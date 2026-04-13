畑芽育さん、久間田琳加さん、横田真悠さん、RIMAさん（NiziU）出演「Essential」新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇を4月13日より公開！

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎えます。キューティクルケアで“天使の輪”が話題となった時代から、Z世代が“さらツヤ”を求める現代まで、半世紀にわたり髪の「かわいい」を追求してきたエッセンシャル。そんなエッセンシャルは、新キャッチコピー「さらツヤすぎる！Essential！」に合わせて、髪がさらツヤすぎる4人の女性、畑芽育さん、久間田琳加さん、横田真悠さん、RIMAさん（NiziU）を新広告モデルに起用しました。4人が出演する第一弾CMとして「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇を、2026年4月13日より全国で放映開始します。

新広告モデルの畑さん、久間田さん、横田さん、RIMAさん（NiziU）は、同世代の女性から支持され、明るい笑顔が似合い、髪が“さらツヤすぎる”アイコンとして選ばれました。本CMでは、その仲良しの女子4人組が、ドライブ中にカーステレオから流れる音楽に合わせて大声で歌う、ハッピーな感情が最高潮となる瞬間を描いています。

CMソングは、世界観にぴったりな、明るくポジティブで歌うことでハッピーな気分になれる楽曲として、モーニング娘。の「LOVEマシーン」を選曲。実際に4人が歌いながら楽しむ姿を通して、前向きでプレイフルなブランドの魅力を表現しています。CMを象徴する印象的で爽やかなカットとなった、「さらツヤすぎる！Essential！」の掛け声に合わせて4人の髪が一斉になびくシーンにもご注目ください。横田さんの「さらツヤで～」という掛け声に合わせて畑さん、久間田さん、RIMAさんが「WOW WOW！」と声を揃える、ノリノリのシーンも必見です。

＜CM概要＞

●CMタイトル：「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇

●公開日：2026年4月13日（月）

●新CM動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=g5df0iwBGv0

＜メイキング映像＞

メイキング映像では、春らしいパステルカラーの衣装に身を包んだ4人がさらツヤなストレートヘアをなびかせながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影に臨む和やかな様子が収録されています。全員で息を合わせて髪をなびかせるポーズを披露する印象的なシーンも見どころです。撮影中には、顔を寄せ合ったり頭同士がぶつかって笑い合ったり、仲の良さがうかがえるシーンも満載。カットがかかっていない場面でも「LOVEマシーン」の手ぶりを見せるなどノリノリな様子で、終始笑顔の絶えない現場の様子が伝わってきます。まるでプライベート旅行でのドライブ中のひとコマのような、ハッピーで自然体な4人の表情をお楽しみください。

※その他web動画・メイキング映像はエッセンシャル各公式SNSからも視聴いただけます。

【公式X】 https://x.com/essential_jp

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/essential_jp/

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@essential_jp

＜撮影インタビュー＞

Q1.今回のCMは4人でドライブしながら歌うシーンが印象的ですが、本日の撮影はいかがでしたか？

RIMAさん：エッセンシャルで初めてお会いする皆さんと共演することができて、まずめちゃくちゃ嬉しいのと、ドライブで一緒に盛り上がるのも、だんだん仲良くなってる気がしてめちゃくちゃ楽しく撮影できました。

畑さん：打ち解けてきましたね。まさかアカペラ生歌だと思わなかったです。

久間田さん：確かに。カラオケみたい。

横田さん：本当に、風をうまく駆使しながら。

畑さん：そうそう、風が吹いてたからなかなか難しかったですけど、楽しかったです。

久間田さん：本当にカラオケみたいで、みんなでダンスしながら撮影したり、なかなかこんなにノリノリで撮ることもないからとっても楽しかったです。

Q2.CMではハッピーが爆発する瞬間を描いていますが、撮影中にハッピーと感じたことがあれば教えてください。

横田さん：いっぱい風を浴びながら撮影したんですけど、Vチェック（モニター確認）してる時に、みんなの髪がすっごいサラサラになびいてるのを見て、すごいハッピーになりました。

畑さん：確かにサラサラでした。いわゆるシャンプーのCMだっていう、髪の毛のなびく感じを見て、それを自分がやってるんだって思ったら確かにテンション上がる、ハッピーでした。

