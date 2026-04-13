夜間カラー対応のAIスターライトカメラに同軸タイプが新登場 既存配線を活かして低コストでリプレイスできる「TR-8021-AIS」「TR-9021-AIS」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける防犯カメラ専門店 株式会社トリニティー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：兼松拓也）は、2026年4月13日（月）、夜間でもカラー撮影が可能なAIスターライトカメラの同軸タイプ「TR-8021-AIS（バレット型）」「TR-9021-AIS（ドーム型）」の2機種をリリースいたしました。
▼製品の詳細はこちら
バレット型：TR-8021-AIS
https://www.trinity4e.com/products/trigate/tr-8021-ais.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413_8021
ドーム型：TR-9021-AIS
https://www.trinity4e.com/products/trigate/tr-9021-ais.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413_9021
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346476/images/bodyimage1】
■IPタイプのAIスターライトカメラが好評につき、同軸タイプを新たにリリース
これまでIPタイプのみで展開していたAIスターライトカメラについて、お客様から多くのご要望をいただき、このたび同軸ケーブルで接続できる2製品を新たにリリースしました。
既存の同軸配線環境でもリプレイスが容易になったことで、より多くの現場でAIスターライトカメラを導入いただけるようになりました。
■0.0001ルクスの暗闇でもカラー撮影に対応
本製品は、0.0001ルクスの暗闇でも鮮やかなカラー映像で撮影できるAIスターライト機能を搭載しています。
夜間や照明の少ない場所でも、人物の服装や車両の色、周囲の状況まで確認しやすく、防犯対策はもちろん、万が一の際の証拠映像としても役立ちます。
各製品ページでは、従来の低照度カメラとAIスターライトカメラの映像を比較した動画もご覧いただけます。
▼比較動画はこちら
https://youtu.be/9lzXM3xhONo?si=LXUjfGBrz3xr1Wiy
■既存の配線を活かして防犯カメラをアップグレード
古い防犯カメラのリプレイス時にも、IP・同軸に関わらず既存の配線を活用して導入できるようになり、配線工事の費用を抑えながら、24時間フルカラー監視が手軽に実現します。
コストを抑えながら設備を更新しやすいため、マンションや工場、店舗など、既設カメラの入れ替えを検討している現場にも適した製品です。
■マイク搭載で音声もあわせて記録
本製品はマイクを搭載しており、映像だけでなく音声もあわせて記録できます。
現場の状況をより具体的に確認しやすくなるため、言った・言わないといったトラブル発生時の状況確認にも役立ちます。
防犯用途に加え、受付や接客時のやり取りを記録したい場面でも活用しやすい製品です。
■初期費用0円で導入しやすいプランも用意
「TR-8021-AIS」「TR-9021-AIS」は、レンタル・リース・一括購入のいずれかの方法でご利用いただけます。
レンタルプランでは、初期費用0円・月額料金のみで、スターライト対応の高性能AIカメラを導入いただけます。
さらに、レンタル期間中は機器の故障対応やHDDなどの消耗品交換もサービスに含まれているため、導入後も安心してご使用いただけます。
▼レンタルプランの詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/security-camera-rental.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413
トリニティーでは、これからもお客様の多様なニーズにお応えする新製品を順次展開し、品質と導入しやすさの両立を目指した防犯カメラシステムの提供を通じて、安心・安全な環境づくりに貢献してまいります。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
▼製品の詳細はこちら
バレット型：TR-8021-AIS
https://www.trinity4e.com/products/trigate/tr-8021-ais.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413_8021
ドーム型：TR-9021-AIS
https://www.trinity4e.com/products/trigate/tr-9021-ais.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413_9021
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346476/images/bodyimage1】
■IPタイプのAIスターライトカメラが好評につき、同軸タイプを新たにリリース
これまでIPタイプのみで展開していたAIスターライトカメラについて、お客様から多くのご要望をいただき、このたび同軸ケーブルで接続できる2製品を新たにリリースしました。
既存の同軸配線環境でもリプレイスが容易になったことで、より多くの現場でAIスターライトカメラを導入いただけるようになりました。
■0.0001ルクスの暗闇でもカラー撮影に対応
本製品は、0.0001ルクスの暗闇でも鮮やかなカラー映像で撮影できるAIスターライト機能を搭載しています。
夜間や照明の少ない場所でも、人物の服装や車両の色、周囲の状況まで確認しやすく、防犯対策はもちろん、万が一の際の証拠映像としても役立ちます。
各製品ページでは、従来の低照度カメラとAIスターライトカメラの映像を比較した動画もご覧いただけます。
▼比較動画はこちら
https://youtu.be/9lzXM3xhONo?si=LXUjfGBrz3xr1Wiy
■既存の配線を活かして防犯カメラをアップグレード
古い防犯カメラのリプレイス時にも、IP・同軸に関わらず既存の配線を活用して導入できるようになり、配線工事の費用を抑えながら、24時間フルカラー監視が手軽に実現します。
コストを抑えながら設備を更新しやすいため、マンションや工場、店舗など、既設カメラの入れ替えを検討している現場にも適した製品です。
■マイク搭載で音声もあわせて記録
本製品はマイクを搭載しており、映像だけでなく音声もあわせて記録できます。
現場の状況をより具体的に確認しやすくなるため、言った・言わないといったトラブル発生時の状況確認にも役立ちます。
防犯用途に加え、受付や接客時のやり取りを記録したい場面でも活用しやすい製品です。
■初期費用0円で導入しやすいプランも用意
「TR-8021-AIS」「TR-9021-AIS」は、レンタル・リース・一括購入のいずれかの方法でご利用いただけます。
レンタルプランでは、初期費用0円・月額料金のみで、スターライト対応の高性能AIカメラを導入いただけます。
さらに、レンタル期間中は機器の故障対応やHDDなどの消耗品交換もサービスに含まれているため、導入後も安心してご使用いただけます。
▼レンタルプランの詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/security-camera-rental.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260413
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
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