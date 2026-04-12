AnimeFesta独占配信『大きい女の子は好きですか？【プレミアム版】』第2話の先行場面カットを公開

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、独占配信中のTVアニメ『大きい女の子は好きですか？』より、4月13日（月）深夜1:05放送・配信開始となる第2話「ロックオン！ 狙われた草太」のプレミアム版先行場面カットを公開しました。

特設ページにて公開された場面カットでは、プレミアム版（規制解除版）ならではのシーンを一足先にご覧いただけます。

特設ページ：

https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=9&ad=2&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/campaigns/campaigns-1967(https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=9&ad=2&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/campaigns/campaigns-1967)



第2話「ロックオン！ 狙われた草太」：あらすじ

薫は自分でデートを勧めておきながら、草太と綾乃がホテルまで行ったことを知ると思わず動揺。それでも草太の姉としてふたりの間を取り持ってやろうとするのだが…

一方、一連の話を聞いた桜と鏡花それにユリアは「自分達も綾乃と同じ女子バレーボール部員なのだから同じことをする権利があるはず」という謎理論を持ち出し、草太への誘惑を開始するのだった！

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特集ページ内にて、毎週発表されるキーワードを集めて応募するプレゼントキャンペーンを実施いたします。ご参加いただいた方の中から抽選で、出演キャストの直筆サイン入り収録台本をプレゼント！

景品内容

メインキャスト6名 直筆サイン入り収録台本（抽選で1名様）



＜サイン執筆キャスト＞

・長谷川綾乃 役 ：水城すい さん

・立花薫 役 ：夏樹柑菜 さん

・山田早苗 役 ：豆柴花 さん

・朝倉桜 役 ：いねむりすやこ さん

・勅使河原鏡花 役 ：長月アキ さん

・ユリア・マッケンジー 役 ：神崎のえる さん



参加方法

１.：特集ページにて毎週更新されるキーワードをチェック

２.：全てのキーワードを集めて、後日発表される指定のハッシュタグと一緒にXに投稿

特集ページURL

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※応募方法の詳細は、後日特集ページにて公開予定です。

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作品情報

【あらすじ】

「今日からお前がここの寮長、兼、うちの部の監督代行な♪」

姉である薫の一言で北英大学女子バレーボール部の寮長兼監督にされてしまった草太。そこには初恋相手の綾乃がいて草太は運命の再会を果たしたのだが…

女子寮で！ 体育館で！ ホテルで！？ 待っていたのは自分より大きい女の子達に振り回される日々だった！

体格差(ハート)ハッピーハーレムラブコメディ北の大地にでっかく誕生！！

【CAST】

立花草太 ：CV.比仁司琳

長谷川綾乃 ：CV.水城すい

立花薫 ：CV.夏樹柑菜

山田早苗 ：CV.豆柴花

朝倉桜 ：CV.いねむりすやこ

勅使河原鏡花 ：CV.長月アキ

ユリア・マッケンジー：CV.神崎のえる

【STAFF】

原作 ：愛染五郎（連載「竹コミ！」竹書房）

監督 ：藁井草太

シリーズ構成 ：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：足高長江

色彩設計 ：ねるねる

美術監督 ：佐藤桃子

撮影監督 ：鳳凰院修羅苦羅

編集 ：新海コウキ

音響監督 ：司馬明徳

音響制作 ：スタジオマウス

音楽 ：でか大

アニメーション制作 ：studio HōKIBOSHI

製作 ：彗星社

【Information】

アニメ公式HP ：https://ookii-onnanoko.af-original.com/

アニメ公式X ：https://x.com/Ookii_Onnanoko

AnimeFesta ：https://animefesta.iowl.jp/

竹コミ！公式X ：https://x.com/takecomic_O

連載「竹コミ！」 ：https://takecomic.jp

(C)愛染五郎・竹書房／Suiseisha Inc.

AnimeFesta（アニメフェスタ）

最新作はもちろん…

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AnimeFesta（アニメフェスタ）は、アニメが好きな方向けの「アニメ見放題」サブスクリプションサービスです。

最新作や異世界ファンタジー、恋愛（ラブコメ）、SFなど、幅広いジャンルを網羅。さらに、独占配信作品や地上波放送では見られない【プレミアム版（規制解除版）】もすべて見放題でお楽しみいただけます。

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会員はこちらから！

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サービス概要：

名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X ：@AnimeFesta_info

Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/