RIMAさん：今後自信持てそうですね。

畑さん：本当に自信持てると思います。

久間田さん：グラフィック（スチール）撮影の時にこの「パッ」てやる（髪を綺麗になびかせながら撮影をする）のがすごい難しくて。でも日が経って今（CMを）撮影してるんですけど、今回は（髪をなびかせながらの撮影が）うまいこといった感じがしてちょっと嬉しかったです。

Q3.Essentialは今年で50周年を迎えるということで、Essentialについての感想やエピソード、思い出があれば教えてください。

畑さん：このエッセンシャルは私が小さい頃から知っているプロダクトだったので、今回CMが決まったことを母に報告したらものすごい喜んでくれました。それは嬉しかったなと思います。

RIMAさん：私も海外に住んでる友達が、写真付きでこのウォータートリートメントをお勧めしてくれて。それで使ってみたことがあって、今もずっと使ってるんですけど、本当にドライヤーもすぐ乾くし、もう皆さんに是非おすすめしたい商品なので嬉しいです。

久間田さん：1家庭に1本という印象があり、家族みんなで使っていたイメージがあるので、私も決まった時はとっても嬉しかったです。

Q4.Essentialの新商品「天使のつやヴェールスプレー」にちなんで、最近身の回りであった天使みたいに優しすぎるエピソードがあれば教えてください。

久間田さん：控室で畑さんが「寒くない？」と何度も聞いてくださって。

畑さん：そう、寒いかと思って。でもすごく暑がりらしいです。「暑いからしょうがないんです」って言ってて。「え、嘘。まだ寒いですよ」と思いながら（笑）。

久間田さん：気を使ってくださって、天使みたいに優しかったです。

畑さん：とんでもない、そんなことないです。嬉しい。

RIMAさん：メンバーのことになるんですけど、最近ずっとツアー練習とかアルバムの準備をしてて、結構ダンス授業が長めにあるんですけど、その時に誰かが「今日はパンを買ってきた。みんなのためにパンを買ってきた」、そしたら誰かが「今日はケーキを買ってきた」って言って、みんながちょくちょく差し入れを買ってから練習に来るっていうのが、もう本当に天使すぎて。次は私が何か渡せたらいいなと思います。

畑さん：なんて気配りのできるメンバーさんたちだ・・・

横田さん：私は、昨日「カードを更新してください」みたいなメールが来て。カード情報を全部入力した後に「やばい、絶対詐欺だ」と思って。

一同：（笑）

横田さん：すぐマネージャーさんに「どうしよう、どうしよう」って連絡したら「とりあえずここに電話して」って言われて、電話して無事に止められました。

畑さん：良かった。危ない。だいぶ救われてますね。

横田さん：命綱です。天使すぎます。いつもありがとうございます。

＜出演者プロフィール＞

【畑芽育】

2002年4月10日生まれ、東京都出身。幼少期から活動を始め、数々のドラマや映画に出演。2023年公開の映画『なのに、千輝くんが甘すぎる。』で初ヒロインを演じ、同年のドラマ『最高の生徒 ～余命１年のラストダンス～』で地上波連続ドラマ初主演。2026年は4月期ドラマ「エラー」（ABCテレビ）W主演、4月10日公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にゲスト声優として出演している。また、4月7日スタートの音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（日本テレビ系）にて自身初のMCを務めるほか、ラジオやpodcastでもレギュラー番組を持つなど、活躍の場を広げている。

【久間田琳加】

2001年2月23日生まれ、東京都出身。ファッションモデルとして雑誌「nicola」でデビューし、現在は「non-no」の専属モデルとして活躍。俳優としても映画『おとななじみ』『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』（23）で主演を務めるなど注目を集める。近年の主な出演作にドラマ「さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～」(24)、「私たちが恋する理由」（24）、「家政夫のミタゾノ（ 第７シリーズ）」(25)、「DOPE 麻薬取締役部特捜課」（25）、映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』（24）、『顔だけじゃ好きになりません』（25）、『見える子ちゃん』(25)、など。

【横田真悠】

1999年生まれ、東京都出身。「Seventeen2014」のグランプリに選ばれモデルデビュー。現在は「non-no」の専属モデルとして活躍。日本テレビ「3年A組ー今から皆さんは、人質ですー」で連続ドラマデビューを果たし、映画「カラダ探し」、Netflix映画「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」の出演や、ドラマ「推しの殺人」（日テレ系）ではトリプル主演を務めるなど女優としても活躍。現在は4月14日より放送のドラマ「リボーン～最後のヒーロー～」(テレビ朝日)、4月29日公開の映画「SAKAMOTO DAYS」に出演。また日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」の出川ガール、TBS「ラヴィット！」の木曜レギュラーなど活躍の場を広げている。

