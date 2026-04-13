【21LIVE】4月18日（土）から7日間『配信ポイントが人気の証』公式ライバー限定のランキングイベント開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月18日（土）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
配信ポイントがカギ！
ランキング上位で豪華グッズを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、4月18日（土）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントは、公式ライバーを対象に、配信の盛り上がりに応じてポイントが加算されるランキング企画です。
さらに今回は、ランキング1位のプライズがパワーアップ！
シーサーのぬいぐるみに加えて、「うれシーサーのクッション」も獲得可能になりました。
また、ランキングTOP10に入賞したライバーには21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！10万ポイント以上を達成した方には「人気ライバーの称号」プロフィールバッジを進呈します。
リスナーと一緒に配信を盛り上げながら、人気の証と豪華プライズの獲得を目指しましょう！
＜＜配信ポイントとは？＞＞
配信ポイントは、視聴しているリスナー数、コメント、ハート、ギフトなどのリアクションで加算されます。また、同時視聴者数や連続視聴時間でポイントが上昇します。さらに、顔出し配信をおこなうと配信ポイントが20％アップ！
※マスク着用での顔出し配信も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage2】
★注目のプライズ★
＞＞21オリジナルグッズ
●ランキング1位
・21オリジナル シーサーのぬいぐるみ(小)
・21オリジナル うれシーサーのクッション
●ランキング2～3位
・21オリジナル うれシーサーのクッション
●ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
●ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
＞＞人気ライバーの称号バッジ
〇50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
〇20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
〇10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage3】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月18日（土）～4月24日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※今月の確定ランクが公式ライバーの方が対象です。
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
配信ポイントがカギ！
ランキング上位で豪華グッズを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、4月18日（土）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
本イベントは、公式ライバーを対象に、配信の盛り上がりに応じてポイントが加算されるランキング企画です。
さらに今回は、ランキング1位のプライズがパワーアップ！
シーサーのぬいぐるみに加えて、「うれシーサーのクッション」も獲得可能になりました。
また、ランキングTOP10に入賞したライバーには21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！10万ポイント以上を達成した方には「人気ライバーの称号」プロフィールバッジを進呈します。
リスナーと一緒に配信を盛り上げながら、人気の証と豪華プライズの獲得を目指しましょう！
＜＜配信ポイントとは？＞＞
配信ポイントは、視聴しているリスナー数、コメント、ハート、ギフトなどのリアクションで加算されます。また、同時視聴者数や連続視聴時間でポイントが上昇します。さらに、顔出し配信をおこなうと配信ポイントが20％アップ！
※マスク着用での顔出し配信も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage2】
★注目のプライズ★
＞＞21オリジナルグッズ
●ランキング1位
・21オリジナル シーサーのぬいぐるみ(小)
・21オリジナル うれシーサーのクッション
●ランキング2～3位
・21オリジナル うれシーサーのクッション
●ランキング4～5位
・21オリジナル カードフォルダー
●ランキング6～10位
・リアル21カード（5パック）
＞＞人気ライバーの称号バッジ
〇50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
〇20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
〇10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage3】
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
4月18日（土）～4月24日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※今月の確定ランクが公式ライバーの方が対象です。
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346121/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