好きがあふれる一畳間！「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-rayが2026年8月28日(金)より発売決定！

株式会社ハピネット

「まんがタイムきらら」にて連載中の「一畳間まんきつ暮らし！」がアニメ化！

公式HP :https://ichijyoma-anime.com/公式X :https://x.com/ichijyoma_anime

★本作はひさまくまこ原作「一畳間まんきつ暮らし！」(まんがタイムきらら連載中)のアニメーション。

★脚本に高橋龍也、山田花名、音楽にMONACA、監督に渡部穏寛が集結。

★キャラクターデザイン・作画監督を務めるのは上原史也。

★特典映像も満載で、ファン必携のBlu-ray BOX。

▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray商品情報

■発売日

2026年8月28日（金）

■価格

24,200円（税込）

■特典

【仕様特典】

・描き下ろしスリーブ

【封入特典】

・特製ブックレット(設定資料ほか) 16P

・描き下ろし使用 コースターセット

【映像特典】

・ノンクレジットOPED

※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ

▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray 店舗別購入特典情報

アニメイト(通販含む)

・アクリルスタンド

Amazon.co.jp

・ビジュアルシート3枚セット

楽天ブックス

・A5キャラファイングラフ

ソフマップ・アニメガ

・ＷスエードB2タペストリー

ゲーマーズ

・B2布ポスター

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は商品と一緒のお渡しとなります。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

▼「一畳間まんきつ暮らし！」作品情報

■キャスト

森田芽衣子：菱川花菜

天宮梨絵：白砂沙帆

鈴木万里花：千春

中埜音緒：根本京里

成海みちか：寺澤百花

天宮梢：日笠陽子

森田水織：村上奈津実

剛田魔法桃鈴：前田佳織里

ガオ：斎藤 千和

ベルナ：木花藍

■スタッフ

原作：ひさまくまこ「一畳間まんきつ暮らし！」（芳文社「まんがタイムきらら」連載）

監督 ：渡部穏寛

シリーズ構成：高橋龍也

脚本 ：高橋龍也・山田花名

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也・原田峰文・薮田裕希・崎口さおり

衣装デザイン：上原史也・大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美・細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

製作：漫画喫茶ヘッジホッグ

■ストーリー

女子高生 in the まんが喫茶！

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、

ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも

上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、

なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと

奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、

ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！