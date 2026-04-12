【STPR】すにすて、2度目のZeppツアー決定！全国4都市・全11公演へ規模拡大！全メンバーからツアーに向けたメッセージも到着

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep(読み：すにーかーすてっぷ、通称：すにすて)」が、全国4都市を巡るZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』の開催が決定したことをお知らせいたします。あわせて、本日2026年4月12日(日)20:00より、チケットのファンクラブ最速先行受付を開始いたします。

「すにすて」は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」に続く、STPR5組目の2.5次元歌い手アイドルグループです。TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と『STPR BOYS PROJECT』※の連携プロジェクトから誕生しました。

2025年2月に結成し、同年4月の『STPR Family Festival!! in 東京ドーム』でデビュー。さらに同年12月から翌年1月にかけては、グループ初のZeppツアーを完走し、着実に活動の幅を広げてきました。

そしてこの度、グループとして2度目となるZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』の開催が決定。本ツアーは、前回のZeppツアーから開催都市数・公演数ともに拡大し、横浜・名古屋・大阪・福岡の全国4都市で11公演のワンマンライブを実施いたします。ツアータイトルには各公演ごとにサブタイトルを設定しており、ツアー全体を通して成長の過程とリスナーとの一体感を体感いただける構成となっています。

なお、本ツアーのチケットにつきましては、本日2026年4月12日(日)20:00よりROOMMATES(すにすて公式ファンクラブ)最速先行受付を開始いたします。

初のワンマンライブから約半年、これまでの歩みを経て実現する本ツアーでは、スケールアップしたパフォーマンスとともに、より多くのリスナーのみなさまにその進化と新たな魅力をお届けいたします。

※新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティ

ー 各公演サブタイトルに込めた意味について ー

-横浜公演『SPARK』：ツアーの幕開けとして、すべてが動き出す“始まりの点火”を表現

-名古屋公演『ACCEL』：勢いを増し、熱量が加速していくフェーズに

-大阪公演『LINK』：リスナーとの一体感が最大化するステージを

-福岡公演『NEXT STEP』：未来へとつながる“次の一歩”を示す

■すにすてZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』公演概要

-神奈川・横浜

『We are SneakerStep! -2nd Step- “SPARK”』

開催日時：

7月27日(月) 開場 17:00 / 開演 18:00

7月28日(火) [1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：KT Zepp Yokohama 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-３-６

-愛知・名古屋

『We are SneakerStep! -2nd Step- “ACCEL”』

開催日時：

8月4日(火) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月5日(水) [1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp Nagoya 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-７

-大阪

『We are SneakerStep! -2nd Step- “LINK”』

開催日時：

8月16日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月17日(月) [1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp Namba (OSAKA) 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39

-福岡

『We are SneakerStep! -2nd Step- “NEXT STEP”』

開催日時：

8月25日(火) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月26日(水) 開場 11:00 / 開演 12:00

会場：Zepp Fukuoka 福岡県福岡市中央区地行浜２-２-１

【各公演お問合せ先一覧】

横浜公演：【@-information】https://supportform.jp/a-information (平日10:00~17:00)

名古屋公演：キョードー東海 052-972-7466（月~金 12:00~18:00 / 土 10:00~13:00 ※日曜・祝日は休業）

大阪公演：YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525（平日12:00~17:00）

福岡公演：キョードー西日本 0570-09-2424（月~土 11:00~15:00）

■チケット情報

[ROOMMATES最速先行受付(抽選)]

【受付期間】2026年4月12日(日)20:00～ 4月26日(日)23:59

【チケット券種・料金】

●1階アリーナ(スタンディング)：8,800円（税込）

※整理番号順でのご入場となります。

●2階指定席 ：7,700円（税込）

●2階ファミリー席(着席指定)：6,600円（税込）

※入場時、別途ドリンク代が必要となります

【受付URL】

STPR TICKET：https://sneakerstep.stpr.com/news/detail/76360

※チケットの申し込みにはSneakerStep Family Club ROOMMATESの有料会員登録が必要です

【注意事項】

※1階アリーナ(スタンディング)は未就学児入場不可。小学生以上有料

※2階指定席３歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料(ただし、お席が必要な場合は有料となります)

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※やむを得ない事情により出演者が変更になる可能性がございます

