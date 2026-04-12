WORLD WINGSがBRITAIN’S GOT TALENT SERIES 19へ出演＆ゴールデンブザー獲得

一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟が毎年日本代表を派遣するICU世界チアリーディング選手権大会（以下ICU世界大会）に、2025年度Hip Hop日本代表およびDouble Hip Hop日本代表として出場し、それぞれ世界2位、世界1位に輝いたWORLD WINGSが、イギリスのテレビ局「ITV」で放送中の公開オーディション番組「BRITAIN’S GOT TALENT SERIES 19（以下BGT）」への出演が決定いたしました。

2025年10月12日にイギリス・ブラックプールにて行われた予選に高校生～社会人のメンバー19名で出場し、2025年ICU世界大会演技を披露。高い評価をいただき、ゴールデンブザーを獲得。2026年春より開催されるセミファイナルへの出場を決めました。

ICU世界大会終了後、時間が限られた中での練習期間でしたが、大きな会場でさらに磨きのかかった演技を魅せることができました。

当連盟は今後も日本代表チームがさらなる高みを目指せるような環境作りに精進して参ります。

WORLD WINGS 大機満恵ヘッドコーチよりコメント

大阪と東京にメンバーが在住しているため、月2回の大阪での合同練習に向けて、東京在住のメンバーは夜行バスで通いながら作品を創り上げてきました。

「大阪に来る価値があるから頑張れる」という東京メンバーの言葉に象徴されるように、距離や環境を言い訳にしない強い意志が、私たちのチームの土台となっています。

また、メンバーのバックグラウンドも実に多様です。小学校教員、保育士、市職員、会社員、大学生、高校生など、それぞれ異なる立場にありながら、年齢や職業の枠を越えて一つの目標に向かい活動しています。

今回、Britain's Got Talent（BGT）でいただいた高い評価を大きな励みに、今後も真の世界一のチームを目指し、挑戦を続けてまいります。

＜BRITAIN’S GOT TALENT情報＞

https://www.itv.com/britainsgottalent

＜WORLD WINGSについて＞

大阪を中心に活動するダンスチーム。イベント出演の他、ICU世界チアリーディング大会にHip Hop部門とDoubles Hip Hop部門に日本代表として出場し、これまでにHipHop部門として世界1位に3回、世界2位に3回、そしてDoubles Hip Hop部門としては世界1位に7回、世界2位に1回という好成績を収めている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/worldwings_2wdc

公式YouTube：https://m.youtube.com/@WORLDWINGS2WDC

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@worldwings__2wdc

公式X：https://x.com/worldwings_2wdc

＜一般社団法人日本チア＆ダンス連盟について＞

弊連盟は、世界121カ国が加盟し国際オリンピック委員会から正式承認を受けたチアリーディングの世界統括団体ICU(International Cheer Union)に正式加盟する日本国内唯一の団体です。国内大会主催、指導者育成プログラム実施、国際大会への日本代表派遣を行っています。

名称：一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

所在地：東京都新宿区四谷1-18-12 坂本屋ビル302号室

代表理事：小塚崇彦

設立： 2010年2月18日

HP：https://jfscheer.org

公式Instagram：https://www.instagram.com/cheer_japan/

公式YouTube：https://m.youtube.com/@cheerjapan

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cheer_japan

公式X：https://x.com/cheerjapan_ICU