COLOR of COLOR × UP-T コラボレーションショップが期間限定オープン！

丸井織物株式会社

COLOR of COLORとオリジナルグッズ制作サービス「UP-T」によるコラボレーションショップが期間限定でオープンいたします。

本コラボレーションでは、COLOR of COLORの世界観を存分に表現した、本企画のための完全書き下ろしによる限定デザインアイテムが登場。ファン必見の特別なラインナップとなっております。

中でも注目の限定Tシャツは、本コラボでしか手に入らない貴重なアイテムとして、期間限定で販売。COLOR of COLORの魅力が詰まったデザインを身にまとい、ライブの一体感をより一層お楽しみいただけます。

ぜひこの機会に限定アイテムを手に入れて、COLOR of COLORのライブをより一層盛り上げましょう。

特設サイトURL：https://up-t.jp/collabo/color-of-color

【販売アイテム紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用