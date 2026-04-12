【2026年最新】「1秒」で整う折りたたみ傘の新たなスタンダード。カーボンファイバー採用で200gの極限軽量化を実現した「MFU1S AIR」新登場

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社（本社：東京都文京区）は、独自の形状記憶テクノロジーにより「1秒」で折りたたみが可能な次世代日傘シリーズから、最新モデル「MFU1S AIR」を発表いたします。

■ 開発の背景：日常の「たたむストレス」と「持ち運びの負担」をゼロへ

2025年、特殊形状記憶加工による「瞬時にきれいにたためる」革新性が大きな支持を獲得したKONCIWAの折りたたみ傘シリーズ。最新作「MFU1S AIR」は、ユーザーから寄せられた「もっと軽く、もっとアクティブに持ち歩きたい」という声に応えるべく開発されました。1秒で整う機能美はそのままに、素材を根本から見直すことで、シリーズ最高峰の携帯性を実現しています。

■ 「MFU1S AIR」の主な特徴

1. わずか200gの軽量設計。カーボンファイバー × 550T極細繊維の融合

徹底的な軽量化により、約200gという圧倒的な軽さを実現しました。

毎日バッグに入れても負担にならない、新時代のライフスタイルに寄り添う日傘です。

強靭かつ超軽量なカーボンファイバー：航空機にも使われる強靭なカーボンファイバーを骨格に採用。毎日バッグに入れていることを忘れるほどの圧倒的な軽さを実現しました。

世界屈指の極細繊維「550T高密度素材」：傘布には、驚異的な密度を誇る550T素材を採用しました。極限まで薄くスリムに仕上げることで、収納時のボリュームを最小限に。圧倒的な軽さと、高級感のある質感を両立しています。

人間工学に基づいた「黄金比バランス設計」：重心を持ち手側に寄せる独自の黄金比設計を採用。手首にかかる負担を徹底的に解消し、数値以上の「軽やかな差し心地」を叶えました。

2. 特許技術を応用した「1秒収納」ガイド機能

内側に配置された特殊PETパネルが、生地を正しい折り目へと自動的に誘導。

傘を閉じた瞬間、誰でもプロが仕上げたような端正なフォルムに整い、移動中の所作をよりスマートに演出します。

3. 最大－20℃の遮熱効果。完全遮光・完全UVカットの4層構造

生地UVカット率100％・遮光率100％を誇る高機能生地を採用。

赤外線・可視光線を物理的に遮断し、傘下では最大－20℃の遮熱効果を発揮。猛暑の中でも「歩く木陰」のような涼しさを提供します。

4. 撥水度最高等級（5級）取得。晴雨兼用の高い実用性

優れた撥水性能により、使用後は軽く振るだけで水滴が落ちる快適仕様。

雨の日の不快感を大幅に軽減し、晴雨兼用で活躍します。

5. 遊び心と機能性を両立。紫外線で色が変わる「コンちゃん」デザイン

紫外線に反応して白から紫へと色が変化するオリジナルキャラクターを配置。

見えない紫外線の強さを直感的に把握でき、楽しみながらUV対策が可能です。

6. 安全性を高めた「逆戻り防止機構」付き

自動開閉ワンタッチ操作に加え、収納時にシャフトが途中で止まる安全設計を採用。手を離しても跳ね返らないため、力の弱い方でも安心してお使いいただけます。

■ 商品概要

商品名：KONCIWA MFU1S AIR

素材：生地／ポリエステル100％、傘骨／アルミ・鉄・カーボン繊維、ハンドル／ABS樹脂

重量：約200g

骨数：6本

サイズ：親骨50cm

■ 会社概要

詳細を見る :https://konciwa.com/products/mfu1sair-folding-umbrella

会社名：KONCIWA株式会社

事業内容：傘を中心としたライフスタイル製品の企画・開発・販売

公式サイト：https://www.konciwa.com

■ 掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 TEL：03-4578-0000（代表）

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 林ビル1階

＜KONCIWA 公式サイト・SNS＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

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