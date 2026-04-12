VRSNS向けアイトラッキングデバイス「FocusRay Extention」を2026年10月17日に世界同時発売（本体価格17,700円から）

株式会社AoharuNEXT

（The English version of the press release can be viewed here.）(https://www.aoharunext.co.jp/en/news/focusrayextension-release)

株式会社AoharuNEXT（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森山 璃音）は、様々な度入りレンズなどと併用可能な、VRSNS向けアイトラッキングデバイス「FocusRay Extension」（ヨミ：フォーカスレイ エクステンション）を発表し、2026年10月17日（土）に希望小売価格17,700円（税込）で発売いたします。

また、同日に「FocusRay 無線モデル（AONXV-001-W）」と「FocusRay Extension（AONXV-002-W）」を同梱したセット商品、FocusRay Plus（ヨミ：フォーカスレイ プラス）を希望小売価格27,500円（税込）で発売いたします。

既存のFocusRayと組み合わせた使用は勿論、FocusRay Extension単体でも使用可能なマルチデバイスです。

従来製品とは異なる固定方式を採用しており、VRヘッドセットレンズに取り付ける度入りレンズ（視力補正レンズ）をご使用の方でも、レンズの種類を問わず問題なくご使用いただけます。

なお、現在実施中（2026年3月18日~5月12日）のKickstarterキャンペーンにてFocusRayシリーズ（AONXV-001-W / AONXV-001-WR）をご購入いただいた方に対しては、達成率165％超のストレッチゴールとして、ご希望のお客様に対して限定価格で販売いたします。

限定価格や、販売方法の詳細については、以下サポートページよりご確認ください。

https://www.aoharunext.co.jp/sp/infomation/focusrayextension-presale(https://www.aoharunext.co.jp/sp/infomation/focusrayextension-presale)

FocusRay Extension製品ページはこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/products/focusrayextension(https://www.aoharunext.co.jp/products/focusrayextension)

1.FocusRay Extensionについて

FocusRay Extensionは小型なカメラモジュールとコアモジュールで構成される、VRSNS向けアイトラッキングデバイスです。

従来とは異なる磁気吸着方式*を採用することにより、VRヘッドセットレンズに取り付ける度入りレンズをご使用の方でも、問題なくご使用いただけます。（レンズ固定方式ではありません）

FocusRay各モデル（AONXV-001-W / AONXV-001WR）との併用は勿論のこと、FocusRay Extention単体でのご使用や、他社様のフェイストラッキングデバイスと組み合わせた使用も可能です。

ただし、VRヘッドセットに搭載される着脱を検知して自動的にスリープモードに移行する「近接センサー」はご使用いただけなくなってしまいますので、ご購入前にあらかじめご了承ください。

*:特許出願中 特許出願番号：特願2026-61377

情報処理基板やバッテリーを搭載しているコアモジュールには、給電が可能なUSB Type-Cポート1つを搭載しており、例としてここにFocusRayを接続していただくことで、FocusRay Extensionの大容量バッテリー（2000mAh）の特徴を活かし連続動作時間を延長することが可能です。

また、通信と給電が可能なUSB Type-Cポートを2つ搭載しており、1つはHMD等からの入力用に、もう１つはオーディオデバイス等への出力用にご使用いただけます。

これにより、USBスプリッター等を使うことなく、FocusRay Extensionのコアモジュール1つで様々な要素が解決します。

FocusRay Extensionは以下のヘッドセットに対応します。この他にも、順次実機検証が完了したものを追加で対応デバイスとしてお知らせいたします。

複数デバイスをお持ちのお客様は、別途固定用の台座をご購入いただくことで本体は1台で、複数デバイスにご利用いただけます。

・Valve Index

・Meta Questシリーズ（MetaQuest2、MetaQuest3s/3）

・PICO 4/Ultra

・HTC VIVE

・HTC VIVE Pro 2

・Pimax Crystal Light

対応プラットフォームはソフトウェアが対応する、VRChat、Resonite、ChilloutVRとなります。

ソフトウェアにオープンソースのフェイス・アイトラッキングプロジェクト「Project Babble」が開発する「Baballonia」を使用することで、スムーズなフェイストラッキングを支援します。

その他、製品の特徴などについては製品ページをご確認ください。

FocusRay Extension製品ページはこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/products/focusrayextension(https://www.aoharunext.co.jp/products/focusrayextension)

（※製品は現在開発中であり、今後発売までに仕様等が変更となる場合があります。）

2.製品ラインナップ・販売価格・販売予定地域

FocusRay Extensionでは、無線LANによる無線接続モデルのみの展開となり、カメラモジュールとコアモジュールの2つのモジュールで構成されます。

発売日と同日にFocusRay 無線モデル（AONXV-001-W）を同梱したセット商品、「FocusRay Plus」を発売します。

なお、これまで通りFocusRayシリーズは単体での販売も行ってまいります。

FocusRay Extension（AONXV-002-W）

希望小売価格 17,700円（税込）/ 16,090円（税別）

発売予定日 2026年10月17日（土）

FocusRay Plus（AONXV-003）

希望小売価格 27,500円（税込）/ 25,000円（税別）

発売予定日 2026年10月17日（土）

FocusRay Extension専用 固定用台座（AONXA-017）

希望小売価格 2,200円（税込）/ 2,000円（税別）

発売予定日 2026年10月17日（土）

※本製品は開発中であり、為替レートの変動、原材料費の高騰などの要因により、価格は予告なく変更される可能性があります。

Overseas MSRP:

FocusRay Extension（AONXV-002-W）：＄120.00

FocusRay Plus（AONXV-003）：＄175.00

FocusRay Extention Dedicated Mounting Base（AONXA-017）：＄14.00

Additionally, when purchasing through our e-commerce site or other channels, shipping fees and taxes based on each country's laws will apply.

※Prices are subject to change without notice due to factors such as exchange rate fluctuations and rising raw material costs.

（日本国外希望小売価格：FocusRay Extension/120ドル FocusRay Plus/175ドル FocusRay Extention専用固定用台座/14ドル）

FocusRay Extension及びFocusRay Plusは日本、米国、オーストラリア、欧州各国、イギリス、香港などにて販売され、当社公式ECストア及びその他販売パートナーから購入することが可能になります。

各販売店様でのお取り扱いは10月17日以降順次、一般での最速先行予約受付として当社公式ECサイトにて、2026年6月12日（金）18時00分（日本時間）から予約販売を開始いたします。

一般販売に係る製品の発送・出荷時期、先行予約などの詳細情報については、後日当社ホームページにてお知らせいたします。

当社では今後もVR関連の技術開発や安価で高性能なデバイスを発売することによって、お客様にこれまでにない新たな価値と製品を提供してまいります。

フェイストラッキングデバイス FocusRay及び、アイトラッキングデバイス FocusRay Extensionへのご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

FocusRayシリーズ SNSアカウントのご案内

FocusRay公式discordサーバーでは、当社コミュニケーションチームのサポートや購入を検討しているお客様、購入されたお客様同士のコミュニケーションの場を提供しております。

公式Xアカウントはこちらから：https://x.com/FocusRayFT(https://x.com/FocusRayFT)

discordサーバーはこちらから：https://discord.gg/C6778jxReR(https://discord.gg/C6778jxReR)

会社概要

株式会社AoharuNEXTは、「次のセカイを、アップデートする。」を掲げVR技術で新たな体験を生み出すIPテクノロジー企業です。

会社名：株式会社AoharuNEXT

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1-2

代表者：森山 璃音

設 立：2025年8月27日

ＵＲＬ：https://aoharunext.co.jp(https://aoharunext.co.jp)