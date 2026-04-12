合同会社こどもいろ

合同会社こどもいろ（福岡県北九州市）は、2026年2月1日に「こどもいろおりお（八幡西区則松）」、3月1日に「こどもいろそね（小倉南区中曽根）」、4月1日に「こどもいろいぼり（小倉北区井堀）」を順次開所し、北九州市内における発達支援体制を拡充いたしました。これら3拠点は、地域ごとのご相談や通所ニーズに応じて計画的に開所されたものであり、各拠点が相互に連携しながら支援を支え合う体制として整備しています。

こどもいろはこれまで、北九州市内において「こどもいろ沼」「こどもいろ徳力」「こどもいろたかす」「こどもいろ高須西」などの拠点を展開し、地域ごとの特性に応じた支援を積み重ねてきました。こうした経験を基に、今回の新規拠点も相互に連携しながら支援を支え合う体制として整備しています。

これまでに、北九州市を中心に地域のご家庭・園・学校・関係機関と連携しながら支援を積み重ねてきました。特に「ことば」と「社会性」に関しては、日々の実践を通じた支援の蓄積が多く、子ども一人ひとりのペースに合わせた関わりを大切にしています。

■こどもいろの全事業所は直接運営です。支援の質を拠点ごとにばらつかせず、理念と実践を一貫させるために、現場の積み重ねと職員育成を大切にしながら、地域に根ざした支援を継続してまいります。

■ 北九州市各地域に広がる発達支援の拠点 こどもいろおりおは八幡西区則松エリア、こどもいろそねは小倉南区、こどもいろいぼりは小倉北区に位置し、それぞれの地域におけるニーズに応じた支援を提供しています。子どもたちが安心して過ごせるだけでなく、保護者の方や学校・幼稚園・保育園・地域の関係機関が気軽に相談しやすい“地域の小さな支え”となることを目指しています。

■ こどもいろの理念 こどもいろでは、「常に前向きに」を合言葉に、「一人ひとりに寄り添い、発達に合わせた適切な支援により社会的スキルの向上を目指します」という理念を大切にしながら日々の支援を行っています。どの子も、自分のペースで伸びていく力をもっており、その力を安心できる環境の中で自然に発揮できるよう、丁寧な関わりを積み重ねていきます。

■ 小さな変化を丁寧に見つめる支援 発達支援では、大きな変化よりも、一日の中で見られる小さな前進を見逃さないことが大切です。

・表情が柔らかくなった ・苦手な場面で少しがんばれた ・気持ちの切り替えが以前よりスムーズになった ・関係が少し深まった ・気持ちを伝えてくれた

こうした“日々の小さな芽”を大切にしながら、その子に合ったペースで伴走していきます。

■ 利便性と送迎について 各拠点は通いやすさを考慮した立地に設置しており、学校・家庭からの移動がしやすい環境を整えています。また、片道20分程度の送迎にも対応しているため、通所が難しいご家庭にも利用しやすい体制を整えています。

■ 療育時間について 各事業所では、以下の時間帯で支援を行います。

午前の部： 9時30分～13時00分

午後の部：14時00分～17時30分

一日の部： 9時30分～17時30分

※大枠の設定はありますが、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。

※仕事の都合等で9時30分以前の受入れも可能です。

※長期連休・土曜日は一日の部と同様の時間設定です。

※お子様の生活リズムやご家庭の状況を考慮しながら、無理のない通所ができるよう柔軟に対応いたします。

■ 地域にそっと寄り添う「小さな社会貢献」として こどもいろは、地域に施設を増やすことそのものを目的とするのではなく、“子どもたちの安心にそっと寄り添う灯りを増やしていくこと”を大切にしています。

複数拠点が連携することで、一人でも多くの子どもたちが安心できる場所を持ち、ご家族の心が少し軽くなり、地域全体に穏やかな循環が生まれることを目指しています。また、各拠点が単独で運営されるのではなく、お子さんだけではなく職員の働き方・心身の健康に考慮出来るように相互に支え合いながら支援の質を維持・向上できる体制を整えていることが、こどもいろの特徴です。

■ 法人概要

● 名称：合同会社こどもいろ

● 設立：2024年4月1日

● 住所：福岡県北九州市若松区高須西２丁目１-３６

● 主な事業内容：児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・相談支援事業

● Web：https://kodomoiro.co.jp/

■ お問い合わせ

担当：山田

電話：080-3401-7584

メール：soumu@kodomoiro.co.jp