままです。＜ テープ同士の貼り付き・はがれを防ぐ「マットPETフィルム」を使用 ＞手帳やノートを閉じたときにまれに生じる、引いたテープ同士が貼りついて、はがれてしまう現象を防ぐため、基盤のPETフィルムに細かな粒子が練りこまれた「マットPETフィルム」を使用。表面の微細な凸凹で接地面を低減することで、テープがはがれにくく、使用感がアップしました。またテープ柄がくっきりクリアに見えます。＜ 抜群の使いやすさを生む各種機能 ＞独自機能として、指１本で開閉できる「ワンタッチキャップ」や、直進性に優れ、なめらかな使い心地を実現する「ミニローラー」、テープ浮きを防ぎ密着性を高める「ピタッとヘッド」、左利き対応など、抜群の使いやすさを実現しています。＜ 予定変更や引き間違いも、専用消しゴムで安心 ＞デコレーションを消すのに適した素材の「デコラッシュ専用消しゴム」（別売）があれば、予定変更や引き間違いを修正したい時も安心。「デコラッシュ」と並べても映えるかわいい5柄のケースデザインが揃っています。※手帳の紙の種類や、印刷物の特性によっては除去に不向きな場合があります。※テープの特性上、転写後時間が経過すると消しにくくなる場合があります。※専用消しゴムは、鉛筆・シャープペンシルの筆記線も消せます。【 商品概要 】【商品ページ】 https://bungu.plus.co.jp/product/deco/decoration_tape/decorush/limited.html【発売元】サンスター文具株式会社東京都台東区浅草橋5−20−8 CSタワー9F【販売元】プラス株式会社本件に関するお問合わせ先【報道関係者】プラス株式会社 コーポレート本部 広報・宣伝室 藤原〒105-0001 港区虎ノ門4−1−28 虎ノ門タワーズオフィス12FTEL：03-5860-7012 FAX：03-5860-7070広報事務局 TEL：03-5251-4779 FAX：03-3504-8651【一般のお客様】ステーショナリーカンパニーお問い合わせセンター TEL：0120-000-007受付時間 平日 9：00〜12：00 ／ 13：00〜17：30関連リンク『デコラッシュ』商品ページhttps://bungu.plus.co.jp/product/deco/decoration_tape/decorush/limited.html