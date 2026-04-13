夜間カラー対応のAIスターライトカメラに同軸タイプが新登場 既存配線を活かして低コストでリプレイスできる「TR-8021-AIS」「TR-9021-AIS」をリリース／AIカメラのトリニティー

夜間カラー対応のAIスターライトカメラに同軸タイプが新登場 既存配線を活かして低コストでリプレイスできる「TR-8021-AIS」「TR-9021-AIS」をリリース／AIカメラのトリニティー