【TAC公務員】「自己分析をやってみよう～自分のやりたい事は何だろう？」を4/21（火）にTAC水道橋校で開催！＜参加無料・予約不要＞

TAC株式会社2026年4月21日（火）15:00 ～17:00 TAC水道橋校で開催します。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/suido.html#campaign2

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、TAC水道橋校の移転1周年を記念して特別イベント「自己分析をやってみよう～自分のやりたい事は何だろう？」を、TAC水道橋校で開催します。

就活で最も重要と言われる「自己分析」――

でも、「何から始めればいいのかわからない」「やっているつもりだけど不安…」そんな悩みはありませんか？

今回のイベントでは、公務員試験指導の経験豊富な担任山梨講師が、自己分析の具体的な進め方やコツを分かりやすく解説！

これまで多くの合格者を輩出してきた実績をもとに、「本当に使える自己分析」をお伝えします。

公務員志望の方はもちろん、民間企業への就職を考えている方にも役立つ内容となっています。

これから就活を始める方も、すでに動き出している方も大歓迎！

一歩先の就活準備を、一緒に始めてみませんか？

ぜひお気軽にご参加ください！

※参加無料・予約不要

■日時

2026年4月21日（火）14：00～15：00



■TAC水道橋校にて開催

【アクセス】

〒101-0062 千代田区神田駿河台2-9-17 KM駿河台ビル5F

※JR御茶ノ水駅お茶の水橋口より徒歩7分

JR水道橋駅東口より徒歩8分

【受付営業時間】

月～金 12:00～19:00 土日祝 9:00～17:00

※日程により休業日の場合がございますが、受付窓口にお声がけください。

【お問い合わせ】

電話番号 03（6387）1111（代）

※おかけ間違いには十分ご注意ください。

※国際電話からは繋がりません。恐れ入りますがご容赦ください。

TAC水道橋校は、JR水道橋駅東口より徒歩8分、JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口より徒歩7分と近隣には2駅！都会なのに校舎周辺は静かで落ち着けて学習に向いた環境、少し歩けば学生街やオフィス街が広がっており、授業後の大学生や仕事終わりのビジネスマンがキャリアアップのために多数通っています。

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 山梨 貴弘 講師

目標に向かってあきらめることなくひたむきな努力を続けていく、合格はそういう人にもたらされるものです。水道橋校では、担任の私はもとよりスタッフ一同、皆さんとともに悩み、ともに喜びながら全力で、その目標達成をサポートしていきます。どうぞTACを、そして私を思いっきり利用してください。「あのときTACを選んでよかった。水道橋校にして正解だった！」ときっと思ってもらえるはずです。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/suido.html#campaign2

“今”スタートがおすすめな理由！

最終合格者の半数以上は、この時期にもう始めていた！

昨年の公務員試験は1日にどのくらい勉強していたのでしょうか。また、得意科目や苦手な科目について、昨年の合格者へアンケートを取らせていただきました。今後の学習のご参考にしてみてください。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_keimou.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html