Bang & Olufsen 六本木、本日営業終了長年のご愛顧に感謝

オーラス株式会社Bang & Olufsen Roppongi

オーラス株式会社（東京都港区、代表取締役：山岡裕和）が運営する「Bang & Olufsen 六本木」は、2026年4月12日をもちまして営業を終了いたしました。

Bang & Olufsen 六本木は、六本木AXISビルにおいて長年にわたりBang & Olufsen製品の魅力を発信する拠点として、多くのお客様にご来店いただいてまいりました。これまでご愛顧いただいたお客様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

AURAS Residential Automation Experience Center

オーラス株式会社は、本拠点を新たにリニューアルし、2026年6月1日より「Residential Automation Experience Center」※略称RAECとして新たなショールームをオープン予定です。

新しいショールームでは、ハイエンドな音響・映像・ライティング・シェーディング・ホームオートメーションなど、住宅空間におけるテクノロジー体験を提供する拠点として準備を進めております。

展示内容や施設の詳細については、今後順次発表してまいります。

これまでBang & Olufsen 六本木をご愛顧いただいた皆様に改めて感謝申し上げるとともに、新たな拠点にもぜひご期待ください。

■オーラス株式会社

所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F

代表者：代表取締役 山岡裕和

URL：https://www.auras-inc.co.jp/