コムドットひゅうが、「好きな人いる？」の質問にタジタジ回答　横川尚隆「最高月収は1000万」と衝撃告白！“借金500万”踏み倒し宣言にコムドット猛ツッコミ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。『30時間限界突破フェス』内の通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を4月11日（土）午後6時20分より生放送しております。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組です。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていきます。

■コムドットひゅうが、「好きな人いる？」の質問にタジタジ回答

コムドットのもとに、突如として子ども記者が突撃。「芸能人と付き合うにはどうしたらいい？」「結婚しそうなメンバーは？」と大人顔負けの鋭い質問が飛び交う緊急記者会見がスタートしました。ひゅうがは「芸能人と付き合うと何が大変？」という問いに「スケジュールを合わせるのが大変なんだろうね」と憶測で回答。さらに「デートはディズニーランドに行きたい」「グリーンまんを買ってあげたい」と具体的な理想を明かすも、「好きな人はいる？」という直球質問には「常にいる、生まれてこの方」とタジタジに。この様子に視聴者からは「ぶっこみすぎ」「子ども記者かわいい」と多くの反響が寄せられました。

■コムドット、横川尚隆と“悶絶”ツイスター！過酷すぎるツイスターゲームで「パイの滝」の餌食に

続いて一行は、ボディビルダーの横川尚隆が待ち構える部屋へ。ここでは指示された箇所以外が地面につくと大量のパイを浴びる「ツイスターゲーム」に挑戦。30ターン継続できなければ全員にパイの滝が降り注ぐという過酷なルールのもとミッションが開始されました。サークルマットの上で四苦八苦し、メンバーから「しんどい」と絶叫が漏れるほどの激闘を見せましたが、最後30ターン目、膝が付いてしまい失敗。頭上から降り注いだ大量のパイの滝により、メンバーは一瞬にしてパイまみれとなりました。

■横川尚隆「最高月収は1000万」と衝撃告白！

“借金500万”踏み倒し宣言にコムドット猛ツッコミ「めちゃくちゃ言ってるよ！」

そこへ再び子ども記者たちが現れ、第2回記者会見が開幕。記者から「この体を作るために借金をしたのは本当か」と問われた横川は、「おじさんはいっぱいお金を借りてるの。500万くらいかな」と衝撃の事実を告白。さらに最高月収を「1000万くらい」と明かすも、「（借金は）それでも返さないよ。おじさんは逃げ切ろうと思ってる」と破天荒な宣言を放ち、これにはコムドットも「めちゃくちゃ言ってるよ！」と猛ツッコミ。現場は大きな笑いに包まれました。その後、子ども記者から借金経験を問われたコムドットは、やまととゆうたが「ない」と答える一方で、あむぎりが「パソコンを買うためにひゅうがに借りた」、ひゅうがが「あっちゃん（あむぎり）にお金をちょっと借りている」と、メンバー間の意外な金銭事情を次々と暴露。生放送ならではの赤裸々な告白が続き、視聴者の注目を集め続けています。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：コムドット

※その他、多数のゲスト出演を予定しております。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054