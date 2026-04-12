龍 / REAL AKIBA BOYZ　A-POPソロ日本一決定戦『ソロばっか～の2026』優勝で前人未到の“シリーズ通算 6連覇”達成！

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属アニソンダンスパフォーマー・龍（りゅう） / REAL AKIBA BOYZが、2026年4月12日(日)に竹芝ニューピアホールで開催されたA-POPソロダンスバトル日本一決定戦あきばっか～の OVA『ソロばっか～の2026』にて優勝したことをお知らせいたします。

本大会は、涼宮あつき氏が主催する日本最大級のAPOPダンスバトル『あきばっか～の』ブランドのOVAイベントとして三度目の開催となる、ソロダンサーの頂点を決める日本一決定戦です。全国から強豪が集う中、龍は圧倒的な表現力とスキルで勝ち抜き、見事優勝を果たしました。

＜龍 コメント＞

他にも踊りたい曲が沢山あったけど、優勝できてよかったです。

後輩にいい背中を見せることができました。

龍は、昨年末の大阪大会にて勇太とのコンビでシンガポール大会を含む全シリーズを制覇し、通算5連覇という前人未到の記録を樹立。そして今回、ソロとして挑んだ『ソロばっか～の2026』にて優勝し、個人として6連覇という新たな歴史を刻みました。19歳・現役大学生でありながら、国内外のAPOPシーンで圧倒的な存在感を示し続ける龍の勢いは、まさに止まることを知りません。

2026年3月には、ソロダンサーとして史上初となる大阪（梅田クラブクアトロ）・東京（Zepp Shinjuku）の2都市ワンマンツアー『雷晴』を開催。両公演とも満員御礼となり、さらにZepp Shinjuku公演の無料同時配信は総計約15,000人が視聴。ソロダンサーとして異例の規模と熱量を記録しました。また、SoftBank新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇では主演を務め、全国的な注目を獲得。 学業と活動を両立しながら、国内外で人気を誇るREAL AKIBA BOYZの最年少メンバーとしても活躍し、次世代を象徴するアニソンダンスパフォーマーとして存在感を高めています。

ソロとしてもグループとしても進化を続ける龍は、国内外のイベント出演や新たな表現活動を予定しています。 19歳という若さで前人未到の記録を更新し続ける彼の挑戦に、ぜひご注目ください。

photo by AYATO. ちゃんじゃ

「あきばっか～の」とは

涼宮あつきが主催する国内最大級のアニソンダンスバトルイベント。 アニソンなどのA-POPソング(アニソン/ボーカロイド/VTuber楽曲など)に乗せ 様々なダンスで行われる異種格闘技戦。アニソンダンスバトルの日本一の祭典としても呼び声が高く今年で開催12年目を迎える。

・各種公式SNS

あきばっか～の東京体育館特設HP：https://akibaccano.jp/tokyo2025/

公式HP：https://akibaccano.jp/index.html

公式X：https://x.com/apop_atsuki

公式Tik Tok：https://www.tiktok.com/@akibaccano.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/akibaccano.jp

主催者：涼宮あつき

"老舗ブレイクダンスチーム「WASEDA BREAKERS」の一員としてスト リートダンスシーンで活躍する反面、アニソン×ダンスのシーンに大きな発展をもたらすイベント企画やプロデュースも担当。

アニソンダンス シーンに居るものなら知らない人はいない、涼宮あつきの代表的なイベ ント「あきばっか～の」はNHK「ノーナレ」をはじめ、TV番組にも多数特集で取り上げられるなど、シーン内外から注目を集めている。"

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)