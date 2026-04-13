レポートオーシャン株式会社プレスリリース : インスリン送達デバイス市場 2035年までに436億3,000万米ドル到達 CAGR7.98%で成長するスマート医療機器と持続的インスリン管理ソリューショ
インスリン送達デバイス市場は、2025年に193億2,000万米ドルの市場規模を持ち、2035年には436億3,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間である2026年から2035年にかけて、年平均成長率（CAGR）は7.98％となる見込みです。この成長は、糖尿病患者の増加と、特に高齢者をターゲットとしたデバイスの需要の増加に支えられています。
市場推進要因: 高齢化社会と技術進歩
日本を含む世界各国で高齢者人口が急増していることが、この市場の成長を牽引する主な要因です。高齢者においては、視力や認知機能の低下が進み、インスリン投与が困難になることが多いため、使いやすく、正確で、かつ自動化されたインスリン送達デバイスの需要が高まっています。インスリンポンプやスマートインスリンデバイスの進化により、患者がより容易に治療を続けられるようになり、血糖管理が改善されます。また、リアルタイムの血糖データを提供する持続血糖モニタリング（CGM）デバイスや、これらを組み合わせた人工膵臓システム（APS）の登場が、新たな治療の可能性を開いています。
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コストと市場の障壁
一方で、インスリン送達デバイスの高コストは依然として大きな課題となっています。特にインスリンポンプは高価であり、先進国でも保険の適用範囲が限られていることが普及の障壁となっています。さらに、新興国では、糖尿病の認識不足や医療アクセスの制限が市場の成長を抑制しています。例えば、インスリンポンプを使用している米国の1型糖尿病患者は約3人に1人に過ぎないとのデータもあり、低コストの代替手段が求められています。
技術革新と市場機会
インスリン送達デバイス市場における最大の機会は、技術革新です。特に、AI駆動のインスリン管理システムや、インスリンポンプとCGMを組み合わせたスマートシステムの進化により、患者の血糖値管理はより精度が高く、手軽に行えるようになりました。これらの技術は、従来の注射方法から最小限の侵襲で安定的なインスリン供給を実現する新しい選択肢を提供しています。たとえば、バイオニックインスリンデバイスの開発が進んでおり、これらのデバイスは膵臓の自然なインスリン分泌を模倣することを目指しています。この技術革新は、患者の生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。
主要企業のリスト：
● Novo Nordisk A/S
● Sanofi
● Eli Lilly and Company
● Ypsomed AG
● Medtronic
● Insulet Corporation
● B. Braun SE
● Owen Mumford Ltd.
● Tandem Diabetes Care, Inc.
● BD (Becton, Dickinson, and Company)
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
インスリン送達デバイス市場は、主にインスリンペン、インスリンポンプ、シリンジなどの製品タイプに基づいてセグメント化されています。特に、インスリンペンセグメントは、使いやすさと携帯性の高さから収益面で市場を支配しています。再利用可能なインスリンペンは、日常的な使用に適しており、患者の手間を減らし、治療の継続性を向上させています。一方で、インスリンポンプの市場は、より高度な技術を求める患者に対して急速に成長しており、特に自己管理能力が求められる糖尿病患者に対して重要な選択肢となっています。
エンドユーザーと地域別市場
市場推進要因: 高齢化社会と技術進歩
日本を含む世界各国で高齢者人口が急増していることが、この市場の成長を牽引する主な要因です。高齢者においては、視力や認知機能の低下が進み、インスリン投与が困難になることが多いため、使いやすく、正確で、かつ自動化されたインスリン送達デバイスの需要が高まっています。インスリンポンプやスマートインスリンデバイスの進化により、患者がより容易に治療を続けられるようになり、血糖管理が改善されます。また、リアルタイムの血糖データを提供する持続血糖モニタリング（CGM）デバイスや、これらを組み合わせた人工膵臓システム（APS）の登場が、新たな治療の可能性を開いています。
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コストと市場の障壁
一方で、インスリン送達デバイスの高コストは依然として大きな課題となっています。特にインスリンポンプは高価であり、先進国でも保険の適用範囲が限られていることが普及の障壁となっています。さらに、新興国では、糖尿病の認識不足や医療アクセスの制限が市場の成長を抑制しています。例えば、インスリンポンプを使用している米国の1型糖尿病患者は約3人に1人に過ぎないとのデータもあり、低コストの代替手段が求められています。
技術革新と市場機会
インスリン送達デバイス市場における最大の機会は、技術革新です。特に、AI駆動のインスリン管理システムや、インスリンポンプとCGMを組み合わせたスマートシステムの進化により、患者の血糖値管理はより精度が高く、手軽に行えるようになりました。これらの技術は、従来の注射方法から最小限の侵襲で安定的なインスリン供給を実現する新しい選択肢を提供しています。たとえば、バイオニックインスリンデバイスの開発が進んでおり、これらのデバイスは膵臓の自然なインスリン分泌を模倣することを目指しています。この技術革新は、患者の生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。
主要企業のリスト：
● Novo Nordisk A/S
● Sanofi
● Eli Lilly and Company
● Ypsomed AG
● Medtronic
● Insulet Corporation
● B. Braun SE
● Owen Mumford Ltd.
● Tandem Diabetes Care, Inc.
● BD (Becton, Dickinson, and Company)
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
インスリン送達デバイス市場は、主にインスリンペン、インスリンポンプ、シリンジなどの製品タイプに基づいてセグメント化されています。特に、インスリンペンセグメントは、使いやすさと携帯性の高さから収益面で市場を支配しています。再利用可能なインスリンペンは、日常的な使用に適しており、患者の手間を減らし、治療の継続性を向上させています。一方で、インスリンポンプの市場は、より高度な技術を求める患者に対して急速に成長しており、特に自己管理能力が求められる糖尿病患者に対して重要な選択肢となっています。
エンドユーザーと地域別市場