好きがあふれる一畳間！「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-rayが2026年8月28日(金)より発売決定！

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株式会社ハピネット

「まんがタイムきらら」にて連載中の「一畳間まんきつ暮らし！」がアニメ化！





公式HP :
https://ichijyoma-anime.com/
公式X :
https://x.com/ichijyoma_anime


★本作はひさまくまこ原作「一畳間まんきつ暮らし！」(まんがタイムきらら連載中)のアニメーション。


★脚本に高橋龍也、山田花名、音楽にMONACA、監督に渡部穏寛が集結。


★キャラクターデザイン・作画監督を務めるのは上原史也。


★特典映像も満載で、ファン必携のBlu-ray BOX。



▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray商品情報


■発売日


2026年8月28日（金）



■価格


24,200円（税込）



■特典


【仕様特典】


・描き下ろしスリーブ　



【封入特典】


・特製ブックレット(設定資料ほか) 16P


・描き下ろし使用 コースターセット



【映像特典】


・ノンクレジットOPED



※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合がございます。



発売元：株式会社クロックワークス


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ




▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray 店舗別購入特典情報


アニメイト(通販含む)


・アクリルスタンド



Amazon.co.jp


・ビジュアルシート3枚セット



楽天ブックス


・A5キャラファイングラフ



ソフマップ・アニメガ


・ＷスエードB2タペストリー



ゲーマーズ


・B2布ポスター



※特典はなくなり次第終了となります。


※特典は商品と一緒のお渡しとなります。


※一部取り扱いのない店舗もございます。


※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。




▼「一畳間まんきつ暮らし！」作品情報


■キャスト


森田芽衣子：菱川花菜


天宮梨絵：白砂沙帆


鈴木万里花：千春


中埜音緒：根本京里


成海みちか：寺澤百花


天宮梢：日笠陽子


森田水織：村上奈津実


剛田魔法桃鈴：前田佳織里


ガオ：斎藤 千和


ベルナ：木花藍



■スタッフ


原作：ひさまくまこ「一畳間まんきつ暮らし！」（芳文社「まんがタイムきらら」連載）


監督 ：渡部穏寛


シリーズ構成：高橋龍也


脚本 ：高橋龍也・山田花名


キャラクターデザイン：上原史也


総作画監督：上原史也・原田峰文・薮田裕希・崎口さおり


衣装デザイン：上原史也・大谷道子


美術設定：田中志乃


美術監督：中里陽美・細田舞華


色彩設計：梅崎ひろこ


2Dワークス：ゆめ太カンパニー


撮影監督：木村康史


編集：柳圭介


音響監督：立石弥生


音楽：MONACA


アニメーション制作：ピー・アール・エー


製作：漫画喫茶ヘッジホッグ



■ストーリー


女子高生 in the まんが喫茶！


秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、


ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！



憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも


上京した芽衣子――。



そんな芽衣子を待っていたのは、


なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！



学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと


奉仕活動として働くことに！？



かくして芽衣子の、


ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！