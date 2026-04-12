好きがあふれる一畳間！「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-rayが2026年8月28日(金)より発売決定！
「まんがタイムきらら」にて連載中の「一畳間まんきつ暮らし！」がアニメ化！
公式HP :
https://ichijyoma-anime.com/
公式X :
https://x.com/ichijyoma_anime
★本作はひさまくまこ原作「一畳間まんきつ暮らし！」(まんがタイムきらら連載中)のアニメーション。
★脚本に高橋龍也、山田花名、音楽にMONACA、監督に渡部穏寛が集結。
★キャラクターデザイン・作画監督を務めるのは上原史也。
★特典映像も満載で、ファン必携のBlu-ray BOX。
▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray商品情報
■発売日
2026年8月28日（金）
■価格
24,200円（税込）
■特典
【仕様特典】
・描き下ろしスリーブ
【封入特典】
・特製ブックレット(設定資料ほか) 16P
・描き下ろし使用 コースターセット
【映像特典】
・ノンクレジットOPED
※収録内容、仕様等は予告なく変更になる場合がございます。
発売元：株式会社クロックワークス
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ
▼「一畳間まんきつ暮らし！」Blu-ray 店舗別購入特典情報
アニメイト(通販含む)
・アクリルスタンド
Amazon.co.jp
・ビジュアルシート3枚セット
楽天ブックス
・A5キャラファイングラフ
ソフマップ・アニメガ
・ＷスエードB2タペストリー
ゲーマーズ
・B2布ポスター
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典は商品と一緒のお渡しとなります。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。
▼「一畳間まんきつ暮らし！」作品情報
■キャスト
森田芽衣子：菱川花菜
天宮梨絵：白砂沙帆
鈴木万里花：千春
中埜音緒：根本京里
成海みちか：寺澤百花
天宮梢：日笠陽子
森田水織：村上奈津実
剛田魔法桃鈴：前田佳織里
ガオ：斎藤 千和
ベルナ：木花藍
■スタッフ
原作：ひさまくまこ「一畳間まんきつ暮らし！」（芳文社「まんがタイムきらら」連載）
監督 ：渡部穏寛
シリーズ構成：高橋龍也
脚本 ：高橋龍也・山田花名
キャラクターデザイン：上原史也
総作画監督：上原史也・原田峰文・薮田裕希・崎口さおり
衣装デザイン：上原史也・大谷道子
美術設定：田中志乃
美術監督：中里陽美・細田舞華
色彩設計：梅崎ひろこ
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：木村康史
編集：柳圭介
音響監督：立石弥生
音楽：MONACA
アニメーション制作：ピー・アール・エー
製作：漫画喫茶ヘッジホッグ
■ストーリー
女子高生 in the まんが喫茶！
秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、
ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！
憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも
上京した芽衣子――。
そんな芽衣子を待っていたのは、
なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！
学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと
奉仕活動として働くことに！？
かくして芽衣子の、
ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！