観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、光をエネルギーに首がゆらゆら動く新しいお土産商品「ソーラー赤べこ」を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等にて2026年4月下旬より順次発売いたします。





ソーラー赤べこ メイン画像





■商品概要

「ソーラー赤べこ」は、太陽光や室内の光を利用して発電し、首がゆらゆらと動く新感覚のお土産アイテムです。

電池不要で手軽に楽しめる仕様に加え、福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした愛らしいデザインで、旅の思い出や贈り物として幅広い層におすすめの商品です。









■開発背景

福島の伝統民芸品「赤べこ」は、古くから厄除けや無病息災の象徴として親しまれており、首が本体と糸で繋がれた独特の構造により、軽く触れると首を振る愛らしい動きが特徴です。





本商品は、この赤べこ本来の“首振り”という魅力に着目し、ソーラー機構を取り入れることで、光の力によって首が動き続ける新しいお土産として開発しました。

従来は手で動かして楽しんでいた赤べこを、光だけで自然に動き続ける仕様へと進化させることで、より印象に残る商品に仕上げています。









■商品の特徴

・光を浴びると首がゆらゆら動くソーラー仕様

・赤べこ本来の“首振り構造”を活かした動きのあるデザイン

・電池不要で持ち帰りやすく、すぐに楽しめる仕様

・福島の郷土民芸「赤べこ」の魅力を現代的にアレンジ

・コンパクトサイズで持ち運びしやすく、お土産に最適

・台座から本体の着脱が可能で、自由にディスプレイ可能









■商品仕様

名称：ソーラー赤べこ

価格：1,760円(税込)

素材：本体 ABS／箱 PET









■サイズ

・ケースサイズ：W13×D6.5×H8.5cm

・本体サイズ ：W11×D4.8×H6cm









■発売日

2026年4月下旬より順次発売









■販売場所

福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設 等





ソーラー赤べこ(1)





■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/