【RIMA（NiziU）】

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ“NiziU”のメンバー。

2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させ、2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻。2025年には自身"最多公演数"かつ、初のホールツアー「NiziU Live With U 2025 "NEW EMOTION : Face to Face"」を開催。2026年4月には2nd EP 『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリース。6月には約３年半ぶりとなる東京ドーム・京セラドーム大阪での公演も決定している。

＜商品概要＞

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース・グロウ＆モイスト

シルキー＆スムース：パサつく髪に。翌朝するん！さらっとツヤ髪つづく

グロウ＆モイスト：うねり・広がる髪に。翌朝するん！うるっとまとまり髪つづく

●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊1 配合

（補修）

●うるおいバリア処方

ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る

●ときめくホワイトピーチ＆ムスクの香り

〈シャンプー特長〉

●とろふわスフレ泡でやさしく洗う

●アミノ酸系＊2 ×カルボン酸系洗浄成分＊3 使用

●ノンシリコーン処方

●サルフェートフリー処方

●合成着色料フリー

●厳選した美容液成分 うるりドロップ配合＊4

（保湿）

〈コンディショナー特長〉

●セラミドES＊5 配合（補修）

●（シルキー＆スムース）シルキーオイル＊6 /（グロウ＆モイスト）モイストオイル＊7 配合

（保湿）

*1 ラノリン脂肪酸

*2 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*3 ラウレス‐11カルボン酸

*4 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ラウロイル加水分解シルク

Na、ポリクオタニウム-52

*5 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン

*6 ホホバ種子油、オリーブ果実油、グリセリン

*7 アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、ヒマワリ種子油、グリセリン

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト

洗い流した瞬間から 驚きのとろとろ感

新感覚！翌朝も、トゥルンとまとまり髪つづく

●厳選した美容液成分配合

水光パールプロテイン＊8配合（保湿）

プレミアムうるおい成分＊9配合（シャンプー）

プレミアムうるおい成分α＊10（コンディショナー）

●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊1(補修)”

●ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る うるおいバリア処方

●合成着色料フリー

●ときめく ホワイトピーチ＆ムスクの香り

〈シャンプー特長〉

●とろり濃密スフレ泡でやさしく洗う

●サルフェートフリー処方

●ノンシリコーン処方

●アミノ酸系＊2×カルボン酸系洗浄成分＊3使用

〈コンディショナー特長〉

●カラーやブリーチをした髪も枝毛・切れ毛を防ぐ

●ドライヤーの熱ダメージを抑える

●熱スタイリング時、髪があつかいやすく＆形づけやすい

*8 加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン

*9 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、

ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52

*10 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、

ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸

*1 ラノリン脂肪酸

*2 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*3 ラウレス‐11カルボン酸

エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース/ナチュラルモイスト

ドライヤー速乾！感動的なつるサラ髪へ

●熱・摩擦によるダメージ補修＆予防

●ドライヤー速乾＆寝ぐせがつきにくい

●ベタつかないウォータータイプ

●静電気を防ぐ

●厳選した補修美容成分

天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊1 配合

（補修）

●ときめくホワイトピーチ＆ムスクの香り

*1 ラノリン脂肪酸

エッセンシャル プレミアム ふわりキラリスプレー（ヘアトリートメントスプレー）

髪全体にふわり、天使のつやヴェール。

薄づきの軽やかなつや＆やわらかな手触りがつづく！

●髪全体につけてもベタつかない

●パサつき・浮き毛を防ぐ

●髪内部を浸透補修＆表面をなめらかに整える

●UVカット成分配合

●透光セラミドα*11成分(補修)配合

●ときめくホワイトピーチ＆ムスクの香り

通常品 110g

*11 γ-ドコサラクトン,アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）,セラミドＥＳ（ビスメトキシプロピルアミドイソドコ

サン）,ミリスチン酸ＰＰＧ-３ベンジルエーテル

「エッセンシャル」公式サイト：https://www.kao.co.jp/essential/