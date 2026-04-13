津田健次郎さん＆ダイアン津田篤宏さんの“ダブル津田”初共演！「ビジ↔カジ、どちらも。」パジャマスーツ(R)新WEB動画が完成！～2026年4月13日（月）よりSNSを中心に公開開始～

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、AOKIのビジネスカジュアルアイテムの代表商品である「パジャマスーツ(R)」のさらなる認知拡大を図るべく、新キャンペーンキャラクターに津田健次郎さん・ダイアン津田篤宏さんを迎え、WEB動画「ビジ↔カジ、どちらも。/春」 「ビジ↔カジ、どちらも。/夏」を新たに制作しました。働く環境やライフスタイルの変化、働く服への価値観も多様化する現代において、パジャマスーツ(R)の着用シーンやコーディネートの幅が拡大していることを受け、本動画ではビジネスシーンだけではなくカジュアルな場面でも着用できるさまを表現しました。

本動画は、2026年4月13日（月）より公開を開始するほか、AOKI公式YouTubeおよび特設ページでもご覧いただけます。

■スーツ屋の仕立てだからビジ・カジどちらも合う！「パジャマスーツだ！」

ビジネスカジュアルスタイルの定番として大変多くのお客様からご支持をいただいているAOKIのパジャマスーツ(R)は、2020年11月に発売を開始し、累計販売着数85万着※を突破しました。

※2020年11月～2026年1月末までの累計販売着数

今回新たに制作した本動画では、パジャマスーツ(R)がビジネスシーンはもちろんのこと、休日のオフシーンでもご着用いただけることを表現。

新キャンペーンキャラクターには、声優・俳優の津田健次郎さんとお笑い芸人のダイアン津田篤宏さんの“ダブル津田”さんをお迎えしました。

動画内では、津田健次郎さんの着用するパジャマスーツ(R)に扮するダイアン津田篤宏さんが、オフィスからカフェに連れ出し、AOKIが長年培ってきたものづくりの技術が活かされる仕立てにより、キレイ目な普段着としてカジュアルにも着用できることを表現しました。

パジャマスーツ(R)に扮するダイアン津田篤宏さんと、パジャマスーツ(R)をスマートに着こなし、動画のラストではクールにゴイゴイスーポーズを決める津田健次郎さんにも注目の“見て・聴いて”楽しむことができる動画です。

■カジュアルコーディネートにお困りの方に！特設ページではスタイリングもご紹介！

本WEB動画の公開に合わせ、パジャマスーツ(R)特設ページをリニューアル。パジャマスーツ(R)の「深く考えなくても、サッと着られてきちんと見えする服」「仕事でもオフでも使える服」という側面から、ビジュアルからカジュアルまで幅広いスタイリングをご紹介しています。さらに、パジャマスーツ(R)の仕立てや、AOKIのスタッフコーディネート、シーンに合わせた着まわし方のご提案まで、パジャマスーツ(R)の魅力が詰まった内容に進化しました。また、特設ページ及びAOKI公式Youtubeチャンネルでは、30秒バージョンも合わせてご覧いただけます。

AOKI公式オンラインショップ（パジャマスーツ(R)特設ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/pajamasuit/

AOKI公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/aokisns

AOKI公式Instagram：https://www.instagram.com/aoki_official2016/

AOKI公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aoki.official

WEB動画 概要

タイトル：AOKI パジャマスーツ(R) 新WEB動画「ビジ↔カジ、どちらも。/春」 「ビジ↔カジ、どちらも。/夏」各篇

撮影時期：2026年3月

撮影場所：関東近郊

開始日：2026年4月13日(月）

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1165-7941c6acd419729ff7055a21e4134122.pdf