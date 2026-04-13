森永乳業ビフィズス菌の新TVCM 『赤ず菌ちゃん』篇4月13日（月）より全国放映開始！

森永乳業株式会社

森永乳業は50年以上にわたり、様々な健康効果をもたらすとされるビフィズス菌や、そのすみかである腸内フローラの研究に取り組んでいます。

このたび、ビフィズス菌研究員役の浅田真央さん、赤ず菌ちゃん役の中島瑠菜さん、オオカミ役のGAG福井俊太郎さん（声の出演）が出演するTVCM『赤ず菌ちゃん』篇が完成し、４月１３日（月）より全国で放映を開始いたします。

■TVCMストーリー／見どころ

「どうしておばあさんのお口はそんなに大きいの？」

中島瑠菜さん演じる赤ず菌ちゃんは、オオカミに問いかけます。

「それはね・・・」オオカミが身を乗り出そうとすると、赤ず菌ちゃんは「どうしてヨーグルトは森永乳業なの？」「どうして森永乳業のビフィズス菌は体にいいの？」と立て続けに聞いていきます。オオカミがたじろいでいると、その横からビフィズス菌研究員の浅田真央さんが登場。

「人の体には人のビフィズス菌だからです」と、人のために選ばれたビフィズス菌だから人にいいことを解説します。

なんでそんなに詳しいのかとオオカミが驚いていると、「赤ず菌ちゃん」の看板が登場。最後は赤ず菌ちゃんとビフィズス菌研究員が仲良くビヒダスヨーグルトを食べます。



赤ず菌ちゃんとしてビフィズス菌について興味津々の中島瑠菜さんと、これまで森永乳業のビフィズス菌のCMに登場してきたからこそ菌に詳しい研究員の浅田真央さん、そして憎めない可愛さのオオカミの掛け合いが見どころです。

■新TVCM概要

タイトル：『赤ず菌ちゃん』篇 （30秒）

出演者 ：浅田真央、中島瑠菜、GAG福井俊太郎（声の出演）

放映開始：2026年4月13日（月）

エリア ：全国

CM動画 ：ビフィズス菌『赤ず菌ちゃん』篇 (30秒) https://youtu.be/Mfg-YMFDi30

※4月13日（月）9：00より順次、森永乳業公式YouTubeチャンネルにて公開

ブランドサイト：https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/b-kin/

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1456-d9e6efe86116e20f7a9bf39b66c2a2b3.pdf

■出演者プロフィール

浅田 真央（あさだ まお）

1990年愛知県生まれ。2010年バンクーバー五輪で銀メダル、2014年ソチ五輪ではフリーで世界中が感動する演技を披露した。2017年に現役引退後、3年間にわたり「浅田真央サンクスツアー」を全国で開催。2022年9月から「BEYOND」全国ツアー103公演開催、2014年6月劇場型アイスショー「Everlasting33」開催。2024年11月自身の名前を冠した「MAO RINK」が開業。2025年8月「木下MAOアカデミー」開校、コーチ業本格始動。

中島 瑠菜（なかしま るな）

女優。2006年10月10日生まれ、熊本県出身。2021 年『松竹JAPAN GP GIRLS CONTEST』グランプリを受賞し、デビュー。ミスセブンティーン2024に選ばれ、「Seventeen」専属モデルに。NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」など、数々のドラマや映画に出演し、映画「TOKYOタクシー」で2026 年に 第49 回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。W主演を務める映画「ザッケン！」が2026年4月公開。

福井 俊太郎（ふくい しゅんたろう）

お笑いトリオ・GAG のネタ作り担当。大阪NSC卒業後 2006年に GAG を結成、舞台では主にコントを披露。キングオブコントでは 4回決勝進出し、劇場ユニット「大宮セブン」の一員としても活動している。個人としても2023年劇団「ひくねとコントサークル」を立ち上げ、3年連続で舞台の企画・脚本・出演を担当。また、映像作品への出演やartist spokenでのレギュラー配信など、仕事の幅を広げている。

■スタッフリスト

Agency：株式会社電通

ECD/PL：澤本嘉光

CD/PL：嶋野裕介

PL：真子千絵美

AD：川原田俊

CP：中野良隆

AE：和田朋己、畦上絵莉香、阿部湧人

Casting：加茂野昭子

Production：太陽企画株式会社

Pr：泉家亮太、大内まさみ、永松春菜

PM：中野みなみ、大森夏鈴、飯田真生

Dir：川西純

Cam：杉田知洋江

Lig：太田宏幸

Art：中村桃子

Puppetry：山本和弘

Stylist：杉本学子(浅田真央)、宇都宮いく子(中島瑠菜)、杉山まゆみ(オオカミ)

Hairmake：美樹(浅田真央)、山崎聡(中島瑠菜)

Music：島崎早月

SL：山田勝也(愛印)

Offline Editor：久保龍生

Online Editor：泉陽子

Colorist：マックス ゴロミドフ

Mixer：稲村和己

Cast： 浅田真央/中島瑠菜

Voice actor(オオカミ)：福井俊太郎(GAG)

■森永乳業のビフィズス菌

●ヒトのビフィズス菌

ヒトの腸内にすむ種類のビフィズス菌。森永乳業はヒトの健康のために、ヒトの体と相性の良いヒトのビフィズス菌にこだわって研究を続けています。様々な健康領域のエビデンスに加え、応用技術も開発し、ヨーグルトなどの商品に活用しています。

●ビフィズス菌BB536

森永乳業の『ビフィズス菌 BB536』は、ヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌です。一般的にヒトのおなかにすむ種類のビフィズス菌は酸や酸素に弱いのですが、『ビフィズス菌 BB536』は酸や酸素に強く、ヨーグルトをはじめ、サプリメントなど多くの商品に活用されています。