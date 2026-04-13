ホウライ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼社長執行役員 CEO：小野直樹）が運営する那須千本松牧場は、春の心地よい陽気に包まれる季節に合わせ、牧場主催としては初となる野外音楽ライブイベント「SENBONMATSU FARM LIVE」を2026年4月19日（日）に開催します。

栃木県大田原市出身のシンガーソングライター うたうたい りりぃさんを迎え、芝生の広がる開放的な牧場空間で、家族やペットとともに楽しめる音楽体験を提供します。ベンチや芝生に座り、ソフトクリームや軽食を片手に自由に楽しめる心地よさも、牧場ならではの魅力です。

■栃木県出身アーティストが“牧場の自然の中で”届ける音楽

うたうたい りりぃ さんは、栃木県大田原市出身。暮らしの中で生まれる音を大切にし、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれる楽曲を届けています。幼稚園や小学校でのライブや、絵本と音楽を融合した活動なども行い、家族で楽しめるやさしい音楽が特長です。

■牧場で初開催となる野外音楽ライブ（入場無料・ライブ無料）

屋外開催なので、向かいのオープンカフェのスナックやソフトクリーム片手に気軽に、愛犬とも一緒にお楽しみいただけます。

■家族・ペットと楽しむ春の牧場体験

当日は、芝生の広がる空間で、春のやわらかな空気を感じながら音楽を楽しむことができます。 小さなお子さま連れやペット同伴でも気軽に参加でき、家族それぞれのスタイルでゆったりと過ごせるひとときを提供します。また、場内では牧場グルメや動物とのふれあいなども楽しめ、音楽とともに一日を通して牧場の魅力を体験いただけます。

■地域とつながる“文化発信”の新たな取り組み

那須千本松牧場は、牧場全体を活用した体験・イベントを通じて、栃木県の生産者や事業者とお客様をつなぐ交流拠点としての役割を強化し、那須塩原市および栃木県の魅力発信を行ってまいりましたが、本イベントは、地域出身アーティストと来場者が出会う場として、牧場の新たな文化発信の取り組みの第一弾です。 今後も、自然・食・文化を掛け合わせた体験型イベントを展開し、地域の魅力発信に取り組んでまいります。

■イベント概要

・イベント名：SENBONMATSU FARM LIVE ・開催日：2026年4月19日（日） ・開催時間：①13:30～14:00／②14:30～15:00 1ライブ：30分（6曲） ・開催場所：千本松テラス（1stアニバーサリー展示エリア） ※雨天時：にぎわい広場 ・出演（敬称略）： うたうたい りりぃ/矢城純平 ・料金：入場無料・音楽ライブ無料

■うたうたい りりぃさんからのコメント

生まれ故郷で歌えることは嬉しい機会です。 ジャズアンサンブルを主軸に活動されているドラムの矢城純平さんと共に 牧場ならではの心地よいLIVEでみなさんに楽しいひと時をお届けしたいと思っています。

■プロフィール

うたうたい りりぃ：栃木県大田原市出身のシンガーソングライター。暮らしの中で生まれる音を大切にし、土や自然と向き合いながら紡ぐやさしい歌声が特長。弾き語りを中心に、幼稚園・保育園・小学校でのライブや、絵本と音楽を融合した「絵本LIVE」など、子どもから大人まで幅広い世代に向けた活動を全国で展開している。2019年の「サマーソニック」出演のほか、CM歌唱やメディア出演など多方面で活動。2021年にはアルバム『めざめの唄』（アートワーク：ミロコマチコ）をリリース。 https://utautai-lilly.com/

矢城純平：茨城県出身のドラマー／コンポーザー。作曲を独学で学び、ジャズを基調に、自作曲や即興演奏を中心とした活動を展開し、ジャンルを横断した表現を追求している。陶芸家や舞台美術、画家など美術分野との共演経験も持ち、音楽とアートを融合させた独自の表現が特長。 近年はトリオ編成での演奏活動や自主公演を行うなど、精力的に活動している。 https://www.instagram.com/junpei_yashiro/

■「春の牧場で、つながる1周年」代表的イベントなどはこちらから

■ゴールデンウィークにかけて八重桜も見ごろです

https://newscast.jp/attachments/bPNOhTNKAHaE4e0o6PgX.pdf

例年、4月中旬からゴールデンウィークにかけて、牧場では八重桜が満開となり、新緑と八重桜のコントラストが美しい景観がお楽しみいただけます。 ※画像は過去のものとなります

■那須千本松牧場について

130年以上の歴史を持ち、「自然との共生」をテーマに、循環型酪農を実践してきた那須千本松牧場は、2025年4月にグランドオープンを迎えました。那須野が原の雄大な景観を望む「千本松テラス」、源泉かけ流しの温泉水を活用した「温泉じゃぶじゃぶ池」、約100匹の動物とふれあえる広場、四季折々の自然を楽しめる全長4kmのサイクリングコースなど、自然とふれあう多彩な体験が揃っています。千本松牧場牛100％使用の「ちぎりハンバーグ」など、ここでしか味わえない牧場グルメや温泉も充実。入場料・駐車場は無料で、幅広い世代に親しまれる観光牧場です。 https://www.senbonmatsu.com/