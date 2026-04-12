TikTokフォロワー10万人突破の大人気TikToker「バ先の女子4人で踊ってみた。」が公式ファンクラブ「バ先女子4人のバックヤード。」を本日リリース

合同会社CINEMA EYES

合同会社CINEMA EYES（本社：東京都中央区、代表：山本大希）は、同社が運営するダンス＆トーク系クリエイターグループ「バ先の女子4人で踊ってみた。」（以下、バ先女子）の公式ファンクラブ「バ先女子4人のバックヤード。」（ https://basaki4.com/ ）を本日リリースしたことをお知らせいたします。

■ ファンクラブ開設の背景

「バ先の女子4人で踊ってみた。」は、"バイト先の女子4人"という親しみやすいコンセプトのもと、キレのあるダンス動画やリアルな本音トークをTikTok・Instagram・YouTubeで発信し、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めてきました。

- TikTok：10万人突破- Instagram：5.8万人- YouTube：1.5万人

TikTokフォロワー10万人突破、Instagram 5.8万人、YouTube 1.5万人（※2026年4月12日現在）という節目を迎え、「もっとメンバーの素顔が見たい」「ここだけの特別なコンテンツが欲しい」というファンの皆さまからの声に応える形で、公式ファンクラブ「バ先女子4人のバックヤード。」の開設に至りました。

■ 「バ先女子4人のバックヤード。」の特徴

本ファンクラブでは、SNSでは見ることのできない"バックヤード"＝裏側のコンテンツを中心に、以下の機能・コンテンツを提供いたします。

【限定コンテンツ配信】限定コンテンツ配信

ブログ・写真・動画・ボイスなど、メンバーの日常やオフショットを会員限定で配信。SNSでは見せない素顔やリアルな本音をお届けします。

【まかないガチャ】まかないガチャ

デジタルガチャでメンバーのオリジナルフォトを収集できる新感覚コンテンツ。レアフォトは実物として配送リクエストも可能です。

【オリジナルグッズ販売】オリジナルグッズ販売

アクリルスタンドをはじめとするオリジナルグッズを、ファンクラブ内で限定販売いたします。

【路上ライブスタンプカード】路上ライブスタンプカード

メンバーの路上ライブに参加するとスタンプが貯まる、リアルイベント連動型の特典システムです。

【コレクションブック】

ガチャで獲得したチェキを一覧で管理・鑑賞できるデジタルコレクション機能を搭載しています。

■ メンバー紹介

「バ先の女子4人で踊ってみた。」は、個性豊かな4人のメンバーで構成されています。

MOANA（モアナ）MOANA（モアナ）

人懐っこくて明るいムードメーカー。天然でマイペースな性格と豊かな感情表現で、グループに笑顔と温かさをもたらす存在です。

＜コメント＞

【バ先の女子4人のバックヤード。】

いつも応援してくださりありがとうございます.✦ ݁˖

TikTok10万人を記念してバ先の女子4人で踊ってみた。の公式ファンクラブOPEN！(ハート)

私たちのグッズ や撮影の裏側、まかないガチャなどワクワクするコンテンツが沢山あるよ♩

みんなバックヤードに集合してね ️✧˖°.

RINA（リナ）

真面目で丁寧、内に秘めた情熱を持つ努力家。繊細な心の持ち主ながら、我慢強くひたむきに取り組む姿がファンの心を掴んでいます。

＜コメント＞

TikTokフォロワー10万人本当にありがとうございます…！

ここまで続けてこられたのは、皆さんの応援のおかげです ‍♀️

そして10万人記念ファンクラブ開設しました🌹これからはファンクラブなどを通して、もっと近くで楽しんでもらえるように頑張ります🫶 これからも一緒に楽しんでいけたら嬉しいです🧚 ‍♀️

