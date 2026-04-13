フジパングループが23,000名に統合人事システム「COMPANY®」を採用〜グループ19社の人事労務業務を集約し、年間約29,000時間の業務時間削減へ〜

フジパングループが23,000名に統合人事システム「COMPANY®」を採用〜グループ19社の人事労務業務を集約し、年間約29,000時間の業務時間削減へ〜