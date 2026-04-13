KO.CREATES株式会社 / コウ.クリエイツ（本社：奈良県橿原市雲梯町149-8 代表取締役 今上 貢）が運営するカフェ「Ima DELI いまでり」では、旬のイチゴスイーツ全20品以上が並ぶパティシエ渾身の内容です。期間限定『イチゴ満載のアフタヌーンティーセット』(ドリンク付き)3,300円で販売しています。

この春登場の『いちご満載のアフタヌーンティーセット』は、英国伝統のコーニシュパスティやスープなどのアミューズに始まり、手作りのスコーン2種や同店を代表するローストビーフサンドなどのセイボリー。奈良県産のイチゴをふんだんに使用した、パティシエ渾身のケーキやタルト、クレーム・ブリュレなどスイーツの品々を楽しめます。セットには1ドリンク付き3,300円。他店にはない価格・内容の提供を心がけています。また、併設するレストラン『ImagamI いまがみ』のフレンチコースにも、イチゴをふんだんに使ったデザートプレートが登場。ぜひこの機会にお楽しみください。

【セット内容】

Amuse ・スープ ・季節の一品 ・コーニシュパスティ

Savory ・スコーン2種 ・オリーブのピンチョス ・ローストビーフのオープンサンド ・パスタ

Dessert ・チーズテリーヌ ・いちごのチョコレート ・フロランタン ・カヌレ・ボルドー ・いちごモンブラン ・生チョコのマカロン ・グラスプリン ・キッシュ ・ロールケーキ ・エクレアシュー ・ムース ・ガトーショコラ ・キャラメルナッツのパイ ・タルト ・クレーム・ブリュレ

【オーナーシェフ紹介】

今上 貢

1972年、奈良県生まれ。子供の頃から料理をつくることが好きで、自然と料理人を志すようになる。高校卒業後、辻学園調理技術専門学校へ入学、1年間基本を学び、フランスへ留学。帰国後、フレンチを中心に、イタリア料理店など様々な店で腕を磨く。2008年念願の自身の店「A-rio」をオープンさせ、軌道に乗せる。2012年、現在の場所に移転し店名を「ImagamI」と改名。心から寛げるお店を目指し日々努力を重ねている。

■商品・サービスの仕様

商品名：イチゴ満載のアフタヌーンティーセット 開発・販売：Ima DELI / いまがみデリカテッセン URL：https://www.imagami.jp/

■会社概要

名称：KO.CREATES株式会社 / コウ.クリエイツ 本社住所：奈良県橿原市雲梯町149-8 代表者：今上 貢 ＵＲＬ：https://www.imagami.jp/ 事業内容：飲食店の運営、洋菓子の製造販売