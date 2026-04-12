にじさんじから「にじネイル Sugar」グッズが登場！2026年4月13日(月)18時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじネイル Sugar」グッズを2026年4月13日(月)18時から販売開始いたします。

2026年4月13日(月)18時から「にじネイル Sugar」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属の七瀬すず菜、早乙女ベリー、雲母たまこ、酒寄颯馬、渚トラウト5名によるユニット「Speciale」の「にじネイル Sugar」グッズが登場！

グッズラインナップは、ネイルポリッシュ、ネイルシール、ランダムアクリルキーホルダーの3種類。

「にじネイル Sugar」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年4月13日(月)18時から販売を開始いたします。

「にじネイル Sugar」グッズ紹介

■ネイルポリッシュ

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

ネイルポリッシュ容量：10ml

特典カード：W54mm×H86mm

・素材

ボトル：ガラス、PP

特典カード：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ネイルシール

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ：フリーサイズ、22枚入り

・素材：合成樹脂

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムアクリルキーホルダー

・価格：900円(税込)

・種類：全5種ランダム

・サイズ(約)：W40mm×H64mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

祐壱 様 (https://x.com/yuui_chi?s=20)

販売概要

・販売開始日時：2026年4月13日(月)18時～

・発送予定：2026年5月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_728

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじネイル

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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