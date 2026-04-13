パーソナルジムRat、管理栄養士・板西まいこ氏監修による食事アドバイスサービスを開始予定

株式会社ひととこむ

株式会社ひととこむが運営するパーソナルジムRat（以下、当ジム）は、管理栄養士・板西まいこ氏の監修のもと、食事アドバイスサービスを新たに開始することをお知らせいたします。本サービスにより、これまでのトレーニング指導に加え、食事・栄養の面からも包括的にお客様の目標達成をサポートする体制が整います。

■ 背景・経緯

当ジムでは、お客様により高品質なサービスを提供するため、管理栄養士・板西まいこ氏を招いたトレーナー向け勉強会を定期的に開催してまいりました。最新の栄養学に基づく知識を継続的にアップデートしてきた結果、トレーナー全員が食事と栄養に関する高い専門知識を習得。このたび、その成果を活かした食事アドバイスサービスとして、正式にお客様へご提供できる体制を構築するに至りました。

■ 新サービスの概要

本サービスは、管理栄養士・板西まいこ氏の監修のもと策定された食事指導プログラムに基づき、当ジムのトレーナーが個々のお客様に合った食事アドバイスを提供するものです。お客様の目標・体質・生活スタイルに応じたオーダーメイドの栄養サポートにより、トレーニングの効果を最大限に引き出します。

【サービスのポイント】

・ 管理栄養士・板西まいこ氏が監修した信頼性の高い食事プログラム

・ お客様一人ひとりの目標・体質・生活スタイルに合わせたオーダーメイド対応

・ トレーニング指導と食事アドバイスをシームレスに統合

・ 定期的な勉強会による継続的なトレーナーの知識アップデート

板西まいこさん

■ 監修者プロフィール

板西 まいこ（いたにし まいこ）

管理栄養士。パーソナルジムRatにて定期的にトレーナー向け栄養勉強会を実施し、現場に根ざした食事指導のノウハウを提供している。最新の栄養学に基づいた実践的なアドバイスで、多くのアスリートや一般クライアントの身体づくりをサポートしてきた実績を持つ。

■ 今後の展開

パーソナルジムRatは、今後も専門家との連携を深め、お客様に提供するサービスの質を継続的に向上させてまいります。「通えば通うほど、サービスが進化するジム」として、トレーニング・栄養・ライフスタイルの三位一体のサポートを目指します。

【本件に関するお問い合わせ先】

パーソナルジムRat

TEL：050-5452-0930 Mail：form@ratgym.jp

URL：https://ratgym.jp/