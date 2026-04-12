【フジテレビ】EXITの新番組始動！『NEXiT!!』地上波フジテレビ４月30日（木）スタート 24時45分～25時45分放送（関東ローカル） 放送終了後よりFODにて配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://www.fujitv.co.jp/nexit/ （オフィシャルページ）https://fod.fujitv.co.jp/title/811s （FOD配信ページ）

EXITがパーソナリティを務める新番組『NEXiT!!』を、地上波フジテレビにて４月30日（木）24時45分より放送開始することが決定しました。フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、放送終了後より配信開始します。

『NEXiT!!』（C）フジテレビ

EXITがMCを務める新番組『NEXiT!!』（読み：ネクスト）がスタート！本番組は、これから来る“次＝NEXiT”な“モノ”や“コト”を、ゲストを交え、EXITと共に掘り下げていくトーク番組です。番組タイトルの「NEXiT!!」はNEXT（次）＋EXITを掛け合わせたもの。EXITが待つ「NEXiTハウス」に、次の“ネクスト”ネタを持つゲストが続々と来訪。ラジオのように、時には脱線しながらも自由なトークで、まだ知られていない新たな“ネクスト”に触れ、体験・発見・発信していきます。

『NEXiT!!』では、「次＝NEXiT」のモノ・コトを持つドラマ出演者や商品開発者などが、ゲストとして登場。それぞれの“ネクスト”についてトークするほか、FOD月間ランキングをEXITならではの独自視点で斬りながら、作品の魅力や出演者との意外な交友関係も飛び出すコーナー、さらに、次に注目すべき番組を、NEXiT芸人がプレゼンするなど、知っておけば“先取り間違いなし”の情報を、続々と発信していきます。

初回収録には俳優の堀海登と佐藤友祐が登場。出演ドラマ『フェイクファクトリップス』の撮影裏話について盛り上がったほか、兼近と同期の芸人、スーパーサイズ・ミーがFODのNEXiT作品を爆笑プレゼン！FOD月間ランキングでは、出演者にまつわるりんたろー。と兼近のプライベート話が飛び出しました。

EXITとともに、まだ誰も知らない「NEXiT」に出会える瞬間を、ぜひお見逃しなく！

（左から）佐藤友祐、堀海登、りんたろー。、兼近大樹（C）フジテレビ（左から）佐藤友祐、堀海登（C）フジテレビ

（左から）りんたろー。、兼近大樹（C）フジテレビ

（上段左から）西本たける、黒田大樹、岡田直也（スーパーサイズ・ミー）（下段左から）りんたろー。、兼近大樹（C）フジテレビ

（左から）りんたろー。、兼近大樹（C）フジテレビ（左から）りんたろー。、兼近大樹（C）フジテレビ

【コメント】

りんたろー。（EXIT）

「さんまさんから終わるものがあれば始まるものもある！！これ（『EXITV』の最終回）を見てる人がオファーしてくれるよ！と激励していただいてエモがっていたら本当に拾う神現れ、拾っていただきました！！アットホームな空気でお家にゲストをお招きしたような空間で砕けたトークをお届けしていけたらと思います。是非是非！！」

兼近大樹（EXIT）

「深夜のトーク番組始まるよ！

本当にだらだら話してるだけの番組なので、夜中になんか暇だなぁって時、テレビをつけておいてくれたらちょうどいいです！

よろたのです！！！」

◇ 番組概要

■タイトル：『NEXiT!!』

■放 送：地上波フジテレビにて４月30日（木）スタート 24時45分～25時45分放送（関東ローカ

ル）

以降、毎月１回 木曜深夜放送予定

※放送時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■配 信：FODにて放送終了後より配信

■出 演：りんたろー。／兼近大樹（EXIT）

ゲスト：堀 海登、佐藤友祐、スーパーサイズ・ミー

■スタッフ：プロデュース：中川智允

制作統括：下川 猛

総合演出：渡辺 資

AP：前田佳美

チーフプロデューサー：古賀隆介（NEXTEP）

演出・プロデューサー：河上佳香（NEXTEP）

制作プロデューサー：吉崎真理（NEXTEP）

制作協力：NEXTEP

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/nexit/ （オフィシャルページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/811s （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register