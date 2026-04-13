エクシード・ワンと米ペンシルベニア州立大Le Minh Thao氏がAI分野で連携開始







株式会社エクシード・ワン、ペンシルベニア州立大学 *

Le Minh Thao 氏（Assistant Professor of Artificial Intelligence）と

AI 分野でのコラボレーションを開始

世界水準の AI 研究知見を取り込み、顧客の AI 活用・価値創出を加速

株式会社エクシード・ワン（本社：東京都江東区、代表取締役 野呂 清二、以下「エクシード・ワン」）は、オーストラリア・ディーキン大学にて AI（人工知能）分野の博士号を取得し、現在アメリカ・ペンシルベニア州立大学にて AI に関する Assistant Professor（助教）を務める Le Minh Thao（レ・ミン・タオ）氏（https://thaolmk54.github.io/、https://www.linkedin.com/in/thaolmk54/）と、AI 分野におけるコラボレーション（協業）を開始したことをお知らせいたします。

Le Minh Thao（レ・ミン・タオ）氏 近影

このコラボレーションを通じてエクシード・ワンは、最先端の AI 研究知見を自社の技術・サービスに取り込み、企業および公共機関のお客様に対する AI 活用支援、AI を活用したシステム開発、業務高度化の支援を一層強化してまいります。

* ペンシルベニア州立大学（The Pennsylvania State University、https://www.psu.edu/）

背景と目的

データ活用や AI 技術は、業務効率化や競争優位の確立に留まらず、事業そのものの変革を左右する重要な経営テーマとなっています。一方で、多くの企業・組織においては、

AI 技術をどの業務に、どのように適用すべきか分からない

PoC（概念実証）止まりで、実運用・事業価値創出につながらない

セキュリティ、ガバナンス、既存システムとの統合に不安がある

といった課題が顕在化しています。

エクシード・ワンはこれまで、Microsoft Azure や Microsoft 365 を中心としたクラウド技術、業務システム開発、運用・移行支援を通じて、お客様の DX を支援してきました。今回のコラボレーションは、これらの実践的な IT 実装力に、世界水準の AI 研究・理論的知見を融合させることを目的としています。

コラボレーションの概要

Le Minh Thao 氏とは、AI 分野における知見共有および技術的な協業を通じて、主に以下の領域で連携を行います。

AI 技術動向・研究成果のレビューおよび事業応用に向けた助言

AI を活用したシステム設計・アーキテクチャに関する技術的助言

顧客向け AI 活用支援サービスの高度化・体系化

社内エンジニアに対する AI 技術・設計思想に関する知見共有

これにより、単なる技術導入にとどまらず、業務・経営に実装できる AI 活用を支援するパートナーとしての価値提供を強化してまいります。

Le Minh Thao 氏 略歴

2009年～2014年 ベトナム・ハノイ工科大学

2016年～2018年 東京工業大学 AI（人工知能）修士課程

2018年～2021年 オーストラリア・ディーキン大学 AI（人工知能）博士号取得

2021年～2025年 オーストラリア・ディーキン大学 AI 研究者

2025年～現在 アメリカ・ペンシルベニア州立大学 AI 助教（Assistant Professor）

今後の展望

エクシード・ワンは、このコラボレーションを通じて、

AI を活用した業務高度化・自動化の実現

クラウドおよび既存業務システムと連携した AI 活用の推進

セキュリティやガバナンスを考慮した、実運用可能な AI 導入支援

をより一層進め、お客様が AI を「使える技術」として事業成果につなげるための支援を継続的に提供してまいります。

株式会社エクシード・ワンについて

株式会社エクシード・ワンは、クラウドサービス開発・システムエンジニアリングサービスを中核とし、Azure／Microsoft 365 を中心としたクラウド構築・運用、業務システム開発、移行支援などを通じて、企業および公共機関の IT・DX を支援しています。

URL： https://exceedone.co.jp/