バイト行ってきまーす👋

RINA（リナ）JUA（ジュア）JUA（ジュア）

チームのバランサー的存在。自分の意見をまっすぐ伝えるプロ意識の高さと、熱量あふれる向上心でグループを牽引しています。

＜コメント＞

「バ先の女子4人で踊ってみた。」として、去年の1月から活動してきて、この度TikTokフォロワー10万人を突破することができました。いつも見てくださっている皆さま、本当にありがとうございます！ここまで続けてこられたのは、日々の応援があったからだと感じています。これからはYouTubeやファンクラブなどを通して、より深く私たちのことを知っていただけたら嬉しいです(ハート)️

これからも、自分たちらしく、楽しく活動を続けてまいります！

LULLY（リリー）

陽キャで愛嬌たっぷり、誰とでもすぐに打ち解ける社交性の持ち主。ポジティブな笑顔で、周囲を元気にするグループのムードメーカーです。

＜コメント＞

この度TikTok10万人達成記念として私達の夢でもあるバ先女子4人の“ファンクラブ“を開設いたしました！！(ハート)(ハート)グッズ販売はもちろん、ここでしか見られないファンクラブ限定の特別なコンテンツを用意しています！ まだまだこれから皆さんが楽しめるような企画も準備中ですのでお楽しみに★いつも応援してくれてるみんなに、もっと楽しんでもらえる場所になったらいいなと考えてます！“最近バ先女子を推しはじめた！“って方でも入会して損はありません！是非たくさんのご入会お待ちしてまーーーす♪♪♪

■ 今後の展開

LULLY（リリー）

「バ先の女子4人で踊ってみた。」は、ファンクラブを拠点として限定コンテンツの拡充やリアルイベントとの連動を強化してまいります。また、4人は本格的なアーティストグループ「KAGUYA」としての活動も予定しており、ダンス・音楽の両面からさらなる飛躍を目指します。

ファンクラブ「バ先女子4人のバックヤード。」は、"先輩"の皆さまとメンバーが一緒に成長していく場所として、今後もコンテンツ・機能の充実を図ってまいります。

■ ファンクラブ概要

ファンクラブ名：バ先女子4人のバックヤード。

URL：https://basaki4.com/

対象：「バ先の女子4人で踊ってみた 。」ファンの皆さま

コンテンツ：限定ブログ・写真・動画・ボイス、デジタルガチャ、オリジナルグッズ、路上ライブスタンプカード

■ 公式SNS

【TikTok】

バ先の女子4人で踊ってみた。https://www.tiktok.com/@basaki_four

MOANA https://www.tiktok.com/@kgy_moana

RINA https://www.tiktok.com/@kgy_rina(https://www.tiktok.com/@kgy_rina_)_(https://www.tiktok.com/@kgy_rina_)

JUA🦋https://www.tiktok.com/@kgy_jua

LILLY https://www.tiktok.com/@kaguya_lilly

【Instagram】

バ先の女子4人で踊ってみた。https://www.instagram.com/basaki_four_

MOANA https://www.instagram.com/kgy_moana

RINA https://www.instagram.com/kgy_rina

JUA🦋https://www.instagram.com/kgy_jua

LILLY https://www.instagram.com/kgy_lilly

【YouTube】

バ先の女子4人で踊ってみた。https://www.youtube.com/@basaki_four/videos

合同会社CINEMA EYES

合同会社CINEMA EYESは、縦型ショートドラマやSNSコンテンツを軸に、時代の感性に響くクリエイティブを企画・制作・発信する東京発のクリエイティブスタジオです。TikTok・Instagram・YouTubeを中心に、映像制作、インフルエンサー展開、AI技術の活用、ブランドタイアップなど、エンタメとマーケティングの垣根を超えた表現を手がけています。



これまでに、国内大手企業や人気IPのSNS施策を多数プロデュース。若年層向けの縦型ストーリーテリングや、グローバル視点を取り入れたインバウンド施策、Z世代の共感を呼ぶ映像コンテンツなどで、ブランド価値の最大化を支援しています。

[本件に関するお問い合わせ先]

合同会社CINEMA EYES

担当：山本大希（やまもとひろき）

Email：info@cinemaeyes.jp

HP：https://cinemaeyes.jp