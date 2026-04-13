光で首が動く！？思わず見入る「ソーラー赤べこ」誕生
観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、光をエネルギーに首がゆらゆら動く新しいお土産商品「ソーラー赤べこ」を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等にて2026年4月下旬より順次発売いたします。
ソーラー赤べこ メイン画像
■商品概要
「ソーラー赤べこ」は、太陽光や室内の光を利用して発電し、首がゆらゆらと動く新感覚のお土産アイテムです。
電池不要で手軽に楽しめる仕様に加え、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした愛らしいデザインで、旅の思い出や贈り物として幅広い層におすすめの商品です。
■開発背景
福島の伝統民芸品「赤べこ」は、古くから厄除けや無病息災の象徴として親しまれており、首が本体と糸で繋がれた独特の構造により、軽く触れると首を振る愛らしい動きが特徴です。
本商品は、この赤べこ本来の“首振り”という魅力に着目し、ソーラー機構を取り入れることで、光の力によって首が動き続ける新しいお土産として開発しました。
従来は手で動かして楽しんでいた赤べこを、光だけで自然に動き続ける仕様へと進化させることで、より印象に残る商品に仕上げています。
■商品の特徴
・光を浴びると首がゆらゆら動くソーラー仕様
・赤べこ本来の“首振り構造”を活かした動きのあるデザイン
・電池不要で持ち帰りやすく、すぐに楽しめる仕様
・福島の郷土民芸「赤べこ」の魅力を現代的にアレンジ
・コンパクトサイズで持ち運びしやすく、お土産に最適
・台座から本体の着脱が可能で、自由にディスプレイ可能
■商品仕様
名称：ソーラー赤べこ
価格：1,760円(税込)
素材：本体 ABS／箱 PET
■サイズ
・ケースサイズ：W13×D6.5×H8.5cm
・本体サイズ ：W11×D4.8×H6cm
■発売日
2026年4月下旬より順次発売
■販売場所
福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設 等
ソーラー赤べこ(1)
■会社概要
商号 ： 有限会社明星企画
代表者 ： 代表取締役 星 光男
所在地 ： 〒965-0053
福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号
設立 ： 2000年12月
事業内容： 観光物産土産卸
資本金 ： 300万円
URL ： https://www.meisei-kikaku.com/