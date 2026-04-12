【ABEMA】市川團十郎、ハリウッドザコシショウやFUJIWARA・原西ら芸人24組の爆笑ネタに“鉄壁の無表情”を貫き完封勝利！激戦の末、市川團十郎が「一番面白い」と最大の賛辞を送った芸人とは？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えました。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を放送いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

■「市川團十郎を笑わせたら1000万円」とは

「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画です。

出場するのは、24組の芸人たち。今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRGら、R-1グランプリ優勝者やM-1グランプリ決勝進出コンビほか、様々なフィールドで活躍する芸人たちが大集結しています。

なお、本企画は東野幸治と本田望結の2名がMCを務め、市川團十郎に挑む芸人たちをサポートするお笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）とともに盛り上げます。

絶対に笑わない男の牙城を崩し、芸人賞レースの最高金額と同等である1000万円を手にする芸人は現れるのか！？

冒頭、本番組への意気込みを聞かれた團十郎は「『M-1』や『イロモネア』を見て予習してきました。笑いたいのに笑えないのはつらいですが、頑張ります」と、意気込みを口にします。

トップバッターとして登場したのはちゃんぴおんず。1分間という限られた時間の中で、リズムネタ、顔芸、など多彩で奇天烈なネタを詰め込むものの、團十郎の牙城を崩すことはできず。ネタを見終えた團十郎は「めちゃくちゃ面白かった。押されたらヤバかった」とコメントします。

続いて、唯一無二の破天荒芸を体現するハリウッドザコシショウが登場すると、「炎上時の宮迫」や「誇張しすぎたダイアン津田」などのモノマネを大連発。團十郎は苦しい表情を浮かべながらなんとか耐え抜き、「一番笑う可能性があると思ったんで、6本くらい動画を見て対策してきました」と語り、スタジオは驚愕。ハリウッドザコシショウはたまらず「マークしないでくださいよ！」と声を上げました。

中盤、島田珠代が下ネタ全開のネタで流石の貫禄を見せつけますが、團十郎は「子どもが見てるから絶対笑っちゃいけない」と自制し、薄く微笑むだけにとどまりました。そんな中、オダウエダのコントでは、團十郎が眉間に深く皺を寄せ、なんとか笑いをこらえている必死な表情を見せ、「（お二人が）出てきたときにちょっと危なかった」と吐露する場面も。

後半戦に入ると、團十郎が「一番面白かった。最後ギリギリでしたね」とこの日最大の危機であったことを明かしたのが、奇天烈漫才師・ランジャタイです。視力検査のようなネタの最後に生まれた長い沈黙の演出に、顔をこわばらせてなんとか耐える表情を見せます。

さらに、FUJIWARA・原西が「團十郎、俺やで！」と登場し、1兆個のギャグを矢継ぎ早に大連発。團十郎はギリギリまで耐え抜き、終了直後に「面白かった、やばいです」と脱帽した様子でコメントするも、見事に笑顔は見せず完封しました。

全24組のステージが終わるも、賞金獲得者が現れなかったことを受け、急遽ハリウッドザコシショウが「誇張しすぎたもう中学生」というネタをおかわりで披露。團十郎は「我慢してます」と表情を引き締め、牙城は崩れず完全勝利で幕を閉じました。

番組の最後に一番面白かった芸人を問われた團十郎は「ハリウッドザコシショウさんがヤバかった」と名前を挙げると、ハリウッドザコシショウは「優勝でええやん！500万（でいいから）！」とコメントし、会場は大爆笑。この歴史的な激戦を受け、MCの東野は「このまま終わらせるわけにはいかない。ぜひ第2弾を！」と強く宣言し、次なる戦いに期待が膨らむ締めくくりとなりました。

■「市川團十郎を笑わせたら1000万円」概要

放送日：2026年4月12日（日）

放送URL：https://abema.tv/now-on-air/30h-1

出演：市川團十郎

MC：東野幸治、本田望結

出場芸人：今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRG（50音順）

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/genre/30h

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

◆「ABEMA」10周年について

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年特設サイト：https://contents-abema.com/10th/