【21LIVE】豪華ビールギフトがもらえる！『ビール星人を集めよう！』4月15日（水）から3日間限定開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月15日（水）より『ビール星人を集めよう！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346127/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めて楽しい♪もらって嬉しい♪／
限定ビールや豪華ギフト獲得のチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、4月15日（水）から4月17日（金）までの3日間、『ビール星人を集めよう！』を開催します。
「オキコレ」タブ内の対象ギフト『300ガチャ』『200ガチャ』から登場するビール星人を集めてイベントに参加しましょう。
イベント期間中、ビール星人を獲得したボーダー達成者全員へプライズをご用意しています。TOP3に入賞したライバーには、選べるオリオンビール限定or新シリーズのギフトセットをプレゼント！
さらに、リスナー向けのプライズや限定ミッションも同時開催！条件を達成すると特別ギフトが手に入るチャンスが広がります。
この機会にぜひ参加して、豪華プライズを手に入れましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346127/images/bodyimage2】
【ライバープライズ】
＜ランキング1～3位＞
└(1)～(5)までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
(1)ギフトセット：【季節限定】オリオン いちばん桜 ギフトセット（いちばん桜350ml×12缶）
(2)ギフトセット：はじめてのおうち居酒屋セット
(3)ギフトセット：natura飲み比べ12缶セット（4種12缶）
(4)ギフトセット：【限定】オリオンビール5缶＆ ザ・プレミアム専用ミニグラス付きギフト
（島風ピルスナー・島空ホワイトエール・いちばん桜入）
(5)ギフトセット：【限定】オリオン 沖縄クラフト飲み比べ 6缶ギフト（いちばん桜・島風ピルスナー・島空ホワイトエール入）
＜ビール星人30個集めた方全員＞
└GW旅行ver. ビール星人の缶バッジ
＜ビール星人15個集めた方全員＞
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
【リスナープライズ】
＜ビール星人100個獲得＆1～3位＞
└GW旅行ver. ビール星人ゴールドバッジ
＜ビール星人100個獲得＆4～7位＞
└GW旅行ver. ビール星人シルバーバッジ
＜ビール星人50個獲得＞
└GW旅行ver. ビール星人ブロンズバッジ
★イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加★
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、おひつじ座ギフト（20G・50G）、4月の誕生石ダイヤモンドギフトを手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月15日（水）~4月17日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346127/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346127/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼集めて楽しい♪もらって嬉しい♪／
限定ビールや豪華ギフト獲得のチャンス！
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21LIVEでは、4月15日（水）から4月17日（金）までの3日間、『ビール星人を集めよう！』を開催します。
「オキコレ」タブ内の対象ギフト『300ガチャ』『200ガチャ』から登場するビール星人を集めてイベントに参加しましょう。
イベント期間中、ビール星人を獲得したボーダー達成者全員へプライズをご用意しています。TOP3に入賞したライバーには、選べるオリオンビール限定or新シリーズのギフトセットをプレゼント！
さらに、リスナー向けのプライズや限定ミッションも同時開催！条件を達成すると特別ギフトが手に入るチャンスが広がります。
この機会にぜひ参加して、豪華プライズを手に入れましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346127/images/bodyimage2】
【ライバープライズ】
＜ランキング1～3位＞
└(1)～(5)までの中から、上位の方よりお好きなギフトをお選びいただけます。
(1)ギフトセット：【季節限定】オリオン いちばん桜 ギフトセット（いちばん桜350ml×12缶）
(2)ギフトセット：はじめてのおうち居酒屋セット
(3)ギフトセット：natura飲み比べ12缶セット（4種12缶）
(4)ギフトセット：【限定】オリオンビール5缶＆ ザ・プレミアム専用ミニグラス付きギフト
（島風ピルスナー・島空ホワイトエール・いちばん桜入）
(5)ギフトセット：【限定】オリオン 沖縄クラフト飲み比べ 6缶ギフト（いちばん桜・島風ピルスナー・島空ホワイトエール入）
＜ビール星人30個集めた方全員＞
└GW旅行ver. ビール星人の缶バッジ
＜ビール星人15個集めた方全員＞
└ビール共通券（缶350ml2缶）1枚
【リスナープライズ】
＜ビール星人100個獲得＆1～3位＞
└GW旅行ver. ビール星人ゴールドバッジ
＜ビール星人100個獲得＆4～7位＞
└GW旅行ver. ビール星人シルバーバッジ
＜ビール星人50個獲得＞
└GW旅行ver. ビール星人ブロンズバッジ
★イベント期間中はリスナー限定ミッションが追加★
200Cガチャと300ガチャから出現するキャラクターを集めて、ハートシーサーギフト（50G）や、おひつじ座ギフト（20G・50G）、4月の誕生石ダイヤモンドギフトを手に入れましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月15日（水）~4月17日（金）
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※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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