【広島県福山市】災害時も安心の「自給自足型」高性能モデルハウスが誕生。「ヘルシーホーム 福山南展示場」2026年4月25日（土）グランドオープン

株式会社ヘルシーホーム

岡山・広島エリアで高品質な木造住宅を提供する株式会社ヘルシーホーム（本社：岡山県岡山市、代表取締役：篠山 憲司）は、広島県福山市神辺町の店舗に続く市内2拠点目となる「ヘルシーホーム 福山南展示場」を、2026年4月25日（土）に広島県福山市川口町へ新たにオープンいたします 。

【新モデルハウスの見どころ】

本モデルハウスは、近年高まる「省エネ」と「防災」へのニーズに応えるため、HEAT20 G2グレード（地域断熱性能推奨水準）をクリアする高断熱性能に加え、大容量の太陽光発電システムと蓄電池を搭載 。平常時の快適さはもちろん、万が一の災害時にも日常生活を維持できるレジリエンス（回復力）の高い住まいを提案します 。

■「福山南展示場」の見どころ

1. 災害に強く、家計に優しい「エネルギー自給自足」の設備 屋根には6.552kWの太陽光発電システム、12kWhの大容量蓄電池を搭載 。さらに電気自動車（EV）への充電も可能なV2H対応設備など、次世代のエネルギーライフを実現するスペックを備えています 。停電時でも電気を使える安心感と、光熱費削減の両立をご体感いただけます 。

2. 快適健康・高断熱基準「HEAT20 G2」仕様 外気温の影響を受けにくい「HEAT20 G2仕様（6地域基準）」を採用 。樹脂窓（トリプルガラス・アルゴンガス入）や、吹付硬質ウレタンフォームによる断熱施工により、夏涼しく冬暖かい、健康的な住環境を実現しました 。

3. 共働き・子育て世帯を支える「究極の家事動線」 延床面積約38坪のリアルサイズの建物内には、キッチン横のパントリー、室内干し可能なランドリースペース、適材適所の収納計画など、家事の負担を軽減するアイデアを凝縮しました 。

4. どこにいても家族のつながりを感じられる空間 キッチンに立ちながら、リビングでくつろぐ家族や、お庭で遊ぶお子様、タタミコーナーでお昼寝する様子まで、自然に目が届く間取りを採用しました。家族の気配をいつも感じられる、心のつながりを大切にした設計を目指しています。

※写真はイメージ・施工事例を使用しています。

【施設概要】

名称： ヘルシーホーム 福山南展示場

所在地： 広島県福山市川口町四丁目1107番1

オープン日： 2026年4月25日（土）

構造・規模： 木造2階建て・延床面積 127.32平方メートル （38.51坪）

主な設備： 太陽光発電（6.55kW）、蓄電池（12kWh）、HEAT20 G2断熱、第一種換気システム

【株式会社ヘルシーホームについて】

岡山県・広島県を中心に、地域密着型で高品質な注文住宅を提供する一級建築士事務所です。

本社所在地： 岡山県岡山市南区富浜町5-10

公式サイト： https://www.healthy-home.co.jp/(https://www.healthy-home.co.jp/)