現役記者・広報責任者から直接学ぶ「広報の鉄則」 『第30回 新任広報パーソン夏期講座』7月3日(金)より開講 ～AI活用から危機管理、フジテレビ見学会まで。広報のA to Zを網羅する5週間～
フジサンケイグループの株式会社エフシージー総合研究所（東京都江東区）は、2026年7月3日（金）より計5回にわたり、「第30回 新任広報パーソン夏期講座」を開催いたします。本講座は、30年の歴史を持つ広報人材育成プログラムです。講師陣は全員、第一線で活躍する現役の企業広報責任者および報道関係者が務めます。広報の基本知識から、生成AIを活用した最新実務、危機管理、そしてメディアの裏側を体感する見学会まで、広報パーソンに求められる「広報の鉄則」を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346712/images/bodyimage1】
本講座の3つのポイント
1. 超実践的カリキュラム：現役の記者と広報責任者が教える「現場のリアル」 アサヒグループHD、ファンケル、大日本印刷などの広報責任者や、産経新聞の編集長、フジテレビ報道局長らが登壇。記者の視点や成功する広報戦略など、教科書にはない「生の情報」をレクチャーします。
2. 【最先端】広報業務における「AI活用」を網羅：サイバーエージェントのAI広報室長による実践的な活用解説や、産経デジタル社長によるコンプライアンス・著作権の落とし穴など、デジタル社会に必須の知識を深く学びます。
3. 濃密なネットワーク形成と体験： 25名限定の少人数制により、講師や参加者同士の強固な人脈を形成。最終回にはフジテレビジョン報道局の見学会を実施し、ニュースが作られる現場を体感します。
開催概要
● 期間：2026年7月3日(金)～7月31日(金) 毎週金曜日・全5回/全10講座
● 会場：日本記者クラブ（東京都千代田区内幸町） ※最終回はフジテレビジョン本社
● 定員：25名（先着順） ※業務等で欠席された方には、講義収録映像を無料配信いたします（第5回を除く）。
● 受講料：一般 110,000円 ／ フォーラム会員 99,000円（税込・第1回懇親会費込）
プログラム構成（一部抜粋）
● 第1回：広報業務の基本的な考え方、記者の活動と頼りにされる広報パーソン
● 第2回：社内広報の極意、記者の目に止まるニュースリリース作成実践
● 第3回：AI活用による広報活動の品質・生産性向上、デジタル社会の守るべきルール
● 第4回：平時と緊急時の広報活動、炎上させないマスコミ対応のポイント
● 第5回：フジテレビジョン報道局内見学会、テレビ報道体制とアプローチ法
【本件に関するお問い合わせ・お申し込み】
株式会社エフシージー総合研究所 担当：大島 TEL：03-6891-8501/ E-Mail：koho@fcg-r.co.jp
公式サイト：https://www.fcg-r.co.jp/research/seminar/260703.html
配信元企業：株式会社エフシージー総合研究所
本講座の3つのポイント
1. 超実践的カリキュラム：現役の記者と広報責任者が教える「現場のリアル」 アサヒグループHD、ファンケル、大日本印刷などの広報責任者や、産経新聞の編集長、フジテレビ報道局長らが登壇。記者の視点や成功する広報戦略など、教科書にはない「生の情報」をレクチャーします。
2. 【最先端】広報業務における「AI活用」を網羅：サイバーエージェントのAI広報室長による実践的な活用解説や、産経デジタル社長によるコンプライアンス・著作権の落とし穴など、デジタル社会に必須の知識を深く学びます。
3. 濃密なネットワーク形成と体験： 25名限定の少人数制により、講師や参加者同士の強固な人脈を形成。最終回にはフジテレビジョン報道局の見学会を実施し、ニュースが作られる現場を体感します。
開催概要
● 期間：2026年7月3日(金)～7月31日(金) 毎週金曜日・全5回/全10講座
● 会場：日本記者クラブ（東京都千代田区内幸町） ※最終回はフジテレビジョン本社
● 定員：25名（先着順） ※業務等で欠席された方には、講義収録映像を無料配信いたします（第5回を除く）。
● 受講料：一般 110,000円 ／ フォーラム会員 99,000円（税込・第1回懇親会費込）
プログラム構成（一部抜粋）
● 第1回：広報業務の基本的な考え方、記者の活動と頼りにされる広報パーソン
● 第2回：社内広報の極意、記者の目に止まるニュースリリース作成実践
● 第3回：AI活用による広報活動の品質・生産性向上、デジタル社会の守るべきルール
● 第4回：平時と緊急時の広報活動、炎上させないマスコミ対応のポイント
● 第5回：フジテレビジョン報道局内見学会、テレビ報道体制とアプローチ法
【本件に関するお問い合わせ・お申し込み】
株式会社エフシージー総合研究所 担当：大島 TEL：03-6891-8501/ E-Mail：koho@fcg-r.co.jp
公式サイト：https://www.fcg-r.co.jp/research/seminar/260703.html
配信元企業：株式会社エフシージー総合研究所
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