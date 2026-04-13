なぜ周年事業は失敗するのか？ 成功企業に学ぶ「設計と演出」の最適解

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2026年2月26日（木）に開催したセミナー「成功事例で解説！社員の心を動かす周年イベントの企画と演出」のレポート記事を公開しました。

《セミナーレポート》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/(https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/?utm_campaign=2604_pr_anniv_report)

■周年イベントを「単なるお祝い」から「企業変革の好機」へ

企業の節目を祝う周年イベント。多くの企業で「準備が大変な割に、一過性のイベントで終わってしまう」「社員の熱量が上がらない」といった課題を抱えています。周年事業の本質的な価値は、単なる祝祭ではなく、企業の歴史を振り返り、未来へのビジョンを全社員で共有する「インナーブランディング」に絶好の機会だということです。

本レポート記事では、数多くの周年事業を支援してきた当社の知見を基に、社員のエンゲージメントを高め、組織の変化を促すための企画・演出のポイントを、具体的な成功事例とともに解説しています。

■3つの成功事例：課題解決と連動した周年プロジェクト

本レポートでは、業種や課題の異なる3つの事例を詳しく紹介しています。

事例1：株式会社プライムプレイス｜企業変革とリンクさせた周年イベント

組織の統合や変革期において、周年を「新しい組織文化の浸透」の起点とした事例。

事例2：パーソルテンプスタッフ株式会社｜3年かけて創業の想いを伝えた50周年プロジェクト

一過性を排除し、3年間のプロセスを通じて創業者の想いを、全国21拠点の社員へ直接届けた長期施策。

事例3：教育支援を行う財団法人｜新たな方針を楽しみながら知ってもらう周年フェス

堅苦しくなりがちな方針発表を「フェス」形式にアップデートし、社員が自発的に未来を考える仕掛け作り。

《セミナーレポート》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/(https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/?utm_campaign=2604_pr_anniv_report)

■周年イベントを成功に導く「2つのポイント」

レポートのまとめとして、成功する周年事業に共通する要素を提示しています。

ポイント（1）課題や達成したい目的を明確にする

「なぜやるのか」を深掘りし、経営課題の解決や文化醸成など、イベントの着地点を定義する。

ポイント（2）一過性で終わらないプロセスを設計する

当日だけでなく、事前の機運醸成（ロゴ、ポスター、特設サイトなど）や、事後のフォローアップを含めた一連のストーリーを設計する。

《セミナーレポート》はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/(https://www.ageha.tv/magazine/magazine_seminar/2602_anniversary_event/?utm_campaign=2604_pr_anniv_report)

▼ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームよりお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2604_pr_anniv_report)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2604_pr_anniv_report)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv