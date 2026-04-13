T・Sトレーディング株式会社(所在地：愛知県一宮市、代表取締役：田中 義人)は、“住宅火災ゼロ”を目指す挑戦！をクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて3月14日(土)に開始しました。





「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/908172/view









■開発背景

1982年より防炎製品の開発を始め、現在に至りますが、依然として住宅火災は発生し続けています。

当社は、住宅内で使用する燃えにくい製品の開発を進めるとともに、火災の発生を抑制する取り組みを事業として展開してまいります。また、全国の有為の人材に「住宅火災防火アドバイザー」としてご協力いただき、日本を火災のない国とすることを目指してまいります。

当社も引き続き努力を重ねてまいりますので、皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。









■特徴

＊安心な製品

当社は、公益財団法人日本防炎協会が認定する防炎製品(寝具類、アパレル、布張り家具、リビング用品、その他)を取り扱っています。

また、防炎製品の原材料を活用したオリジナルブランドとして、「moenain」(アパレル製品)および「moenca」(寝具、アパレル、布張り家具生地、リビング用品、その他)を展開しています。market inによりお客様のご希望の製品を生産しお納め出来ます。

これらの製品はいずれも難燃性能を有し、防炎製品認定委員会による毒性審査基準をクリアしています。

さらに、消防法に基づく防炎物品(カーテン、暗幕、布製ブラインド、じゅうたん等)も提供しています。





＊上記以外の利用品の安全性の確保(努力項目)

住宅内で使用する火災になりやすい品(ストーブ・電気器具・その他)と住宅外の注意喚起をできる範囲内で行う予定です。









■リターンについて

3,000円 ：活動の応援＋お名前掲載｜防炎化プロジェクトサポーター

お礼メッセージ・活動報告

5,000円 ：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(5,500円分)

10,000円 ：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(11,000円分)

20,000円 ：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(22,000円分)

30,000円 ：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(33,000円分)

50,000円 ：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(55,000円分)

100,000円：前項全ての品目＋防炎・難燃化チケット(110,000円分)

＊ご自宅orご両親住宅に必要と思われる品をご用意出来ます









■会社概要

商号 ： T・Sトレーディング株式会社

ショップ名： 尾張防炎屋

代表者 ： 代表取締役 田中 義人

所在地 ： 〒491-0914 愛知県一宮市花池3-13-15 3F

設立 ： 2011年3月

事業内容 ： 難燃紡績糸生産、難燃性織物、

難燃性寝具・難燃布張家具・難燃性アパレル製品、

雑貨、難燃アウトドアー製品製造販売業

資本金 ： 500万円

URL ： http://www.t-s-trading.net

http://ts-trading.net









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

T・Sトレーディング株式会社/「尾張防炎屋」

お客様相談窓口

TEL：0586-43-0541