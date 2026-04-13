医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年4月24日に「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」において、公開医学講座「その腹痛、胆石かも？胆石の症状・治療を知る」を開催します。本講座は、うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkと医療法人医誠会が協同して実施する公開医学講座シリーズの第12回です。胆石症の基礎知識から検査までを一体的に提供することで、早期発見の重要性を広く発信します。参加費は無料、ぜひお気軽にご参加ください。（入館料別途要）

胆石症の認知向上と早期発見の重要性

胆石症は胆のうや胆管に石ができる疾患であり、突然の激しい腹痛や吐き気などの症状を引き起こすことがあります。一方で、近年は健康診断や画像検査の普及により、症状がない段階で偶然発見されるケースも増加しています。無症状であっても将来的に症状が出現する可能性があるため、適切な理解と対応が重要です。 本講座では、医療機関で行われている診療内容を一般の方にも理解しやすい形で提供し、医療と地域の接点を広げることを目的としています。特に、講座と検査を組み合わせることで、知識の習得にとどまらず、自身の健康状態を確認する機会を提供します。 講座では、胆石ができる仕組みや症状の特徴、治療方法について、医誠会国際総合病院 消化器外科の川本 雅彦 医師が解説します。

講座後に実施する出張検査

後半では、健康啓発の一環として腫瘍マーカー検査を実施します。検査は採血により行い、定員は20名としています。 実施する検査項目は以下の通りです。 ・CA19-9（すい臓、胆のう、胆管系疾患などで高値を示すことがある指標） ・CEA（消化器がんや肺がんなどで指標となる項目） 講座と検査を同日に体験できることで、知識と実践を結びつけ、疾患への理解を深める機会を提供します。

概要

■テーマ：「その腹痛、胆石かも？胆石の症状・治療を知る」 ■日時： 2026年4月24日(金)13:15～13:45講座 13:45～14:45出張検査 ■会場：うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 健康スタジオA ■講師：医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 消化器外科 川本 雅彦 医師 ■内容：胆石症は主として胆のうに石ができる病気で、突然の強い腹痛や吐き気を引き起こすことがあります。近年は健康診断などで偶然見つかることも増えていますが、症状がない場合でも注意が必要なことがあります。本講座では、胆石ができる原因や症状、検査方法、治療について、手術が必要になる場合も含めて分かりやすくお話しします。 ■無料検査：腫瘍マーカー検査（採血） 13:45～14:45 同会場にて実施（上限20名） 2項目：CA19-9、CEA ■参加費：無料（※講座へのご参加は無料です。施設へ入館料が別途必要となります。） ■予約はこちら： https://forms.gle/kXSFaoMrn55H73ED9

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park について

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。 公式 HP：https://umekita-onsen.jp/

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。 ※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による