※出演者の変更によるチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

※SneakerStep Family Club ROOMMATES 年額コース限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象公演となります

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

[アップグレード情報]

【チケット価格】

ハイタッチ＆スペシャルグッズ付き1階アリーナ(スタンディング)：+6,200円(税込)

【アップグレード特典】

スペシャルグッズ ＆ 終演後ハイタッチ ※整理番号順でのご入場となります。

【注意事項】

※アップグレードチケットの申し込みはROOMMATES最速先行(抽選)で「1階アリーナ(スタンディング)」でご当選後、ご入金された方のみ可能です

※ROOMMATES最速先行で「1階アリーナ(スタンディング)」をご購入いただくと、後日行うアップグレード受付にお申込みいただけます

※「ハイタッチ＆スペシャルグッズ付き1階アリーナ(スタンディング)」は、入場管理番号順優先、および席の近さを保証する券種ではございません

※アップグレード受付はクレジットカード支払いのみです

※『ROOMMATES最速先行』以外でのご当選チケットはアップグレード受付の対象外です

※「2階指定席」「2階ファミリー席」はアップグレード受付の対象外です

※スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします

※アップグレード受付の詳細は、チケットお申し込みページにてご確認ください

■「すにすて」全メンバーから『We are SneakerStep! -2nd Step-』開催に向けたメッセージ

― にしき ―

またお前に会える機会が作れたよ

普段から支えてくれてるおかげだよ

本当にありがとう

ネットで活動をする中で、色んな喜びがあるけど

リアルでお前に会える事が俺は一番嬉しいよ。

お前に会えるの楽しみにしてる

会いにきてくれ

― らお ―

「うぃあすに2」

まさかこんなにすぐに「うぃあすに1」から繋がると思ってなかった

心から嬉しいし、俺たちの成長、メイツの応援がこうやってちゃんと形に出来て未来に繋げられてること、前に一緒に進んでるんだなってすごく感じてる

まだまだ未完成、だからこそ一年前よりも、うぃあすに1よりも！成長したすにすてで、全力でぶつかりにいく！

絶対、忘れられない夏にする。

俺についてきて！

― だいきり ―

夏にお前とたくさん会えちゃうのだ！

しかも誕生日後に！

去年の俺とは何倍も

アルティメットステップアップした俺を

たくさん見せるぜ！

前回のうぃあすに1の亡霊化してたから

会える約束できたの嬉しすぎるね！

俺のこと今まで以上に好きになりに来いよ！

― たちばな ―

『すにすて』として二回目のワンマンライブ。

前回以上にクオリティを高めたいし、盛り上げたい。

君と共に2ndワンマンライブで新しい思い出、経験ができることを嬉しく思う。

僕たちと最高の夏にしような！！

― ゆたくん ―

ねえ！また会える機会があるのぼくすごくうれしい！！！

そして今回は、誕生日の8月16日に大阪公演、さらに九州出身の僕にとって特別な福岡公演もあるの！！

今年の夏、最高に熱い時間を作ろっ！！

まじで盛り上げるし前回よりパワーアップした僕を見せるから愛に来てね(ハート)

― やなと ―

今年もツアーが出来るなんて！嬉しいよっ！！

夏の太陽はギラギラさんさんだけど、やなちょはぽかぽか優しいおひさまだから今年の夏は快適に過ごせるかもね！？会いに来てくれたらね！？

よっしゃー！またすにすて㌠をボロボロに鍛え上げてみんなにかっこいい姿届けるぞ～！

期待しててね

夏盛り上げるぞー！

― おさでい ―

あらやだっ！

またお肌に気を遣わなきゃだわっ！食事制限しなきゃだわっ！地獄のダンス練習がまた始まるって訳なのねっ！大変大変っ！

といいつつも来てくれるあなたのためならよゆーですけどもね

また会える機会が出来てほんとに嬉しいよ。恋しに来なー！！

■すにすて - SneakerStep Profile

『すにすて - SneakerStep』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームで行われた『STPR Family Festival!! 』でデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の７名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。2025年12月～2026年1月には東名阪ZEPPツアーを完走。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://sneaker-step.com/

公式X : https://x.com/Sneaker_Step

公式YouTube：https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step

公式LINE : https://lin.ee/oFGvBuU

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/