宮崎県宮崎市（市長：清山知憲、以下 宮崎市）と株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、2026年3月24日に「保育の質向上・保育DXに関する連携協定」を締結いたしました。 本協定は、保育の質向上および保育者の資質向上、ならびに保育業務の効率化を図るとともに、地域全体の子育て支援体制の強化を目的としています。第1弾として、認可・認可外を含む宮崎市内全ての保育施設（229施設 ※2026年3月24日時点）を対象に、オンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」を活用した、宮崎市の地域課題に即したオンライン研修の専用受講環境の提供、ならびに各園の保育士が体系的にステップアップできるよう、学習カリキュラムの作成支援をいたします。本取り組みは、施設類型を問わない画一的な学びの環境整備を行うとともに、受講状況や理解度、現場でも実践状況等の指標をもとに効果検証を行いながら、継続的な改善につなげていく実証的な位置づけとして推進してまいります。 なお、コドモンが自治体と保育DXを通じた連携協定を締結するのは、2025年3月の長野県中野市、同年8月の新潟県新潟市、同年11月の富山県南砺市、2026年2月の群馬県に続き、今回が5例目となります。これまでの自治体連携で得られた知見も活かしながら、本取り組みを推進してまいります。

■連携協定締結および「コドモンカレッジ」提供の背景

宮崎市では、保育現場における業務の多忙さや、経験の浅い保育士の育成機会の制約といった課題を背景に、保育の質向上や保育者の資質強化、業務の省力化が求められています。こうした課題の解決と地域全体の子育て支援体制の強化に向け、ICTを活用した保育DXの推進および学びの環境整備を目的として、本協定を締結する運びとなりました。 宮崎市が2025年に策定した「宮崎市こども計画（第三期宮崎市子ども・子育て支援事業計画）」においても、教育・保育の提供体制の確保に加え、さらなる質の向上に取り組むことが掲げられています。一方で、従来の保育者向け研修は集合形式が中心であり、多忙な保育者にとって参加負担が大きいことや、役職別・専門分野ごとの学びを全施設で継続的に実施することが難しいといった課題がありました。こうした課題を踏まえ、宮崎市は、認可・認可外を問わず市内全229施設を対象に、オンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」を活用した学びの基盤整備に取り組みます。保育者が時間や場所にとらわれず学べる環境を整備することで、学びの継続性と実効性の向上を図ります。 本取り組みにより、保育の質向上を支える基盤を整備し、保育者の資質強化を図るとともに、業務の省力化を通じて保育者が子どもと向き合う時間を創出します。これにより、保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりを推進します。

■連携する事項

（１）保育者の研修の充実に関する事項 （２）保育の質の向上及び保育者の資質向上に関する事項 （３）保育者のキャリア形成に関する事項 （４）保育者の業務省力化に関する事項 （５）子育てにおける保護者の負担軽減に関する事項 （６）上記各号の推進に向けたICTサービスの利活用・効果検証等に関する事項

■第1弾の具体的な取り組み

重点分野に基づく研修コンテンツの選定

「コドモンカレッジ」が提供する450本以上の研修コンテンツの中から、宮崎市として重点的に取り組む分野を整理し、階層別・役職別に必要な研修を最適化した「宮崎市専用の研修ページ」を構築し、提供します。

研修受講促進と学びの定着設計

年間を通じた体系的な学習を支援するため、行事や経験年数に応じた研修計画「年間研修計画サンプル」の活用を推奨するほか、隙間時間で学べる「ショート動画」の積極的な活用を通じて、現場の負担を抑えながら継続的な学習を促進します。 また、受講後は専用のアンケートを通じて学びの可視化を行うとともに、職員会議等の場での職員間での共有を促進し、個人の学びを組織全体の実践、ひいては園全体の「保育の質の向上」に繋がるサイクルを構築してまいります。

■宮崎市 清山 知憲 市長 コメント

現在、全国の保育施設では、保育士不足や生産性の向上、さらには保育の質の向上が喫緊の課題となっています。こうした中、本市においても、保育者一人ひとりの負担軽減と専門性の向上を両立させることが重要であると認識しています。 株式会社コドモン様とは令和元年からご縁があり、東京本社以外では全国唯一となる地方拠点のサポートセンターを宮崎市内に設置いただくなど、これまで連携を深めてまいりました。本市の公立保育所においてもコドモンのサービスを導入しており、現場からは業務効率化につながっているとの高い評価を得ています。こうした実績は、保育現場におけるICT活用の有効性を示すものと受け止めています。 今回の協定により、市内全ての教育・保育施設へオンライン研修「コドモンカレッジ」を無償で提供いただけることは、大変意義深く心強いものです。保育者が時間や場所にとらわれず継続的に学べる環境を整えることで、経験年数や役職に応じた資質向上につなげていきたいと考えています。 今後は、市内全体でオンライン研修やICT活用を一層推進し、保育の質向上と現場の負担軽減の両立を図るとともに、保護者の皆様が安心して子どもを預けられる環境づくりを進め、本協定の実効性を高めてまいります。

■コドモン 小池 義則 コメント

コドモンは「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、全国の保育施設向けにICTサービスを提供しております。現在、全国25,000施設以上にご利用いただくまでに成長できましたが、そのサポートを担うチームを宮崎オフィスで構築できたことは、サービス普及の観点からも非常に大きな役割を果たしたと考えております。 今回の連携協定について、近年の保育現場では、保育の「量」の確保から「質」の向上へと課題が移行しています。保育士の皆さまが自信を持って子どもたちと向き合うためには、継続的な学びの機会の確保が不可欠であり、そのための環境整備が求められています。 こうした背景のもと、宮崎市内の公立・私立・認可外を含む全229施設を対象に、当社のオンライン研修「コドモンカレッジ」を提供させていただくこととなりました。これまでの対面研修では、講師や会場の手配、周知などに多くの時間と労力がかかるという課題がありましたが、オンライン化により、「いつでも・どこでも・誰でも」学べる環境を実現します。 市内すべての施設で保育の質を高めていくためには、これまで研修機会を得にくかった施設にも学びを届けることが重要です。宮崎市様と連携しながら「全員が学べる環境」を整備することで、子どもたちの安全を守り、より良い子育て環境の実現に貢献してまいります。

■「コドモンカレッジ」とは

https://college.codmon.com/ 現場で働く保育者の資質や専門性向上に寄与するオンライン研修サービスです。時節に合わせたライブ研修と、好きな時間に視聴できる研修動画を通して学びの機会を提供しています。研修は専門家や有識者が担当し、短時間で現場で活かせる知識を深められます。 初任者や園長・主任などの階層別（クラス担任・新人、主任・リーダー、理事長・園長）と、分野別（乳児保育、幼児教育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策）に研修コースがあり、450本以上の研修動画を視聴可能です。 また、全国の保育士がWeb会場（Zoom等）に一堂に集まり、リアルタイムで受講するライブ研修も行っており、こども関連施設で勤務されている方ならどなたでも参加可能です。全国の15,000以上の保育/学童施設で利用されています。

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。 また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。 ※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ(2026年1月)

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階 ◆資本金：6,825万円 ◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則 ◆設立：2018年11月 ◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

＜＜報道機関からのお問い合わせ・ご質問等＞＞

株式会社コドモン 広報 press@codmon.co.jp 080-7303-6026／080-4466-6738

＜＜ご契約済みの施設・契約施設専用窓口＞＞

株式会社コドモン サポートセンター Mail： inquiry@codmon.com Tel： 050-2018-3196(平日9:00-18:00) ※株式会社コドモン以外の販売元と契約されている施設は販売元までお問い合わせください。