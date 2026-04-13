株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表：生駒 富男)が運営する第一学院高等学校(本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国68キャンパス：2026年4月時点)は、ゲーム業界とeスポーツを知り尽くしたKONAMIが運営する「KONAMI eスポーツ学院」と提携し、全国どこからでもeスポーツ講義が受講できる「eスポーツオンラインコース」を2027年4月に開設いたします。





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eスポーツオンラインコース





第一学院高校では、銀座キャンパスに通学しながら本格的なeスポーツ講義を受講できる「eスポーツコース」を展開しておりますが、お住まいの地域を問わず、全国どこからでもご自宅で受講したいという多くのお声にお応えし、この度新たに「eスポーツオンラインコース」を開設する運びとなりました。

このコースでは、第一学院高校の全キャンパス・全コースの生徒が対象となり、普段の学びのスタイルに追加して、ご自宅から講義を受講することができます。

(※HP特設ページ http://www.daiichigakuin.ed.jp/course/esports/online/ )





対象コース





このコースでは、eスポーツの技術を磨くことはもちろん、ゲームを通じた友人作り・練習によるコミュニケーション力の醸成・大会への挑戦を通じて社会性を身につけることを目指しています。取り組みをポートフォリオ化することで、卒業後の進路実現につなげていきます。





■学びのロードマップ





学びのロードマップ





◆KONAMI eスポーツ学院について

KONAMI eスポーツ学院は、ゲーム制作で知られるKONAMIが運営する、eスポーツ専門教育機関です。eスポーツの学びと高校の学習を両立しながら、高校卒業を目指すことができます。実践的なカリキュラムを通じて、eスポーツに関わる力を育てます。

https://www.konami.com/ginza/school/









◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、9,000名以上の生徒が在籍をしており、全国に68キャンパス(2026年4月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシアMG)／佐藤 龍之介選手(サッカー：FC東京)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等





・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)





URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/





第一学院高等学校





◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp