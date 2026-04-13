ニチレイ『本格炒め炒飯(R)』25周年記念！東京メトロ銀座線・丸ノ内線を同時ジャック！25年間の歴史と進化を体感できる『本格炒め炒飯(R)』仕様の車両が登場

株式会社ニチレイフーズ※写真は丸ノ内線の車内イメージです

株式会社ニチレイフーズ（代表取締役社長:竹永雅彦、以下「ニチレイフーズ」）は、ニチレイ『本格炒め炒飯(R)』の発売25周年を記念し、2026年4月13日（月）より『本格炒め炒飯(R)』仕様の車両を、東京メトロ銀座線・丸ノ内線にて同時運行いたします。

ニチレイ『本格炒め炒飯(R)』はおかげさまで「25年連続売上No.1(※1)」および「2025年の冷凍食品全体における購買金額No.1(※2)」を達成いたしました。これまで多くの生活者にご愛顧いただいたことへの感謝を届けるべく、『本格炒め炒飯(R)』の25年間の歴史と進化を体感できる特別仕様車両を運行いたします。

東京メトロ銀座線・丸ノ内線は、都心の主要動線として生活者との接触機会が多く、車内ジャックによる認知拡大が期待できる路線です。くわえて、銀座線の“黄色”はこの春のリニューアルで当社従来品比較10%増量しさらに美味しくなった『本格炒め炒飯(R)』の卵を想起させ、丸ノ内線の“赤”はニチレイのブランドカラーと親和性が高いことから、本施策の舞台として選定しました。

※1:インテージSRI+冷凍調理炒飯市場2017年3月～2026年2月 各年累計販売金額

インテージSRI冷凍調理炒飯市場2001年3月～2017年2月 各年累計販売金額

※2:インテージSCI冷凍調理品+冷凍農産品「100人当たり購入金額」2025年1月～12月

【トレインジャック 広告掲出イメージ】

東京メトロ銀座線・丸ノ内線を、まるで『本格炒め炒飯(R)』の博物館を思わせるような特別デザインに。25年間の軌跡を辿る年表を掲出し、こだわりやリニューアルの歩みをご紹介します。さらに中づりには、思わず目を引くスイングポップ広告を展開。可愛く揺れるレンゲと、躍動感あふれる炒飯のビジュアルが、車内を楽しく彩ります。また、炒飯の調理工程を収録した食欲をそそる音声ガイドもご用意※3。加えて、見る角度によって電子レンジが回ったり止まったりする様子を楽しめるベローズプリント広告を採用しました。ぜひ車内で『本格炒め炒飯(R)』の25年の物語をお楽しみください。

※3:実際の製造工程の音ではありません。また、車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

掲出意匠（一部抜粋） ※写真はイメージです

中づりまど上ドア横ドア横（ベローズプリント）ステッカー

ベローズプリントとは？

見る角度(左右・上下）を変えることで画が切替わるインクジェットプリント技術です。レンチキュラーレンズを使わず、積層印刷だけで完結することから大判出力に適し重量も軽く丸めての輸送や施工性に優れています。

【トレインジャック 広告掲出内容】

中づりポスター4種/まど上ポスター10種/ドア横ポスター3種/ステッカー3種

フロア（丸ノ内線のみ）/イス横（丸ノ内線のみ）

【トレインジャック 運行概要】

・実施期間：2026年4月13日（月）～27日（月）、15日間

・実施場所：東京メトロ 銀座線・丸ノ内線 各1編成

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。