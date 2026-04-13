【21LIVE】4月16日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』開催！ランキング上位入賞で21LIVE公式モデルのチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月16日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたが主役になる瞬間／
21LIVE公式モデルを目指して配信を盛り上げよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月16日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントは、21LIVE公式モデル掲載や殿堂入りを目指せるランキングイベントです。
総合ランキングに入賞すると、21LIVE公式Webサイトに掲載されるモデル出演権を獲得！さらに男女別ランキングでは“殿堂入りライバー”を決定し、条件達成で限定プロフィール背景が付与されます。
また、各ランキング1位の方には提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載やバナー出演など、注目度アップにつながる特典もご用意しています。
対象となるのは「LOVE」タブ内ギフトで、BOYS／GIRLSランキングへの参加と同時に総合ランキングにも自動的にエントリーされます。
配信を盛り上げながら、自分の魅力を発信できるチャンスです。
この機会にぜひチャレンジしてみてください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
└すべて「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月16日（木）～4月22日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼あなたが主役になる瞬間／
21LIVE公式モデルを目指して配信を盛り上げよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月16日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントは、21LIVE公式モデル掲載や殿堂入りを目指せるランキングイベントです。
総合ランキングに入賞すると、21LIVE公式Webサイトに掲載されるモデル出演権を獲得！さらに男女別ランキングでは“殿堂入りライバー”を決定し、条件達成で限定プロフィール背景が付与されます。
また、各ランキング1位の方には提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載やバナー出演など、注目度アップにつながる特典もご用意しています。
対象となるのは「LOVE」タブ内ギフトで、BOYS／GIRLSランキングへの参加と同時に総合ランキングにも自動的にエントリーされます。
配信を盛り上げながら、自分の魅力を発信できるチャンスです。
この機会にぜひチャレンジしてみてください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
●10万GOLD以上達成
●5万GOLD以上達成
└すべて「殿堂入り版プロフ背景」となり、達成条件ごとにデザインが異なります。
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
4月16日（木）～4月22日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346458/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